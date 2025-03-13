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CAC Customer Acquisition Cost стоимость привлечения клиента Управление стоимостью привлечения клиентов

CAC (Customer acquisition cost) — стоимость привлечения клиента, которая рассчитывается, как отношение общих затрат на маркетинг к общему числу привлеченных клиентов, благодаря рекламным кампаниям. Это один из наиболее важных показателей в маркетинге, который используют интернет-магазины и сайты, предлагающие различные услуги.

CAC так же важен, как и LTV (Lifetime Value — совокупный доход с одного потребителя за его жизненный цикл). Ведь главное в продажах — иметь высокий показатель ROI (Return on Investment — возврате инвестиций), и отношение дохода от каждого клиента к затратам на него (LTV:CAC) можно считать одним из главных показателей успешности рекламы.

Важность CAC для бизнеса

Если показатель CAC будет выше, чем показатель LTV, то бизнес попросту перестанет приносить доход, станет нерентабельным и разрушится. Чтобы понять это, стоит рассмотреть разные соотношения LTV/CAC:

  • до 1 к 1 — предприятие стремиться к банкротству;
  • 1 к 1 — на каждом потребителе, которого привлекла реклама, компания теряет деньги;
  • 3 к 1 — оптимальное соотношение показателей, модель такого бизнеса самая крепкая, и предприятие приносит ощутимый доход;
  • 4 к 1 — также довольно неплохое соотношение, но скорее всего компания вкладывает слишком мало денег в продвижение своих продуктов и могла бы получать больше прибыли; выход из ситуации — практиковать более агрессивные подходы к рекламным кампаниям, чтобы добиться показателя 3 к 1.

Для чего еще нужен CAC

Кроме всего вышеописанного, стоит отметить, что CAC нужен еще и для объективной оценки эффективности любой рекламной кампании. Основная цель такой оценки заключается в поиске маркетинговых каналов, которые имеют оптимальное соотношение LTV/CAC.

Нет смысла тратить финансы на рекламные мероприятия, которые приносят компании минимальное число клиентов. Важно — найти баланс в соотношении времени/работы, затраченных на проведение рекламной кампании к числу привлеченных потребителей.

От чего зависит CAC

На CAC влияет 2 главных фактора:

  1. Расходы на продажи и маркетинг. Эти траты — сумма всех заработных плат маркетологов и вкладов в маркетинговые инструменты, используемые компанией.
    То есть это абсолютно все ресурсы, которые были задействованы для привлечения клиента. Рентабельность всегда нужно оптимизировать, поэтому важно выявлять те вещи, которые иллюзорно помогают создать поток клиентов.
  2. Привлеченные потребители. Сюда входят исключительно клиенты, которых в компанию привела реклама. Но многие компании включают в эту строку еще и CS (Customer Success — успех клиентов). И тут важно понять, что CS оказывает влияние на показатель retention (удержание потребителя), а непосредственно CAC полностью сосредоточен на привлечении новых клиентов.

 


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Публикаций - 21, упоминаний - 24

CAC и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12875 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
Ростелеком 9789 2
Microsoft Corporation 24709 1
Intuit 78 1
Xerox 1141 1
Criteo - Критео 16 1
data.ai - App Annie 85 1
Heartland Payment Systems 17 1
Veeam Software 320 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 947 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2170 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 320 1
Naumen - Наумен 630 1
Ланит - Норбит - Norbit 371 1
NtechLab - НтехЛаб 123 1
Dynatrace 56 1
МойСклад - Логнекс 110 1
Цифровые активы 124 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 18 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 45 1
Voca Tech - Вока Тек 6 1
НИТ - Национальные информационные технологии 33 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
Microsoft - Tellme Networks 31 1
Telegram Group 2055 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 836 1
Softline - Софтлайн 2873 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 349 1
Selectel - Селектел 396 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 309 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3988 1
IXcellerate - Икселерейт 126 1
Cloud4Y 288 1
Цифра ГК 2445 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 4
Альфа-Банк 1782 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1192 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 2
Raiffeisen - Райффайзен Капитал УК 12 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1649 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 2
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 22 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1015 2
Block - Square 197 1
La Redoute 5 1
РЖД - Российские железные дороги 1919 1
РВК - Российская венчурная компания 550 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2414 1
МКБ - Московский кредитный банк 562 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 208 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
ВТБ Корпоративный акселератор 26 1
Global Payments - Total System Services 16 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 1
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 7 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 454 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 317 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 192 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5008 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51376 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6881 6
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21402 6
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19836 4
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6679 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4312 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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