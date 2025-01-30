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Альфа-Банк Альфа-онлайн


Альфа-Онлайн — мобильный банк, который работает и на компьютерах и любых смартфонах. В нем можно решать привычные задачи ежедневного банкинга и цифрового офиса: открывать карты, и счета, заказывать платежные стикеры, переводить деньги, оплачивать ЖКХ, штрафы и налоги, получать документы и поддержку банка без визитов в отделения.


30.01.2025 Степан Михайлюк, Lumen5: Мы даем каждому, независимо от навыков и бюджета, возможность создавать профессиональный видеоконтент 1
04.09.2024 Сбербанк пережил самую мощную в своей истории DDoS-атаку 1
25.01.2024 Россияне совершили более 0,5 млрд платежей по QR-кодам с использованием софта Smart Engines 1
09.12.2022 В России массовый сбой приложений Сбербанка, «Альфа-банка», «Тинькоффа» и «Райффайзена». Банки все отрицают 1
26.05.2022 На iPhone прекращают работать старые приложения «Альфа-банка» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Альфа-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11788 2
Raiffeisen - PC-WARE - Society of information technologies - Общество информационных технологий 11 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 923 1
Xiaomi 1737 1
Apple Inc 12109 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 366 1
Альфа-Банк 1772 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7330 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2806 2
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Visa International 1949 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1519 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11150 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9198 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27497 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5270 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3101 1
Оповещение и уведомление - Notification 4624 1
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1953 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10103 1
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Кузнецов Станислав 128 1
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Арлазаров Владимир 229 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1315 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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