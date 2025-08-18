Разделы

ИТ-армия Украины


УПОМИНАНИЯ


18.08.2025 StormWall: в 1 полугодии 2025 года в России участились DDoS-атаки, запущенные с помощью ботнета «ИТ-армии Украины» 3
04.09.2024 Сбербанк пережил самую мощную в своей истории DDoS-атаку 2
25.12.2023 Власти готовят закон о внеплановых проверках ИТ-компаний. Документ уже в Госдуме 1
13.03.2023 «Сбер» предупреждает о всплеске мошенничества якобы об измене Родине 1
26.01.2023 StormWall: на сектор электронной коммерции обрушилась лавина DDoS-атак 1
17.11.2022 В октябре 2022 г. волна мощнейших DDoS-атак вызвала технические проблемы в работе брокерских компаний 1
08.08.2022 Российских ИТ-шников массово вербуют для диверсий в ИТ-системах компаний. Число предложений выросло в десятки раз 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

ИТ-армия Украины и организации, системы, технологии, персоны:

StormWall - Сторм системс 97 3
Telegram Group 2347 2
Ростелеком 10076 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 654 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1053 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 338 1
Штрих-М НТЦ 61 1
Дримкас - Dreamkas 19 1
МойСклад - Логнекс 111 1
InnoSTage - Инностейдж 168 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 71 1
T.Hunter 53 1
Phishman - Фишман 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7829 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2927 1
ГПБ - Газпромбанк 1133 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 875 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1135 1
Альфа-Банк 1812 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 260 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 271 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1116 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 510 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 180 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 67 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5645 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12363 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3278 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2867 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2221 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 349 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 53 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30067 7
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3341 4
Hacktivism - Хактивизм 244 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8322 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13271 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7242 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70059 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16682 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2200 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6635 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 988 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3068 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8737 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 849 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32736 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12631 1
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 156 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7627 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5679 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28517 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11831 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 198 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1532 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5567 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1622 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 284 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5496 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10797 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 180 1
Оповещение и уведомление - Notification 5101 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1065 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4354 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5157 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7871 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4270 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21462 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2215 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 675 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 841 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 74 1
Альфа-Банк - Альфа-онлайн 5 1
Кузнецов Станислав 141 2
Хантимиров Рамиль 46 2
Аксаков Анатолий 158 1
Акимов Максим 189 1
Греф Герман 456 1
Горелкин Антон 101 1
Хинштейн Александр 145 1
Бедеров Игорь 72 1
Щербаков Даниил 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152084 7
Украина 7716 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52893 1
США - Пенсильвания 361 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50030 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11452 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53583 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2943 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9585 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25227 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 525 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 523 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1010 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1004 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 864 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14511 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6947 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7687 1
Паспорт - Паспортные данные 2650 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 535 1
РИА Новости 959 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1042 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2044 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 279 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 166 1
