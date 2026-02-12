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МойСклад Логнекс

МойСклад - Логнекс

«МойСклад» –  SaaS-приложение управления торговлей и складом. Его официальный запуск состоялся в феврале 2008 года. 

Обзор «МойСклад» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 9 дел, на cумму 2 021 188 ₽*

Судебные дела (9) на сумму 2 021 188 ₽*
в качестве ответчика (7) на сумму 364 744 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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12.02.2026 Облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 24 % в 2025 году

В 2025 г. ERP-сервис «МойСклад» увеличил оборот на 23%, выручка по итогам года составила 2,1 млрд руб, в 2024 г. —

19.06.2025 ERP «МойСклад»: 20% продавцов планируют открыть собственный интернет-магазин в 2025-2026 годах

Компания ERP «МойСклад» провела опрос среди собственных клиентов — 1010 продавцов на российских маркетплейс
20.02.2025 Облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 26% в 2024 году

В 2024 году облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 26%, выручка по итогам года составила 1,72 млрд руб., в 2023 – 1
23.01.2024 Облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 43% в 2023 г.

В 2023 г. облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 43%, выручка по итогам года составила 1,36 млрд руб., в 2022 г.

13.11.2023 Международный облачный сервис «Мойсклад» вышел на рынок Узбекистана

В октябре 2023 г. облачный сервис «Мойсклад» зарегистрировал дочернюю компанию и открыл офис в Узбекистане, а 1 ноября получил с
24.01.2023 Облачный сервис «Мой склад» увеличил оборот на 23% в 2022 году

В 2022 г. облачный сервис «Мой склад» увеличил оборот на 23%, выручка по итогам года составила 976 млн руб., в 2021 г. –
14.09.2022 Интеграция «Телфин» и «Мойсклад» ускоряет скорость обработки звонка на 30%

С «Телфин.офис» российского телеком-провайдера «Телфин» с онлайн-сервисом для управления торговлей «Мойсклад» реализована в 200 компаниях. Взаимодействие облачных сервисов позволяет быстрее осу
06.05.2022 Облачный сервис «Мойсклад» вышел на рынок Индии под брендом Kladana

Облачный сервис «Мойсклад» стал доступен для индийских пользователей под брендом Kladana. Теперь индийские пре
16.03.2021 «Мой склад» и «Такском» упростили маркировку товаров для магазинов

«Мой склад» и «Такском» расширили возможности розничных магазинов – интегрировали сервис для т
15.03.2021 «Мойсклад» и «Такском» упростили маркировку товаров для магазинов

«Мойсклад» и «Такском» расширили возможности розничных магазинов – интегрировали сервис для то
06.10.2020 «Мойсклад» и «Тинькофф оплата» подключают малый бизнес к СБП

Облачный сервис для управления торговлей «Мойсклад» и эквайринговый сервис «Тинькофф оплата» предоставили розничным продавцам возможность принимать оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) при помощи QR-кодов. Пользователи сервиса д
13.03.2018 RRC запускает продажи сервиса «МойСклад» на платформе Bento Cloud

рении продуктового портфеля облачных сервисов в рамках проекта Bento Cloud и старте продаж сервиса «МойСклад».«МойСклад» — это облачный сервис для управления торговлей и складским учетом
13.03.2018 «МойСклад» представил бесплатное кассовое решение для 54-ФЗ

«МойСклад», облачный сервис для управления торговлей, предоставил возможность печатать чеки по
07.03.2018 RRC запускает продажи сервиса «МойСклад» на платформе Bento Cloud

я облачных сервисов в рамках проекта Bento Cloud http://www.bentocloud.ru/ и старте продаж сервиса «МойСклад».«МойСклад» — это облачный сервис для управления торговлей и складским учетом
16.05.2017 «МойСклад» представил мобильное приложение для торговли по требованиям 54-ФЗ

«МойСклад» выпустил мобильное приложение для устройств на платформе Android, которое вместе с

29.06.2016 «МойСклад» запустил мобильную кассу для iOS

Облачный сервис для управления торговлей «МойСклад» выпустил мобильное приложение для быстрой продажи товара из любой точки мира. Об эт
16.06.2016 «МойСклад» реализовал поддержку ЕГАИС в рознице

Клиенты облачного сервиса для управления торговлей «МойСклад» теперь могут не только подтверждать закупки алкоголя у поставщиков, но и отчитывать
08.06.2016 «МойСклад» запустил круглосуточную техподдержку клиентов

Служба поддержки облачного сервиса для управления торговлей «МойСклад» стала работать не 12, а 24 часа. Прием и обработка звонков и письменных обращений в
14.03.2016 «МойСклад» интегрирован с банком «Точка»

Облачный сервис для управления торговлей «МойСклад» продолжает серию интеграций с банками. Теперь клиенты банка «Точка» (ФГ «Открытие»)
10.03.2016 Клиентам «Фингуру» стали доступны все возможности «МоегоСклада»

«МойСклад», облачный сервис для управления торговлей, и компания «Фингуру» заключили партнерск
27.01.2016 «МойСклад» интегрирован со «Своим Магазином»

«МойСклад» — облачный сервис для управления торговлей — и компания «Атол» — производитель обор
24.12.2015 Axoft подписал дистрибуторское соглашение с «МоимСкладом»

висный ИТ-дистрибутор на территории России и СНГ, подписала дистрибуторское соглашение с компанией «МойСклад», интернет-сервисом для управления торговлей и складом. Партнёры Axoft получат возмо
01.12.2015 «Альфа-Банк» интегрировал интернет-банк для бизнеса с сервисом «МойСклад»

Как сообщили CNews в «Альфа-Банке», интернет-банк был интегрирован с облачным сервисом для бизнеса «МойСклад». Как результат, теперь владельцы интернет- и розничных магазинов, небольших оптовых
01.09.2014 Облачный сервис «МойСклад» стал бесплатным

Интернет-сервис управления торговлей «МойСклад» вывел на рынок новый бесплатный тариф для небольших торговых компаний. Как сообщили
16.01.2014 Оборот онлайн-сервиса «МойСклад» в 2013 г. увеличился в 2,5 раза

Онлайн-сервис автоматизации торговли и складского учета «МойСклад» подвел итоги своей работы в 2013 г. и поделился планами на 2014 г. За прошедший год
25.09.2013 Сервис «МойСклад» интегрирован с порталом Tiu.ru

азработчики портала товаров и услуг Tiu.ru совместно со специалистами сервиса управления торговлей «МойСклад» реализовали интеграцию двух систем. Таким образом, владельцы интернет-магазинов мог
11.02.2013 Оборот «МоегоСклада» за 2012 г. вырос в 2,5 раза

Оборот интернет-сервиса «МойСклад» за 2012 г. вырос в 2,5 раза по сравнению с результатами 2011 г. В течение года к се
18.01.2013 Облачный сервис «МойСклад.Розница» теперь может работать без подключения к интернету

Вышла новая версия онлайн-сервиса для автоматизации розничной торговли «МойСклад.Розница». Теперь пользователи получили возможность работать в автономном режиме, без
25.10.2012 «МойСклад» интегрирован с click-to-call сервисом Zingaya

У пользователей облачного сервиса управления торговлей «МойСклад» появилась возможность звонить клиентам и партнерам благодаря интеграции с click-to-
11.10.2012 «МойСклад» запустил собственное CRM-решение

Облачный сервис управления торговлей «МойСклад» объявил о запуске системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которая п
30.07.2012 Сервис «МойСклад» стал доступен пользователям платформы «Рентсофт»

Онлайн-сервис автоматизации торговли и складского учета «МойСклад» и агрегатор программного обеспечения «Рентсофт» объявили о начале сотрудничества. «
13.07.2012 «МойСклад» добавил новые возможности CRM и интеграцию с UniSender

Интернет-сервис управления торговлей и складского учета «МойСклад» объявил о ряде обновлений. «Создание модуля CRM – это большой проект. Он стартовал

16.03.2012 «МойСклад» выпустил мобильное приложение для Android

Сервис «МойСклад» объявил о том, что компания «Редсолюшн» разработала мобильный клиент «МоегоСклада»

02.03.2012 «МойСклад» и Ritm-Z интегрировали свои решения для онлайн-магазинов

Российский облачный сервис автоматизации торговли и складского учета «МойСклад» и аутсорсинговая компания Ritm-Z объявили о том, что провели интеграцию своих прогр
24.02.2012 «Мой склад» запустит CRM-модуль для работы с клиентской базой

Облачный сервис для складского учета «Мой склад» сообщил о том, что скоро в нем появится модуль для работы с клиентской базой — CRM
30.12.2011 «МойСклад» и «Qiwi Кошелек» упрощают ведение онлайн-торговли

Интернет-сервис управления торговлей и складского учета «МойСклад», предназначенный для автоматизации малого и среднего бизнеса, и платежная система «
24.11.2011 Интернет-сервис «МойСклад» представил решение для розничной торговли «МойСклад.Розница»

Интернет-сервис управления торговлей и складского учета «МойСклад» представил решение для розничной торговли – «МойСклад.Розница». Работая на л
08.11.2011 В интернет-сервисе «Мой Склад» появился «Экран руководителя»

теперь пользователи тарифов, начиная с «Профессионального», могут подключить ее сами. SaaS-сервис «МойСклад» создан с учетом основных потребностей предприятий сферы торговли, включая как тради
28.10.2011 В сервисе для управления торговлей «МойСклад» появился учет по характеристикам

Интернет-сервис управления торговлей и складского учета «МойСклад» объявил о том, что продолжает расширять функциональные возможности для своих пользователей. Теперь в приложении появилась новая опция - добавление характеристик товаров, благодаря чем
18.10.2011 В новой версии сервиса «МойСклад» появилась возможность указывать характеристики товаров

В последней версии сервиса «МойСклад» появилась новая возможность - характеристики товаров. Характеристика - это дополнительное свойство (например, размер или цвет), которое позволяет различать товары с одинаковым артикул

Публикаций - 124, упоминаний - 209

МойСклад и организации, системы, технологии, персоны:

9594 42
1С - Мегаплан 104 18
Microsoft Corporation 25775 17
Yandex - Яндекс 9215 12
Softline - Софтлайн 3743 9
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 9
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 9
Эвотор - Evotor 231 9
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 7
Google LLC 12688 6
Ростелеком 10948 6
Крок - Croc 1964 6
1С-Битрикс - Bitrix 675 6
ЛайфТелеком - Телфин 290 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
Штрих-М НТЦ 65 5
RetailCRM - РитейлДрайвер 46 5
VK - YClients - УайКлаентс 69 5
iiko - айко 62 4
SAP SE 5601 4
Telegram Group 2940 4
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 4
Salesforce 498 4
Такском - Taxcom 256 4
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 4
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 87 4
SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 26 3
МегаФон 10742 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
HP Inc. 5883 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 137 3
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 192 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
Сбер - Сбер2В - InSales - Инсейлс 76 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Альфа-Банк 1979 4
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 3
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
Tiu.ru торговая площадка 8 2
Kaspi Bank 31 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк 76 2
eBay Inc 1640 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Яндекс.Доставка 113 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 1
Bowery Capital 1 1
Garsdale Services 39 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Wallet One - Единая Касса 37 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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