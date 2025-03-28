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Интеррос Точка Банк Точка Стор


28.03.2025 «Точка» представила сервис для создания интернет-магазинов с продажей товаров и услуг 1
21.03.2025 Россияне, не умеющие программировать, смогут массово создавать собственные интернет-магазины. Такой сервис готовит «Яндекс» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Интеррос и организации, системы, технологии, персоны:

Shopify 22 1
Yandex - Яндекс 7537 1
8353 1
Сбер - InSales - Инсейлс 53 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 37 1
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Интеррос - Точка Банк - Точка маркетплейсы 15 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350114, в очереди разбора - 761279.
Создано именных указателей - 171999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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