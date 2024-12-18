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Avito Internest Интернест



18.12.2024 «Авито» купил рекламные сервисы, чтобы запустить собственную рекламную сеть 1
18.12.2024 «Авито» стал новым собственником системы верификации и управления интернет-рекламой AdRiver и платформы Soloway после покупки 100% долей в группе компаний Internest 1
24.01.2013 «Соловей» запускает новый продукт для рекламодателей с возможностью таргетинга по полу и возрасту 1
15.01.2013 Оборот оператора селективной рекламы «Соловей» достиг 500 млн руб. 1
01.03.2012 eTarget-2012: сформирована программа конференции 1
30.01.2012 Сергей Спивак стал гендиректором группы компаний Internest 1
09.06.2011 Оператор селективной рекламы «Соловей» снизил цены 1
06.04.2009 В Москве прошла конференция eTarget-2009 1
18.02.2009 eTarget-2009 утвердил докладчиков 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Avito и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 3
Yandex - Яндекс 7340 3
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 2
GroupM - Mindshare 28 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 6
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 2
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 71 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 448 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Avito - Internest - ADRiver 25 3
Avito - Internest - Soloway 4 2
Avito - Авито Реклама 14 2
Avito - Авито услуги 51 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
Yande AdFox - система управления рекламой в интернете 18 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 712 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 252 1
Спивак Сергей 11 4
Кумпель Артем 34 2
Сатин Дмитрий 23 2
Ишунькина Инесса 3 1
Омельницкий Борис 9 1
Филатов Леонид 7 1
Хандурова Татьяна 1 1
Мороз Наталья 1 1
Дымшиц Михаил 1 1
Ашманов Дмитрий 10 1
Ковалева Наталья 5 1
Басов Алексей 115 1
Бурмистров Михаил 29 1
Замесов Алексей 4 1
Тагиев Руслан 10 1
Ткачук Тарас 5 1
Ломизе Евгений 10 1
Третьяков Алексей 15 1
Глейзер Лев 27 1
Попов Антон 3 1
Видяев Станислав 1 1
Гришкина Наталья 1 1
Труфанов Михаил 2 1
Коробейникова Ксения 2 1
Бондаренко Алексей 7 1
Пасынков Никита 3 1
Ковалев Роман 2 1
Терехов Антон 7 1
Воскресенский Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 245 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 1
comScore 379 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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