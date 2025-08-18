Получите все материалы CNews по ключевому слову
ИТ-армия Украины
УПОМИНАНИЯ
ИТ-армия Украины и организации, системы, технологии, персоны:
|Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 675 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 841 1
|InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 74 1
|Альфа-Банк - Альфа-онлайн 5 1
|Кузнецов Станислав 141 2
|Хантимиров Рамиль 46 2
|Аксаков Анатолий 158 1
|Акимов Максим 189 1
|Греф Герман 456 1
|Горелкин Антон 101 1
|Хинштейн Александр 145 1
|Бедеров Игорь 72 1
|Щербаков Даниил 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152084 7
|Украина 7716 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52893 1
|США - Пенсильвания 361 1
|РИА Новости 959 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1042 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2044 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378510, в очереди разбора - 740417.
Создано именных указателей - 181150.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.