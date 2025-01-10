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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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Интерфакс Скан-Интерфакс



10.01.2025 К 2024 г. инновационные-технологические центры увеличили присутствие в инфополе в 2,2 раза 1
11.12.2024 115 подписаний, более 100 спикеров, презентация технологических инноваций и масштабный Хакатон — подведены итоги «ФИЦ – 2024» 1
29.10.2024 Опубликовано исследование «Цифровая зрелость розничных банков – 2024» 1
20.12.2023 Servicepipe бесплатно защитит от интернет-атак благотворительные фонды и НКО 1
07.11.2023 Совкомбанк и Sk Финтех Хаб запустили конкурс с призовым фондом 5 млн рублей 1
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1
03.09.2020 «Интерфакс» и MediaHills помогут PR-сообществу оценить охваты ТВ 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Интерфакс и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 4
Softline - Софтлайн 2810 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 24 2
Теко НПК 430 2
Совкомбанк Технологии 12 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
Samsung Electronics 10254 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Huawei 3933 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 32 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Google DeepMind 46 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 11 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
КСОР 7 1
Telegram Group 1983 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
UseTech - Юзтех Интеграция 50 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 37 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Альфа-Банк 1769 2
Совкомбанк ПАО 256 2
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Почта России ПАО 2112 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Газпром нефть 618 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
Data Fusion - Слияние данных 62 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 643 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 184 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 65 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1120 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 1
Repository - Репозиторий 852 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
Стандартизация - Standardization 2130 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 158 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Apple - App Store 2890 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 1
Новиков Павел 97 2
Литовченко Вячеслав 4 2
Михайловская Юлия 3 2
Мишустин Михаил 676 1
Холкин Сергей 9 1
Паршин Константин 63 1
Кирьянова Александра 135 1
Безбогов Сергей 46 1
Шагалиев Руслан 2 1
Оселедец Иван 24 1
Князев Алексей 10 1
Бояринов Андрей 17 1
Голицын Сергей 26 1
Зеленков Юрий 37 1
Щербаков Даниил 5 1
Наумов Алексей 7 1
Борисенко Григорий 15 1
Фураев Денис 2 1
Шлык Сергей 1 1
Тренин Сергей 2 1
Потапова Светлана 12 1
Несмелова Анна 1 1
Ерманченков Владимир 1 1
Мезенцева Мария 2 1
Черницын Иван 2 1
Кожелин Игорь 1 1
Пашнин Георгий 3 1
Кравцова Инна 3 1
Мизюрин Роман 5 1
Зосимова Анна 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа 21767 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
НКО - Некоммерческая организация 500 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
Экономический эффект 1067 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
Металлы - Платина - Platinum 467 1
Информатика - computer science - informatique 1053 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 802 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 3
Lerna - Лерна - КорпСкилз 12 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 11 1
NeurIPS 9 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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