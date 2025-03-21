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Горшков Тимофей


21.03.2025 Россияне, не умеющие программировать, смогут массово создавать собственные интернет-магазины. Такой сервис готовит «Яндекс» 1
13.04.2021 «Сбер» приобретает 80% в компании InSales 1
18.12.2013 3,5 тыс. интернет-магазинов на базе InSales.ru подверглись мощной DDoS-атаке 1
25.03.2013 Электронная торговля в России: взрывной рост или замедление развития? 1
25.03.2013 Оборот e-commerce России в 4,5 раза ниже оборота Amazon 1
26.11.2012 InSales.ru объявил конкурс для веб-разработчиков с призовым фондом 1 млн руб. 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Горшков Тимофей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - InSales - Инсейлс 53 5
Yandex - Яндекс 7537 1
Shopify 22 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 137 1
Amazon Inc - Amazon.com 3027 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7457 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1045 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12202 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 3
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 768 2
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Web development - Веб-разработка 271 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3169 1
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 2
BCG - Boston Consulting Group 109 1
eMarketer 206 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350114, в очереди разбора - 761279.
Создано именных указателей - 171999.
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