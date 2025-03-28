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Интеррос Точка Банк Точка Стор
|28.03.2025
|«Точка» представила сервис для создания интернет-магазинов с продажей товаров и услуг 1
|21.03.2025
|Россияне, не умеющие программировать, смогут массово создавать собственные интернет-магазины. Такой сервис готовит «Яндекс» 2
Интеррос и организации, системы, технологии, персоны:
|Shopify 22 1
|Yandex - Яндекс 7537 1
|1С 8353 1
|Сбер - InSales - Инсейлс 53 1
|Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 37 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1045 1
|Интеррос - Точка Банк 8 1
|Интеррос - Точка Банк - Точка маркетплейсы 15 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 687 1
|Microsoft Office Excel 1211 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146741 2
|Канада 4906 1
|Инфобизнес 24 1
|Ведомости 1045 1
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