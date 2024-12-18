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Avito Internest Soloway


Платформа Soloway появилась на российском рынке в 2005 году: система позволяет быстро запускать видео и баннерную рекламу на сайтах, в мобильных приложениях и на Smart TV.  


18.12.2024 «Авито» купил рекламные сервисы, чтобы запустить собственную рекламную сеть 1
18.12.2024 «Авито» стал новым собственником системы верификации и управления интернет-рекламой AdRiver и платформы Soloway после покупки 100% долей в группе компаний Internest 1
02.04.2013 Hubrus запустила независимую рекламную DSP-платформу 1
17.12.2012 Between Digital запустила в России открытую RTB-платформу для сайтов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Avito и организации, системы, технологии, персоны:

Avito - Internest - Интернест 9 2
Yandex - Яндекс 7340 1
Google LLC 11775 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
Цифра ГК 2426 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 4
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 71 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 2
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2471 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 333 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
Avito - Авито Реклама 14 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
Avito - Internest - ADRiver 25 2
Avito - Авито услуги 51 2
Retargeter - Ретаргетер 1 1
Yande AdFox - система управления рекламой в интернете 18 1
Кумпель Артем 34 2
Бурмистров Михаил 29 1
Гетманов Михаил 3 1
Назаров-Бруни Олег 3 1
Замесов Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 4
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 245 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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