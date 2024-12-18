Получите все материалы CNews по ключевому слову
AdTech Баннеры Баннерные сети Banner networks
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|18.12.2024
|
«Авито» купил рекламные сервисы, чтобы запустить собственную рекламную сеть
соответствует долгосрочной стратегии "Авито AdTech" по развитию рекламных технологий. Бесшовная интеграция инструментов приобретенных компаний в классифайд "Авито" позволит нам запустить собственную рекламную сеть в ближайшей перспективе», — сказал Артем Кумпель, старший управляющий директор «Авито Рекламы» и «Авито Услуг». Cnews «Авито» потратил один или два миллиарда на покупку рекламных
|25.11.2011
|
«Соловей» запустил новую рекламную сеть «Прямой эфир»
Компания «Соловей» объявила о том, что запускает рекламную сеть «Прямой эфир» с поведенческими и демографическими таргетингами. Данная сеть объединила более 30 ведущих новостных и бизнес-ориентированных сайтов, совокупная аудитория которых со
|15.09.2008
|
LinkedIn запустит собственную рекламную сеть
Популярная социальная сеть для профессионалов LinkedIn объявила о том, что сегодня, 15 августа, запустит собственную рекламную сеть. Рекламная сеть LinkedIn была создана совместно с Collective Media, сообщает TechCrunch. По словам представителей LinkedIn, она поможет компании существенно увеличить свои доходы
|22.04.2008
|
В Уанете запустили рекламную сеть Go2Net
В Уанете была запущена новая рекламная сеть Go2Net. В отличие от сетей, ориентированных на баннерообмен, Go2Net строит рекламную сеть исключительно для продажи коммерческой рекламы. На
|03.03.2008
|
Technorati запустит рекламную сеть для блоггеров
В Сети появилась информация о том, что поисковый сервис по блогам Technorati планирует запустить собственную рекламную сеть для блоггеров. Об этом сообщает издание Techcrunch со ссылкой на источник внутри компании. По информации Techcrunch, разработка нового проекта Technorati находится на стадии заве
|05.09.2007
|
Yahoo! отдал за рекламную сеть $300 млн.
подбираются в соответствии с интересами каждого пользователя Сети, сообщает Reuters. «Покупка BlueLithium позволит нам предложить пользователям более релевантную рекламу и значительно расширить нашу рекламную сеть», - сказал Тодд Терези (Todd Teresi) старший вице-президент Yahoo! Publishing Network. Компания BlueLithium была основана в 2004 г. и сейчас владеет сетью, насчитывающей более 1
|18.06.2007
|
A1 выставил wap-баннерообмен на аукцион
искать новые. Можно предположить, что 1MBN создавалась именно для перепродажи — как и многие другие баннерные сети. Другое дело, что рекламодатели пока не проявляют большого интереса к wap-сайт
AdTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 179 5
|comScore 379 3
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
|IDC - International Data Corporation 4946 1
|Fortune Global 500 290 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419834, в очереди разбора - 726163.
Создано именных указателей - 190669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.