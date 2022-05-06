Облачный сервис «Мойсклад» вышел на рынок Индии под брендом Kladana

Облачный сервис «Мойсклад» стал доступен для индийских пользователей под брендом Kladana. Теперь индийские предприниматели смогут воспользоваться сервисом для учета и управления собственным бизнесом. Инвестиции в проект составили $500 тыс.

«Мойсклад» планирует выйти на объем 300 тыс. клиентов к 2025 г. Также у сервиса есть планы по дальнейшему расширению географии присутствия в странах Латинской Америки.

Сервис «Мойсклад» — это быстрорастущая компания, количество зарегистрированных пользователей в 2021 г. превысило 2 млн компаний и ИП. Оборот сервиса за прошлый год увеличился на 53% и составил около 800 млн руб. Выход на новый крупный рынок Индии позволит поддерживать темпы роста сервиса «Мойсклад» с одной стороны, с другой — диверсифицировать риски, с третьей — даст возможность сервису, адаптируя продукт под новые задачи, получить еще больше опыта и обратной связи, для улучшения продукта, в том числе и для пользователей в России.

Индия была выбрана не сразу, оценка проходила в несколько итераций. В приоритете были некоторые страны из Латинской Америки и Азии.

Для выбора были определены следующие критерии:

Привлекательность рынка. Оценивали количество МСП. Например, в Индии зарегистрировано 63 млн компаний малого и среднего бизнеса. Их доля в ВВП составляет около 30%. А 45% экспорта всей страны обеспечивает именно малый бизнес Индии. Рынок огромен, при этом он продолжает активно расти.

Цифровизация. Оценивали уровень проникновения интернета и государственные требования к цифровизации бизнеса. Индия оказалась страной, где уровень проникновения интернета пока ниже чем в России или Китае, однако по скорости его распространения Индия занимает второе место, и по количеству пользователей находится в лидерах. В то же время в стране активно внедряются государственные цифровые сервисы для малого и среднего бизнеса, то же самое происходит и в РФ. Индийское правительство поэтапно вводит требования к электронному документообороту, предпринимателям необходимо переходить на электронные счета-фактуры и регистрировать их в налоговой службе.

Конкуренция. Оценивали количество и качество компаний, которые предлагают облачное ПО для МСБ. Таких компаний оказалось немного, но рынок есть, конкуренция существует. Важно, что Индия открыта к ПО из других стран. Сейчас успешно работают ERP-системы, которые не созданы в Индии, причем некоторые из них хорошо локализованы под Индию, а некоторые — не очень, но на них все равно существует спрос. По оценке представителей сервиса, «Мойсклад» (Kladana для Индии) отличается удобством и простотой использования, а также количеством дополнительных функций. Для владельца торгового или производственного бизнеса прописаны все возможные сценарии, которые позволяют автоматизировать и контролировать типовые задачи компании.

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Язык и сложность входа на рынок. Оценивали язык документооборота и сложность регистрации компании для иностранцев. В Индии вторым государственным языком является английский, что значительно упрощает работу. При этом Индия открыта к игрокам зарубежного рынка, нет никаких существенных препятствий для ведения там бизнеса, она удобна как для регистрации компании, так и для ведения операционной деятельности. В Индии российское происхождение не будет иметь негативной коннотации, скорее наоборот. Местное законодательство не содержит каких-то определенных требований, под которые пришлось бы серьезно адаптировать продукт.

Маркетинг. Оценивали стоимость привлечения клиента. Один из факторов успеха работы на зарубежном рынке — стоимость лида и стоимость его трансформации в клиента. Например, в США и Европе цена за клиента выше по стоимости, чем в РФ, в 10 раз. Аналитики сервиса «Мойсклад» оценивали поисковый спрос и примерную цену трафика по основным ключевым запросам. В Индии с учетом предполагаемой конверсии стоимость лида сопоставима с Россией. Самый быстрый канал привлечения клиентов — это контекстная реклама.

На старте Kladana будет работать на две аудитории: небольшие производства и оптовые компании. В течение трех месяцев появятся возможности для владельцев интернет-магазинов и продавцов на маркетплейсах.

Первое время управление бизнесом в Индии будет осуществляться из России, в том числе и поддержка местных пользователей. По мере роста подключений к Kladana планируется привлечение местного менеджера и формирование локальной команды службы поддержки.

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Тарифы на подключение к Kladana соответствуют тарифам сервиса «Мойсклад» в России, цены представлены в долларах США.

Аскар Рахимбердиев, CEO облачного сервиса «Мойсклад», сказал: «У «Моегосклада» уже была не очень удачная попытка выйти на рынок США. Поэтому к Индии мы с одной стороны подошли с какими-то готовыми наработками, как например перевод сервиса на английский язык, с другой — более осознанно, знали, какие критерии при выборе страны для нас важны в первую очередь. Идеальная ситуация в стране — это когда только-только появляются требования от государства к бизнесу. Например, ЭДО, электронные чеки, необходимость интеграции с государственными сервисами. Там, где эти требования существуют давно, уже сложился зрелый рынок, вход на который будет значительно дороже и дольше. В Индии же еще нет устоявшейся экосистемы, зато появляются обязательные требования от государства, например, электронные счета-фактуры. Думаю, что наш продукт окажется востребованным на индийском рынке. Надо сказать, что российские облачные сервисы соответствуют мировым стандартам, они глубоко продуманы и подстроены для довольно капризного российского клиента».