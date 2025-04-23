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Коновалик Евгений
|23.04.2025
|Архитектура будущего: ИТ-эксперт Евгений Коновалик о построении технологического фундамента современного бизнеса 1
Коновалик Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7626 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 810 1
|EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 415 1
|Microsoft Azure 1422 1
|Google Cloud Platform - GCP 322 1
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