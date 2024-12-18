Разделы

AdTech Баннеры Баннерные сети Banner networks


СОБЫТИЯ

18.12.2024 «Авито» купил рекламные сервисы, чтобы запустить собственную рекламную сеть

соответствует долгосрочной стратегии "Авито AdTech" по развитию рекламных технологий. Бесшовная интеграция инструментов приобретенных компаний в классифайд "Авито" позволит нам запустить собственную рекламную сеть в ближайшей перспективе», — сказал Артем Кумпель, старший управляющий директор «Авито Рекламы» и «Авито Услуг». Cnews «Авито» потратил один или два миллиарда на покупку рекламных
25.11.2011 «Соловей» запустил новую рекламную сеть «Прямой эфир»

Компания «Соловей» объявила о том, что запускает рекламную сеть «Прямой эфир» с поведенческими и демографическими таргетингами. Данная сеть объединила более 30 ведущих новостных и бизнес-ориентированных сайтов, совокупная аудитория которых со
15.09.2008 LinkedIn запустит собственную рекламную сеть

Популярная социальная сеть для профессионалов LinkedIn объявила о том, что сегодня, 15 августа, запустит собственную рекламную сеть. Рекламная сеть LinkedIn была создана совместно с Collective Media, сообщает TechCrunch. По словам представителей LinkedIn, она поможет компании существенно увеличить свои доходы
22.04.2008 В Уанете запустили рекламную сеть Go2Net

В Уанете была запущена новая рекламная сеть Go2Net. В отличие от сетей, ориентированных на баннерообмен, Go2Net строит рекламную сеть исключительно для продажи коммерческой рекламы. На
03.03.2008 Technorati запустит рекламную сеть для блоггеров

В Сети появилась информация о том, что поисковый сервис по блогам Technorati планирует запустить собственную рекламную сеть для блоггеров. Об этом сообщает издание Techcrunch со ссылкой на источник внутри компании. По информации Techcrunch, разработка нового проекта Technorati находится на стадии заве
05.09.2007 Yahoo! отдал за рекламную сеть $300 млн.

подбираются в соответствии с интересами каждого пользователя Сети, сообщает Reuters. «Покупка BlueLithium позволит нам предложить пользователям более релевантную рекламу и значительно расширить нашу рекламную сеть», - сказал Тодд Терези (Todd Teresi) старший вице-президент Yahoo! Publishing Network. Компания BlueLithium была основана в 2004 г. и сейчас владеет сетью, насчитывающей более 1

18.06.2007 A1 выставил wap-баннерообмен на аукцион

искать новые. Можно предположить, что 1MBN создавалась именно для перепродажи — как и многие другие баннерные сети. Другое дело, что рекламодатели пока не проявляют большого интереса к wap-сайт

Публикаций - 68, упоминаний - 71

