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Коновалик Евгений



23.04.2025 Архитектура будущего: ИТ-эксперт Евгений Коновалик о построении технологического фундамента современного бизнеса 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Коновалик Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7626 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 810 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 415 1
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 18 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 557 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1087 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5249 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31562 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4495 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30345 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2201 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21662 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24629 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1283 1
Microsoft Azure 1422 1
Google Cloud Platform - GCP 322 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52470 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13961 1
Зоология - наука о животных 2682 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2793 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5757 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1412 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 332 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2472 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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