МойСклад - Логнекс

Облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 24 % в 2025 году В 2025 г. ERP-сервис «МойСклад» увеличил оборот на 23%, выручка по итогам года составила 2,1 млрд руб, в 2024 г. —

ERP «МойСклад»: 20% продавцов планируют открыть собственный интернет-магазин в 2025-2026 годах Компания ERP «МойСклад» провела опрос среди собственных клиентов — 1010 продавцов на российских маркетплейс

Облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 26% в 2024 году В 2024 году облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 26%, выручка по итогам года составила 1,72 млрд руб., в 2023 – 1

Облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 43% в 2023 г. В 2023 г. облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 43%, выручка по итогам года составила 1,36 млрд руб., в 2022 г.

Международный облачный сервис «Мойсклад» вышел на рынок Узбекистана В октябре 2023 г. облачный сервис «Мойсклад» зарегистрировал дочернюю компанию и открыл офис в Узбекистане, а 1 ноября получил с

Облачный сервис «Мой склад» увеличил оборот на 23% в 2022 году В 2022 г. облачный сервис «Мой склад» увеличил оборот на 23%, выручка по итогам года составила 976 млн руб., в 2021 г. –

Интеграция «Телфин» и «Мойсклад» ускоряет скорость обработки звонка на 30% С «Телфин.офис» российского телеком-провайдера «Телфин» с онлайн-сервисом для управления торговлей «Мойсклад» реализована в 200 компаниях. Взаимодействие облачных сервисов позволяет быстрее осу

Облачный сервис «Мойсклад» вышел на рынок Индии под брендом Kladana Облачный сервис «Мойсклад» стал доступен для индийских пользователей под брендом Kladana. Теперь индийские пре

«Мой склад» и «Такском» упростили маркировку товаров для магазинов «Мой склад» и «Такском» расширили возможности розничных магазинов – интегрировали сервис для т

«Мойсклад» и «Такском» упростили маркировку товаров для магазинов «Мойсклад» и «Такском» расширили возможности розничных магазинов – интегрировали сервис для то

«Мойсклад» и «Тинькофф оплата» подключают малый бизнес к СБП Облачный сервис для управления торговлей «Мойсклад» и эквайринговый сервис «Тинькофф оплата» предоставили розничным продавцам возможность принимать оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) при помощи QR-кодов. Пользователи сервиса д

RRC запускает продажи сервиса «МойСклад» на платформе Bento Cloud рении продуктового портфеля облачных сервисов в рамках проекта Bento Cloud и старте продаж сервиса «МойСклад».«МойСклад» — это облачный сервис для управления торговлей и складским учетом

«МойСклад» представил бесплатное кассовое решение для 54-ФЗ «МойСклад», облачный сервис для управления торговлей, предоставил возможность печатать чеки по

RRC запускает продажи сервиса «МойСклад» на платформе Bento Cloud я облачных сервисов в рамках проекта Bento Cloud http://www.bentocloud.ru/ и старте продаж сервиса «МойСклад».«МойСклад» — это облачный сервис для управления торговлей и складским учетом

«МойСклад» представил мобильное приложение для торговли по требованиям 54-ФЗ «МойСклад» выпустил мобильное приложение для устройств на платформе Android, которое вместе с

«МойСклад» запустил мобильную кассу для iOS Облачный сервис для управления торговлей «МойСклад» выпустил мобильное приложение для быстрой продажи товара из любой точки мира. Об эт

«МойСклад» реализовал поддержку ЕГАИС в рознице Клиенты облачного сервиса для управления торговлей «МойСклад» теперь могут не только подтверждать закупки алкоголя у поставщиков, но и отчитывать

«МойСклад» запустил круглосуточную техподдержку клиентов Служба поддержки облачного сервиса для управления торговлей «МойСклад» стала работать не 12, а 24 часа. Прием и обработка звонков и письменных обращений в

«МойСклад» интегрирован с банком «Точка» Облачный сервис для управления торговлей «МойСклад» продолжает серию интеграций с банками. Теперь клиенты банка «Точка» (ФГ «Открытие»)

Клиентам «Фингуру» стали доступны все возможности «МоегоСклада» «МойСклад», облачный сервис для управления торговлей, и компания «Фингуру» заключили партнерск

«МойСклад» интегрирован со «Своим Магазином» «МойСклад» — облачный сервис для управления торговлей — и компания «Атол» — производитель обор

Axoft подписал дистрибуторское соглашение с «МоимСкладом» висный ИТ-дистрибутор на территории России и СНГ, подписала дистрибуторское соглашение с компанией «МойСклад», интернет-сервисом для управления торговлей и складом. Партнёры Axoft получат возмо

«Альфа-Банк» интегрировал интернет-банк для бизнеса с сервисом «МойСклад» Как сообщили CNews в «Альфа-Банке», интернет-банк был интегрирован с облачным сервисом для бизнеса «МойСклад». Как результат, теперь владельцы интернет- и розничных магазинов, небольших оптовых

Облачный сервис «МойСклад» стал бесплатным Интернет-сервис управления торговлей «МойСклад» вывел на рынок новый бесплатный тариф для небольших торговых компаний. Как сообщили

Оборот онлайн-сервиса «МойСклад» в 2013 г. увеличился в 2,5 раза Онлайн-сервис автоматизации торговли и складского учета «МойСклад» подвел итоги своей работы в 2013 г. и поделился планами на 2014 г. За прошедший год

Сервис «МойСклад» интегрирован с порталом Tiu.ru азработчики портала товаров и услуг Tiu.ru совместно со специалистами сервиса управления торговлей «МойСклад» реализовали интеграцию двух систем. Таким образом, владельцы интернет-магазинов мог

Оборот «МоегоСклада» за 2012 г. вырос в 2,5 раза Оборот интернет-сервиса «МойСклад» за 2012 г. вырос в 2,5 раза по сравнению с результатами 2011 г. В течение года к се

Облачный сервис «МойСклад.Розница» теперь может работать без подключения к интернету Вышла новая версия онлайн-сервиса для автоматизации розничной торговли «МойСклад.Розница». Теперь пользователи получили возможность работать в автономном режиме, без

«МойСклад» интегрирован с click-to-call сервисом Zingaya У пользователей облачного сервиса управления торговлей «МойСклад» появилась возможность звонить клиентам и партнерам благодаря интеграции с click-to-

«МойСклад» запустил собственное CRM-решение Облачный сервис управления торговлей «МойСклад» объявил о запуске системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которая п

Сервис «МойСклад» стал доступен пользователям платформы «Рентсофт» Онлайн-сервис автоматизации торговли и складского учета «МойСклад» и агрегатор программного обеспечения «Рентсофт» объявили о начале сотрудничества. «

«МойСклад» добавил новые возможности CRM и интеграцию с UniSender Интернет-сервис управления торговлей и складского учета «МойСклад» объявил о ряде обновлений. «Создание модуля CRM – это большой проект. Он стартовал

«МойСклад» выпустил мобильное приложение для Android Сервис «МойСклад» объявил о том, что компания «Редсолюшн» разработала мобильный клиент «МоегоСклада»

«МойСклад» и Ritm-Z интегрировали свои решения для онлайн-магазинов Российский облачный сервис автоматизации торговли и складского учета «МойСклад» и аутсорсинговая компания Ritm-Z объявили о том, что провели интеграцию своих прогр

«Мой склад» запустит CRM-модуль для работы с клиентской базой Облачный сервис для складского учета «Мой склад» сообщил о том, что скоро в нем появится модуль для работы с клиентской базой — CRM

«МойСклад» и «Qiwi Кошелек» упрощают ведение онлайн-торговли Интернет-сервис управления торговлей и складского учета «МойСклад», предназначенный для автоматизации малого и среднего бизнеса, и платежная система «

Интернет-сервис «МойСклад» представил решение для розничной торговли «МойСклад.Розница» Интернет-сервис управления торговлей и складского учета «МойСклад» представил решение для розничной торговли – «МойСклад.Розница». Работая на л

В интернет-сервисе «Мой Склад» появился «Экран руководителя» теперь пользователи тарифов, начиная с «Профессионального», могут подключить ее сами. SaaS-сервис «МойСклад» создан с учетом основных потребностей предприятий сферы торговли, включая как тради

В сервисе для управления торговлей «МойСклад» появился учет по характеристикам Интернет-сервис управления торговлей и складского учета «МойСклад» объявил о том, что продолжает расширять функциональные возможности для своих пользователей. Теперь в приложении появилась новая опция - добавление характеристик товаров, благодаря чем