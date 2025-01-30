Альфа-Онлайн — мобильный банк, который работает и на компьютерах и любых смартфонах. В нем можно решать привычные задачи ежедневного банкинга и цифрового офиса: открывать карты, и счета, заказывать платежные стикеры, переводить деньги, оплачивать ЖКХ, штрафы и налоги, получать документы и поддержку банка без визитов в отделения.