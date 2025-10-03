Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184022
ИКТ 14308
Организации 11109
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26288
Персоны 79073
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Щербаков Даниил


УПОМИНАНИЯ


03.10.2025 Servicepipe: российские компании больше не полагаются на геофильтрацию в защите от DDoS-атак 1
04.09.2024 Сбербанк пережил самую мощную в своей истории DDoS-атаку 1
30.07.2024 В платформу «Токеон» внедрены продукты Servicepipe и «Вебмониторэкс» для защиты от киберугроз 1
22.04.2024 Sitronics Group и Servicepipe объявили о партнерстве в сфере защиты российского бизнеса от интернет-атак 1
20.12.2023 Servicepipe бесплатно защитит от интернет-атак благотворительные фонды и НКО 1
28.11.2014 Универсальный шлем виртуальной реальности Fibrum: сделано в России 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Щербаков Даниил и организации, системы, технологии, персоны:

Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 80 4
Oculus VR 75 1
Fibrum 9 1
Совкомбанк Технологии 15 1
Softline - Софтлайн 3144 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4388 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5164 1
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 28 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1362 1
WebmonitorX - Вебмониторэкс 31 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1079 1
ИТ-армия Украины 7 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 31 1
Совкомбанк ПАО 278 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7937 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2946 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 528 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Альфа-Банк 1834 1
ГПБ - Газпромбанк 1146 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 1
OWASP - Open Web Application Security Project 114 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3395 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30667 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2295 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16842 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13385 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11738 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3065 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6265 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2942 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1057 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 410 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25245 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22201 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12780 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5283 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12774 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2699 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22502 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 88 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 730 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7226 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4470 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5742 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 576 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7666 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1675 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6844 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 211 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11996 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 639 1
Hacktivism - Хактивизм 252 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 898 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 127 1
Телеком Биржа - ServicePipe Cybert 10 2
Google Play - Google Store - Android Market 3396 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Google Android 14512 1
Apple iOS 8145 1
Samsung Galaxy 985 1
Apple iPhone 5 774 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 1
LG G - серия смартфонов 140 1
Samsung PenTile - семейство запатентованных схем расположения субпикселов в электронных дисплеях 43 1
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 1
Apple iPhone 6 4861 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 7 1
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 26 1
Телеком Биржа - ServicePipe Web DDoS Protection 2 1
Флакс Илья 6 1
Колесников Александр 25 1
Литовченко Вячеслав 5 1
Кузнецов Станислав 145 1
Аксаков Анатолий 158 1
Греф Герман 458 1
Никитин Дмитрий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 5
Атлантический океан - Атлантика 294 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3621 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31245 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 1
НКО - Некоммерческая организация 541 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2230 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 959 1
Аудит - аудиторский услуги 2977 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 210 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7185 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1061 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
РИА Новости 966 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1057 1
VK Skillbox - Скилбокс 124 1
Lerna - Лерна - КорпСкилз 14 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2568 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387632, в очереди разбора - 729615.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще