Интерфакс Скан-Интерфакс
Интерфакс и организации, системы, технологии, персоны:
|Новиков Павел 97 2
|Литовченко Вячеслав 4 2
|Михайловская Юлия 3 2
|Мишустин Михаил 676 1
|Холкин Сергей 9 1
|Паршин Константин 63 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Безбогов Сергей 46 1
|Шагалиев Руслан 2 1
|Оселедец Иван 24 1
|Князев Алексей 10 1
|Бояринов Андрей 17 1
|Голицын Сергей 26 1
|Зеленков Юрий 37 1
|Щербаков Даниил 5 1
|Наумов Алексей 7 1
|Борисенко Григорий 15 1
|Фураев Денис 2 1
|Шлык Сергей 1 1
|Тренин Сергей 2 1
|Потапова Светлана 12 1
|Несмелова Анна 1 1
|Ерманченков Владимир 1 1
|Мезенцева Мария 2 1
|Черницын Иван 2 1
|Кожелин Игорь 1 1
|Пашнин Георгий 3 1
|Кравцова Инна 3 1
|Мизюрин Роман 5 1
|Зосимова Анна 1 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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