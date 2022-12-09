В России массовый сбой приложений Сбербанка, «Альфа-банка», «Тинькоффа» и «Райффайзена». Банки все отрицают

Клиенты российских банков столкнулись с одновременным выходом из строя их приложений. Пострадали как минимум владельцы счетов в «Тинькофф-банке», «Альфа-банке» и «Райффайзен-банке». Приложение «Сбербанк онлайн» тоже работает с перебоями.

Банки вышли из чата

В России внезапно и одновременно вышли из строя приложения большинства крупнейших банков. На момент публикации материала по всей России не работало мобильное ПО как минимум «Тинькофф-банка», «Альфа-банка» и «Райффайзен-банка».

Редакция CNews убедилась, что все приложения «Тинькофф» и «Альфа-банка» не работают на юге России, а также в Санкт-Петербурге, Москве и Иркутске. Софт «Райффайзен-банка», напротив, запускается в столичном регионе.

В банках случился виртуальный апокалипсис

Жалоб клиентов других крупных банков на момент публикации материала не поступало. В то же время, «Сбербанк-онлайн» периодически сбоит. Иногда выдает сообщение о неработоспособности, но уже через пару минут восстанавливается. Затем цикл повторяется. Проблема зафиксирована как минимум в Москве и на юге России.

Ничего недоступно

Приложение «Тинькофф-банка» вне зависимости от региона использования выдает сообщение «Пока приложение не работает. Скоро починим». Мобильный софт «Альфа-банка» поначалу запускается, но зависает при проверке PIN-кода, после чего уведомляет о превышении лимита времени на запрос.

При этом веб-версии всех трех банков к моменту выхода материала работали без сбоев, притом как с настольного ПК, так и с экрана смартфонов. Базовые операции со счетом через них тоже были доступны. Также редакция CNews убедилась, что при работе с картой через банкомат никаких проблем не возникает, по крайней мере, в случае с «Тинькофф-банком».

Приложение Сбербанка то работает, то нет

Банки, чьи приложения вышли из строя, не комментируют происходящее. В настоящее время неизвестны ни причины столь внезапного массового сбоя, ни сроки его устранения. Редакция CNews обратилась к представителям банков с этими вопросами и ожидает ответа.

Далеко не единичный случай

Согласно сервису Down Radar, приложения банков начали сбоить приблизительно в 12:30 9 декабря 2022 г. по московскому времени. На момент выхода материала число жалоб превышало 10 тыс., и большая их часть поступила из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Количество жалоб растет

То же касается и приложения «Тинькофф инвестиции». Пользователям оно временно недоступно, и сроков его «оживления» пока нет.

Бежать к банкоматам пока не нужно

Несмотря на весьма странное совпадение, когда приложения сразу трех крупнейших в России банков одновременно вышли из строя, россиянам не следует бросать все свои дела и бежать снимать наличные деньги в банкоматах. Во-первых, требуемый банкомат еще нужно найти – как сообщал CNews, их с каждым днем становится все меньше.

Во-вторых, и «Тинькофф-банк», и «Альфа-банк», уже неоднократно переживали технические сбои, хотя и не одновременно. Например, в июне 2018 г. клиенты «Тинькофф» столкнулись с невозможностью совершить любую операцию со своими деньгами через приложение. Более того, у никоторых их них это приложение и вовсе отказывалось загружаться. Аналогичная ситуация развернулась и в октябре 2017 г.

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Летом 2019 г. «Тинькофф» пережил сразу два мощных сбоя подряд с разницей всего в несколько часов. Приложение никак не реагировало на действия пользователя, и это длилось два дня подряд.

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В декабре 2017 г. по-крупному сбоил уже «Альфа-банк». Однако тогда неработающим приложением все не ограничилось – клиенты не могли даже снять деньги в банкоматах, не говоря уже об оплате продуктов на кассах магазинов.

В октябре 2018 г. все повторилось, но в меньших масштабах. Банкоматы «Альфа-банка» работали, а вот интернет-банк и фирменное приложение – нет.

Дополнение

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий представителей «Альфа-банка». Он приведен без изменений.

«Сейчас уже все хорошо, и важное, сбоя не было, – заявили CNews представители банка. “Альфа-онлайн” работает и работал как обычно. Из-за технических работ у небольшой части клиентов могло временно не получиться войти в приложение. В банке регулярно проводятся технические работы – это часть его ежедневной деятельности».

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Также поступил ответ представителей Сбербанка (приведен без изменений): «Мы не подтверждаем сбой на стороне Сбербанка, системы работают штатно». При этом скриншоты и публикации CNews и других российских СМИ говорят об обратном.

Комментарий представителей «Райффайзен-банка» (без изменений): «Информацию о сбое не подтверждаем, вход в приложение работает штатно».