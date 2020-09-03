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«Интерфакс» и MediaHills помогут PR-сообществу оценить охваты ТВ

Телеком ТВ и радио

С целью развития системы управления репутацией и медиа-анализа «Скан», международная информационная группа «Интерфакс» заключила соглашение о партнерстве с компанией MediaHills. В рамках соглашения MediaHills будет поставлять данные по регулярному охвату телеаудитории российских каналов для всех клиентов системы «Скан».

Данные по охвату будут представляться по программам российского ТВ на каналах, входящих в первый и второй мультиплексы. В дальнейшем перечень программ планируется расширить.

Базой для получения информации по ежемесячному охвату стали первичные данные, собранные MediaHills с использованием технологии RPD (Return Path Data – сбор данных о телесмотрении с операторов связи). Размер панели составляет 2,3 млн домохозяйств в 240 городах по всей России.

С помощью этих данных клиенты «Скан» смогут оценивать эффективность PR-кампаний и инфоповодов, находить наиболее популярные СМИ и отслеживать динамику распространения новостей. Стоит отметить, что «Скан» впервые на российском рынке мониторинга СМИ получит профессиональные данные аудиторного охвата по ТВ с такой детализацией.

«У MediaHills есть качественная аналитика по охватам не только ТВ-каналов, но и конкретных программ, что значительно повышает эффективность нашей информации для всех, кто хочет получать объективную и своевременную информацию о своей репутации», – сказала директор по развитию «Скан» Юлия Михайлова.

Андрей Бояринов, основатель и генеральный директор MediaHills, сказал: «Наше партнёрство со «Скан-Интерфакс» – это новая страница в нашем развитии. Мы признательны коллегам за выбор, который они сделали. Мы ещё раз подтвердили свой статус компании, которая обладает востребованными передовыми технологиями измерения ТВ-аудитории».

MediaHills – один из крупнейших игроков на российском рынке телеизмерений. Располагает крупнейшей в Европе собственной открытой системой измерения телеаудитории, основанной на сборе и обработке данных с федеральных и региональных операторов связи. Размер панели составляет 2,3 млн домохозяйств в 240 городах по всей России. Компания измеряет более 1,4 тыс. телеканалов России.

«Скан-Интерфакс» проводит оперативный анализ деловой репутации компаний и оценку рисков по СМИ. Предназначена для менеджеров по коммуникациям, PR, маркетингу и оценке рисков.

Система оповещает о публикациях в момент их выхода, формирует визуальные аналитические отчеты по любым запросам; показывает связи между компаниями, людьми и событиями; позволяет прогнозировать репутационные и экономические риски, связанные с партнерами и контрагентами, решает другие задачи различного уровня сложности, связанные с медиа-аналитикой. В настоящее время «Скан» насчитывает более 40 тыс. источников. Ежедневно в базу данных «Скан» поступает более 300 тыс. публикаций.

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