Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МойСклад
Логнекс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 85, упоминаний - 131
МойСклад упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рахимбердиев Аскар 31 30
|Нуралиев Борис 205 3
|Попов Анатолий 98 3
|Колмыков Александр 8 3
|Волчек Александр 7 2
|Куртуков Евгений 11 2
|Аникин Леонид 45 2
|Романенко Андрей 76 2
|Ершова Элеонора 31 1
|Мраморов Дмитрий 24 1
|Тюрина Мария 39 1
|Коллегов Иван 4 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Дубровский Сергей 4 1
|Хромов Сергей 12 1
|Скляров Дмитрий 13 1
|Никеров Антон 2 1
|Рыжкова Екатерина 4 1
|Балакин Василий 13 1
|Окунев Валентин 1 1
|Егоров Максим 23 1
|Болмосов Эдуард 6 1
|Крохин Алексей 5 1
|Зильбер Роман 8 1
|Севастьянов Алексей 23 1
|Князев Алексей 6 1
|Ермолов Алексей 3 1
|Юдин Александр 6 1
|Туркот Александр 36 1
|Степанов Антон 56 1
|Бородачев Дмитрий 5 1
|Ларькин Максим 25 1
|Захаров Павел 54 1
|Путин Владимир 1826 1
|Прибочий Михаил 34 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Усманов Алишер 241 1
|Лощинин Дмитрий 31 1
|Прохоров Александр 86 1
|Солонин Спартак 25 1
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Bloomberg 785 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763814, в очереди разбора - 667501.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763814, в очереди разбора - 667501.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru