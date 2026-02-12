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МойСклад Логнекс
«МойСклад» – SaaS-приложение управления торговлей и складом. Его официальный запуск состоялся в феврале 2008 года.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 9 дел, на cумму 2 021 188 ₽*
СОБЫТИЯ
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|12.02.2026
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Облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 24 % в 2025 году
В 2025 г. ERP-сервис «МойСклад» увеличил оборот на 23%, выручка по итогам года составила 2,1 млрд руб, в 2024 г. —
|19.06.2025
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ERP «МойСклад»: 20% продавцов планируют открыть собственный интернет-магазин в 2025-2026 годах
Компания ERP «МойСклад» провела опрос среди собственных клиентов — 1010 продавцов на российских маркетплейс
|20.02.2025
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Облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 26% в 2024 году
В 2024 году облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 26%, выручка по итогам года составила 1,72 млрд руб., в 2023 – 1
|23.01.2024
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Облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 43% в 2023 г.
В 2023 г. облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 43%, выручка по итогам года составила 1,36 млрд руб., в 2022 г.
|13.11.2023
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Международный облачный сервис «Мойсклад» вышел на рынок Узбекистана
В октябре 2023 г. облачный сервис «Мойсклад» зарегистрировал дочернюю компанию и открыл офис в Узбекистане, а 1 ноября получил с
|24.01.2023
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Облачный сервис «Мой склад» увеличил оборот на 23% в 2022 году
В 2022 г. облачный сервис «Мой склад» увеличил оборот на 23%, выручка по итогам года составила 976 млн руб., в 2021 г. –
|14.09.2022
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Интеграция «Телфин» и «Мойсклад» ускоряет скорость обработки звонка на 30%
С «Телфин.офис» российского телеком-провайдера «Телфин» с онлайн-сервисом для управления торговлей «Мойсклад» реализована в 200 компаниях. Взаимодействие облачных сервисов позволяет быстрее осу
|06.05.2022
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Облачный сервис «Мойсклад» вышел на рынок Индии под брендом Kladana
Облачный сервис «Мойсклад» стал доступен для индийских пользователей под брендом Kladana. Теперь индийские пре
|16.03.2021
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«Мой склад» и «Такском» упростили маркировку товаров для магазинов
«Мой склад» и «Такском» расширили возможности розничных магазинов – интегрировали сервис для т
|15.03.2021
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«Мойсклад» и «Такском» упростили маркировку товаров для магазинов
«Мойсклад» и «Такском» расширили возможности розничных магазинов – интегрировали сервис для то
|06.10.2020
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«Мойсклад» и «Тинькофф оплата» подключают малый бизнес к СБП
Облачный сервис для управления торговлей «Мойсклад» и эквайринговый сервис «Тинькофф оплата» предоставили розничным продавцам возможность принимать оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) при помощи QR-кодов. Пользователи сервиса д
|13.03.2018
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RRC запускает продажи сервиса «МойСклад» на платформе Bento Cloud
рении продуктового портфеля облачных сервисов в рамках проекта Bento Cloud и старте продаж сервиса «МойСклад».«МойСклад» — это облачный сервис для управления торговлей и складским учетом
|13.03.2018
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«МойСклад» представил бесплатное кассовое решение для 54-ФЗ
«МойСклад», облачный сервис для управления торговлей, предоставил возможность печатать чеки по
|07.03.2018
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RRC запускает продажи сервиса «МойСклад» на платформе Bento Cloud
я облачных сервисов в рамках проекта Bento Cloud http://www.bentocloud.ru/ и старте продаж сервиса «МойСклад».«МойСклад» — это облачный сервис для управления торговлей и складским учетом
|16.05.2017
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«МойСклад» представил мобильное приложение для торговли по требованиям 54-ФЗ
«МойСклад» выпустил мобильное приложение для устройств на платформе Android, которое вместе с
|29.06.2016
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«МойСклад» запустил мобильную кассу для iOS
Облачный сервис для управления торговлей «МойСклад» выпустил мобильное приложение для быстрой продажи товара из любой точки мира. Об эт
|16.06.2016
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«МойСклад» реализовал поддержку ЕГАИС в рознице
Клиенты облачного сервиса для управления торговлей «МойСклад» теперь могут не только подтверждать закупки алкоголя у поставщиков, но и отчитывать
|08.06.2016
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«МойСклад» запустил круглосуточную техподдержку клиентов
Служба поддержки облачного сервиса для управления торговлей «МойСклад» стала работать не 12, а 24 часа. Прием и обработка звонков и письменных обращений в
|14.03.2016
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«МойСклад» интегрирован с банком «Точка»
Облачный сервис для управления торговлей «МойСклад» продолжает серию интеграций с банками. Теперь клиенты банка «Точка» (ФГ «Открытие»)
|10.03.2016
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Клиентам «Фингуру» стали доступны все возможности «МоегоСклада»
«МойСклад», облачный сервис для управления торговлей, и компания «Фингуру» заключили партнерск
|27.01.2016
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«МойСклад» интегрирован со «Своим Магазином»
«МойСклад» — облачный сервис для управления торговлей — и компания «Атол» — производитель обор
|24.12.2015
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Axoft подписал дистрибуторское соглашение с «МоимСкладом»
висный ИТ-дистрибутор на территории России и СНГ, подписала дистрибуторское соглашение с компанией «МойСклад», интернет-сервисом для управления торговлей и складом. Партнёры Axoft получат возмо
|01.12.2015
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«Альфа-Банк» интегрировал интернет-банк для бизнеса с сервисом «МойСклад»
Как сообщили CNews в «Альфа-Банке», интернет-банк был интегрирован с облачным сервисом для бизнеса «МойСклад». Как результат, теперь владельцы интернет- и розничных магазинов, небольших оптовых
|01.09.2014
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Облачный сервис «МойСклад» стал бесплатным
Интернет-сервис управления торговлей «МойСклад» вывел на рынок новый бесплатный тариф для небольших торговых компаний. Как сообщили
|16.01.2014
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Оборот онлайн-сервиса «МойСклад» в 2013 г. увеличился в 2,5 раза
Онлайн-сервис автоматизации торговли и складского учета «МойСклад» подвел итоги своей работы в 2013 г. и поделился планами на 2014 г. За прошедший год
|25.09.2013
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Сервис «МойСклад» интегрирован с порталом Tiu.ru
азработчики портала товаров и услуг Tiu.ru совместно со специалистами сервиса управления торговлей «МойСклад» реализовали интеграцию двух систем. Таким образом, владельцы интернет-магазинов мог
|11.02.2013
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Оборот «МоегоСклада» за 2012 г. вырос в 2,5 раза
Оборот интернет-сервиса «МойСклад» за 2012 г. вырос в 2,5 раза по сравнению с результатами 2011 г. В течение года к се
|18.01.2013
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Облачный сервис «МойСклад.Розница» теперь может работать без подключения к интернету
Вышла новая версия онлайн-сервиса для автоматизации розничной торговли «МойСклад.Розница». Теперь пользователи получили возможность работать в автономном режиме, без
|25.10.2012
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«МойСклад» интегрирован с click-to-call сервисом Zingaya
У пользователей облачного сервиса управления торговлей «МойСклад» появилась возможность звонить клиентам и партнерам благодаря интеграции с click-to-
|11.10.2012
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«МойСклад» запустил собственное CRM-решение
Облачный сервис управления торговлей «МойСклад» объявил о запуске системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которая п
|30.07.2012
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Сервис «МойСклад» стал доступен пользователям платформы «Рентсофт»
Онлайн-сервис автоматизации торговли и складского учета «МойСклад» и агрегатор программного обеспечения «Рентсофт» объявили о начале сотрудничества. «
|13.07.2012
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«МойСклад» добавил новые возможности CRM и интеграцию с UniSender
Интернет-сервис управления торговлей и складского учета «МойСклад» объявил о ряде обновлений. «Создание модуля CRM – это большой проект. Он стартовал
|16.03.2012
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«МойСклад» выпустил мобильное приложение для Android
Сервис «МойСклад» объявил о том, что компания «Редсолюшн» разработала мобильный клиент «МоегоСклада»
|02.03.2012
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«МойСклад» и Ritm-Z интегрировали свои решения для онлайн-магазинов
Российский облачный сервис автоматизации торговли и складского учета «МойСклад» и аутсорсинговая компания Ritm-Z объявили о том, что провели интеграцию своих прогр
|24.02.2012
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«Мой склад» запустит CRM-модуль для работы с клиентской базой
Облачный сервис для складского учета «Мой склад» сообщил о том, что скоро в нем появится модуль для работы с клиентской базой — CRM
|30.12.2011
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«МойСклад» и «Qiwi Кошелек» упрощают ведение онлайн-торговли
Интернет-сервис управления торговлей и складского учета «МойСклад», предназначенный для автоматизации малого и среднего бизнеса, и платежная система «
|24.11.2011
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Интернет-сервис «МойСклад» представил решение для розничной торговли «МойСклад.Розница»
Интернет-сервис управления торговлей и складского учета «МойСклад» представил решение для розничной торговли – «МойСклад.Розница». Работая на л
|08.11.2011
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В интернет-сервисе «Мой Склад» появился «Экран руководителя»
теперь пользователи тарифов, начиная с «Профессионального», могут подключить ее сами. SaaS-сервис «МойСклад» создан с учетом основных потребностей предприятий сферы торговли, включая как тради
|28.10.2011
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В сервисе для управления торговлей «МойСклад» появился учет по характеристикам
Интернет-сервис управления торговлей и складского учета «МойСклад» объявил о том, что продолжает расширять функциональные возможности для своих пользователей. Теперь в приложении появилась новая опция - добавление характеристик товаров, благодаря чем
|18.10.2011
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В новой версии сервиса «МойСклад» появилась возможность указывать характеристики товаров
В последней версии сервиса «МойСклад» появилась новая возможность - характеристики товаров. Характеристика - это дополнительное свойство (например, размер или цвет), которое позволяет различать товары с одинаковым артикул
МойСклад и организации, системы, технологии, персоны:
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
|RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
|Единая Россия - Политическая партия 321 1
|Рахимбердиев Аскар 45 44
|Нуралиев Борис 298 4
|Колмыков Александр 9 3
|Митусов Максим 6 3
|Волчек Александр 12 3
|Константинов Никита 9 3
|Попов Анатолий 154 3
|Куртуков Евгений 11 2
|Шибанов Роман 3 2
|Heinla Ahti - Хеинла Ахти 3 2
|Annu Toivo - Анну Тойво 3 2
|Tallinn Jaan - Таллинн Ян 7 2
|Молодых Алексей 3 2
|Паршин Максим 323 2
|Романенко Андрей 94 2
|Аникин Леонид 61 2
|Паршиков Сергей 12 2
|Ушаков Анатолий 47 1
|Салов Антон 38 1
|Алексеев Олег 20 1
|Предыбайло Вячеслав 28 1
|Глазачев Иван 27 1
|Козлов Сергей 49 1
|Шпак Василий 279 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Айларов Алексей 10 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Петров Андрей 35 1
|Великотский Константин 1 1
|Анисимов Константин 45 1
|Трофимов Константин 6 1
|Селиванов Максим 28 1
|Егоров Максим 36 1
|Токовинин Михаил 4 1
|Косилов Михаил 17 1
|Козлов Михаил 182 1
|Козак Николай 209 1
|Рыжкова Екатерина 4 1
|Никеров Антон 2 1
|Скляров Дмитрий 64 1
|Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 1
|РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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