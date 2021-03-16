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МойСклад
Логнекс


16.03.2021 «Мой склад» и «Такском» упростили маркировку товаров для магазинов 4
15.03.2021 «Мойсклад» и «Такском» упростили маркировку товаров для магазинов 2
27.11.2020 ВТБ обновил платформу небанковских сервисов для предпринимателей 1
13.11.2020 «Силтэк» и Neo запустили RFID-систему учета газобаллонного оборудования на заводе «Артон» 1
06.10.2020 «Мойсклад» и «Тинькофф оплата» подключают малый бизнес к СБП 1
18.11.2019 Вертикальный SaaS стал перспективной нишей 1
11.02.2019 «АТОЛ» представила недорогой фискальный регистратор для малого бизнеса 1
03.12.2018 Как будет работать единая система для борьбы с нелегальным товарооборотом 1
16.10.2018 «Яндекс» и Сбербанк создали первый в России сервис мгновенных онлайн-платежей для бизнеса 1
19.07.2018 В рознице «Мегафона» появились онлайн-кассы «Эвотор» 1
19.06.2018 Райффайзенбанк, «Первый ОФД» и «Аванпост» запустили онлайн-кассу для бизнеса 1
05.06.2018 Сбербанк построил «уникальную» систему онлайн-услуг для малого и среднего бизнеса 1
22.05.2018 Банк «Восточный» представил онлайн-кассу «ВосточныйКасса» 1
16.05.2018 На платформе Bento Cloud доступен сервис заказа интернет-магазинов Ecwid 1
16.04.2018 «Центробит» представил платформу «ВТБ Бизнес-Коннект» для торговли на международных площадках 1
09.04.2018 «Атол» представила универсальный смарт-терминал Атол Sigma 10 1
13.03.2018 RRC запускает продажи сервиса «МойСклад» на платформе Bento Cloud 5
13.03.2018 «МойСклад» представил бесплатное кассовое решение для 54-ФЗ 2
07.03.2018 RRC запускает продажи сервиса «МойСклад» на платформе Bento Cloud 4
21.02.2018 Сбербанк создал «уникальный» всероссийский каталог товаров 1
14.12.2017 Поставщики «Лаборатории Касперского» перейдут на биллинговую систему оплаты 1
28.11.2017 «Модульбанк» предложил малому бизнесу подписку на кассы 1
05.10.2017 Сбербанк будет раздавать клиентам Microsoft Word, Excel, Skype и еще 80 сервисов 1
18.09.2017 Сбербанк запустил облачный сервис «Моя торговля» для небольших компаний 1
15.09.2017 Сбербанк запустил облачный сервис для торговли на основе «дочки» «1С» 2
11.07.2017 Банк «Открытие» предлагает клиентам смарт-терминалы «Эвотор» 1
16.05.2017 «МойСклад» представил мобильное приложение для торговли по требованиям 54-ФЗ 3
21.02.2017 Кассы Модульбанка научились шпионить за продавцами через Telegram 1
21.12.2016 «Эвотор» запустил продажи онлайн-касс с фискальным накопителем 1
29.06.2016 «МойСклад» запустил мобильную кассу для iOS 3
16.06.2016 «МойСклад» реализовал поддержку ЕГАИС в рознице 1
08.06.2016 «МойСклад» запустил круглосуточную техподдержку клиентов 3
03.06.2016 Оборот Axoft по итогам 2015 финансового года вырос на 21% 1
14.03.2016 «МойСклад» интегрирован с банком «Точка» 2
10.03.2016 Клиентам «Фингуру» стали доступны все возможности «МоегоСклада» 2
28.01.2016 Axoft запускает облачное направление бизнеса — AxoftCloud 1
27.01.2016 «МойСклад» интегрирован со «Своим Магазином» 4
24.12.2015 Axoft подписал дистрибуторское соглашение с «МоимСкладом» 2
24.12.2015 «Линия24» протестировала линейку продуктов на совместимость с модулем «Простые звонки» 1
01.12.2015 «Альфа-Банк» интегрировал интернет-банк для бизнеса с сервисом «МойСклад» 2

Публикаций - 85, упоминаний - 131

МойСклад упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3753 28
Microsoft Corporation 11110 12
Мегаплан 60 12
АТОЛ ГК 168 8
Yandex - Яндекс 4101 7
СКБ Контур 416 7
Google LLC 7158 6
Крок 1221 6
Softline - Софтлайн 1474 5
Эвотор - Evotor 105 5
SAP SE 3216 4
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 4
Корус Консалтинг ГК 806 4
iTeco - Ай-Теко 718 4
Amazon Inc - Amazon.com 1471 3
Salesforce.com 273 3
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 3
IBM 3546 3
ЛайфТелеком - Телфин 97 3
RRC 67 3
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 3
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 62 3
Такском - Taxcom 119 3
HP Inc. 2920 3
Facebook 3766 3
Forus - Форус 8 2
VMware 1829 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
Abbyy 796 2
Acronis - Акронис 364 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 2
Parallels Holdings 471 2
Cloud4Y 186 2
Барс груп 402 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
Telegram Group 702 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 9
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Почта России ПАО 1574 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Открытие ФК 538 2
Модульбанк - Modulbank 95 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Альфа-Банк 1126 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
eBay Inc 531 2
Garsdale Services 36 1
Bowery Capital 1 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Wallet One - Единая Касса 19 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
Соллерс - Sollers 17 1
Boxberry - российская служба доставки 20 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 17 1
Deutsche Bank 126 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Восточный Банк 108 1
UBS AG 119 1
Точка 124 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Сухой - Авиационный холдинг 64 1
Visa International 1346 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 1
AliExpress Tmall 52 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Qiwi 783 1
AliExpress 275 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Правительство РФ 2206 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Роснано 456 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 17
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 11
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
3G - Стандарт мобильной связи 3742 2
Проверка контрагентов 53 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Умные платформы 499 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 1
Безопасный город 347 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 44 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
Public cloud - Публичное облако 19 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 12 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
Google Android 10751 12
Apple iOS 5742 8
Microsoft Office 365 769 8
Microsoft Office 1942 6
Сбербанк Моя торговля 9 5
Яндекс.Маркет 439 5
Microsoft Azure 1171 4
RRC Bento Cloud 7 3
Microsoft Skype 1472 3
1С-Битрикс - Битрикс24 211 3
Axoft AxoftCloud 11 3
Microsoft Dynamics 194 2
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
Модульбанк - Модулькасса 12 2
АТОЛ Онлайн-кассы 54 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 830 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
1С:Бухгалтерия 397 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 2
Эвотор Онлайн-касса 7 2
СКБ Контур - Контур.Эльба 56 2
Сбербанк Моя команда 8 1
Axoft Distribution Online - ADO 5 1
Сбербанк Бизнес Аналитика 7 1
Сберкорус Корус Каталог 4 1
NeoCRM 1 1
Сбербанк Пульс рынка - онлайн-сервис 6 1
Apple AirPrint 97 1
ВТБ Бизнес-Коннект 3 1
Push4Site - сервис рассылки push-сообщений 3 1
БОСС-Кадровик 74 1
Яндекс.Директ 91 1
Qiwi Кошелек 154 1
Сбербанк SberBusinessAPI - Fintech API 12 1
РосБизнесСофт CRM 9 1
SugarCRM 28 1
Abbyy Compreno 20 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Рахимбердиев Аскар 31 30
Нуралиев Борис 205 3
Попов Анатолий 98 3
Колмыков Александр 8 3
Волчек Александр 7 2
Куртуков Евгений 11 2
Аникин Леонид 45 2
Романенко Андрей 76 2
Ершова Элеонора 31 1
Мраморов Дмитрий 24 1
Тюрина Мария 39 1
Коллегов Иван 4 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Дубровский Сергей 4 1
Хромов Сергей 12 1
Скляров Дмитрий 13 1
Никеров Антон 2 1
Рыжкова Екатерина 4 1
Балакин Василий 13 1
Окунев Валентин 1 1
Егоров Максим 23 1
Болмосов Эдуард 6 1
Крохин Алексей 5 1
Зильбер Роман 8 1
Севастьянов Алексей 23 1
Князев Алексей 6 1
Ермолов Алексей 3 1
Юдин Александр 6 1
Туркот Александр 36 1
Степанов Антон 56 1
Бородачев Дмитрий 5 1
Ларькин Максим 25 1
Захаров Павел 54 1
Путин Владимир 1826 1
Прибочий Михаил 34 1
Ахмеров Тимур 73 1
Усманов Алишер 241 1
Лощинин Дмитрий 31 1
Прохоров Александр 86 1
Солонин Спартак 25 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 5
Украина 3374 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 5
Казахстан - Республика 2637 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Россия - Калининград 670 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 3
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Россия - Тула 179 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Россия - Ярославль 406 1
Эстония - Эстонская Республика 417 1
Россия - Томск 450 1
Россия - Коломна 48 1
Россия - Вологда 193 1
Россия - Кемерово 311 1
Россия - Ижевск 308 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 1
Россия - Иркутск 467 1
Россия - Иваново 192 1
Россия - Киров 246 1
США - Редмонд 105 1
Россия - Новокузнецк 176 1
Швейцария - Цуг 11 1
Россия - Владивосток 864 1
Европа 3766 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - Приморский край - Приморье 605 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Израиль 722 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - Красноярск 849 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Россия - Омская область 384 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 2
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 16 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ТТН - товарно-транспортная накладная 6 1
ПСН - Патентная система налогообложения 15 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Bloomberg 785 1
IDC - International Data Corporation 2723 8
CNews Analytics 1991 2
Gartner 2193 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
CNews SaaS рейтинг 15 2
Forrester Research 386 1
IDC Russia Cloud Services Market 8 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 3 1
Forbes Cloud 100 4 1
comScore 226 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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