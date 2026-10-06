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«Авито Реклама» и Soloway: почти половина жителей России изучает информацию в интернете перед покупкой товаров повседневного спроса

Эксперты «Авито Рекламы» и Soloway провели исследование* среди 10 тыс. россиян, чтобы узнать, как пользователи принимают решения о покупке товаров повседневного спроса, что влияет на выбор нового бренда и какую роль в этом процессе играет информация в онлайне. Исследование показало, что 48% респондентов постоянно или часто ищут в интернете обзоры и сравнения перед покупкой товаров повседневного спроса. При этом 59% чаще выбирают привычный бренд, хотя время от времени могут переключаться на другие. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Перед покупкой товаров повседневного спроса 20% россиян постоянно ищут в интернете рецепты, обзоры и сравнения, еще 28% делают это часто. Почти треть (29%) обращаются к такой информации иногда, 13% — редко, а 10% не ищут ее перед покупкой.

В привычной категории 16% респондентов почти всегда покупают тот же бренд, что и в прошлый раз. Еще 43% обычно выбирают знакомую марку, но иногда меняют ее. 20% примерно в половине случаев выбирают другой бренд. Еще 4% обычно покупают другую марку, а 1% — всегда новую. При этом 16% не отслеживают бренд и принимают решение ситуативно.

До покупки респонденты чаще всего получают информацию о товарах, которые могут попробовать впервые, на площадках электронной коммерции — такой вариант выбрали 36% опрошенных. Четверть (25%) респондентов назвали социальные сети и мессенджеры, 21% — сайты с рецептами, обзорами и статьями, а 18% — поисковые системы. Еще 13% обращают внимание на рекламу на сайтах. При этом 25% не получают информацию о новом продукте заранее и принимают решение уже в магазине.

Выбор другой марки может быть связан с разными причинами. Больше трети (39%) респондентов назвали более выгодную цену или наличие промо-акции, а 31% — желание попробовать что-то другое. Для 25% важны характеристики или состав продукта, для 23% — отсутствие привычного бренда в наличии. Почти каждый пятый (21%) может изменить выбор по рекомендации знакомых, а 20% — из-за новизны или необычности продукта.

Желание протестировать новый бренд становится основной причиной для 29% респондентов. Для 16% поводом становится рекомендация другого человека, для 15% — конкретная ситуация, в которой понадобился новый продукт. 13% впервые замечают его на полке в магазине. Еще 7% находят его в каталоге приложения доставки, 6% вспоминают о продукте, который ранее где-то встречали.

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При выборе между похожими товарами 30% респондентов в первую очередь ориентируются на цену или промо-акцию. Для почти каждого пятого (21%) определяющим фактором становится знакомый бренд, для 20% — характеристики или состав продукта. Еще 14% каждый раз принимают решение по-разному, а 13% выбирают товар, который привлек их внимание.

«Реклама помогает брендам быть заметными в тот момент, когда пользователь только начинает задумываться о покупке. Для товаров повседневного спроса это особенно важно: человек может искать рецепт, сравнивать продукты, читать отзывы или просто просматривать предложения на онлайн-площадке. Если бренд появляется в этом контексте с понятным сообщением и релевантным предложением, он получает возможность повлиять на выбор еще до похода в магазин. Поэтому онлайн-реклама становится не только инструментом привлечения внимания, но и способом сформировать интерес к продукту и подтолкнуть к первой покупке», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств.

*Исследование проводилось среди 10 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет

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