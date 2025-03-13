CAC (Customer acquisition cost) — стоимость привлечения клиента, которая рассчитывается, как отношение общих затрат на маркетинг к общему числу привлеченных клиентов, благодаря рекламным кампаниям. Это один из наиболее важных показателей в маркетинге, который используют интернет-магазины и сайты, предлагающие различные услуги.

CAC так же важен, как и LTV (Lifetime Value — совокупный доход с одного потребителя за его жизненный цикл). Ведь главное в продажах — иметь высокий показатель ROI (Return on Investment — возврате инвестиций), и отношение дохода от каждого клиента к затратам на него (LTV:CAC) можно считать одним из главных показателей успешности рекламы.

Важность CAC для бизнеса

Если показатель CAC будет выше, чем показатель LTV, то бизнес попросту перестанет приносить доход, станет нерентабельным и разрушится. Чтобы понять это, стоит рассмотреть разные соотношения LTV/CAC:

до 1 к 1 — предприятие стремиться к банкротству;

1 к 1 — на каждом потребителе, которого привлекла реклама, компания теряет деньги;

3 к 1 — оптимальное соотношение показателей, модель такого бизнеса самая крепкая, и предприятие приносит ощутимый доход;

4 к 1 — также довольно неплохое соотношение, но скорее всего компания вкладывает слишком мало денег в продвижение своих продуктов и могла бы получать больше прибыли; выход из ситуации — практиковать более агрессивные подходы к рекламным кампаниям, чтобы добиться показателя 3 к 1.

Для чего еще нужен CAC

Кроме всего вышеописанного, стоит отметить, что CAC нужен еще и для объективной оценки эффективности любой рекламной кампании. Основная цель такой оценки заключается в поиске маркетинговых каналов, которые имеют оптимальное соотношение LTV/CAC.

Нет смысла тратить финансы на рекламные мероприятия, которые приносят компании минимальное число клиентов. Важно — найти баланс в соотношении времени/работы, затраченных на проведение рекламной кампании к числу привлеченных потребителей.

От чего зависит CAC

На CAC влияет 2 главных фактора: