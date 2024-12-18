«Авито» купил рекламные сервисы, чтобы запустить собственную рекламную сеть

«Авито» купил два крупных рекламных сервиса. Это поможет компании усилить свои позиции на этом растущем рынке и осуществить план запуска собственной рекламной сети.



Стратегия развития рекламных технологий

«Авито» стал владельцем группы компаний Internest, в которую входят система верификации и управления интернет-рекламой AdRiver и рекламная платформа Soloway, сообщили CNews представители «Авито».

Запись о продаже онлайн-платформе объявлений 100% доли в Internest появилась в ЕГРЮЛ 17 декабря 2024 г. Сделка будет закрыта до конца 2024 г., говорится в сообщении.

«Приобретение AdRiver и Soloway соответствует долгосрочной стратегии "Авито AdTech" по развитию рекламных технологий. Бесшовная интеграция инструментов приобретенных компаний в классифайд "Авито" позволит нам запустить собственную рекламную сеть в ближайшей перспективе», — сказал Артем Кумпель, старший управляющий директор «Авито Рекламы» и «Авито Услуг».

Cnews «Авито» потратил один или два миллиарда на покупку рекламных сервисов

AdRiver как верификатор останется независимым, отметил Кумпель.

AdRiver — сервис для оценки качества рекламного трафика, позволяет владельцам сайтов управлять размещением баннеров на собственных онлайн-ресурсах и получать вознаграждение за их показы.

Платформа Soloway существует на российском рынке с 2005 г., позволяет запускать видео и баннерную рекламу на сайтах, в мобильных приложениях и на Smart TV.

Приобретение «Авито»

До этой сделки 20% в ООО «Интернест-Холдинг» (Internest), по данным РБК, принадлежали ООО «Компания ВК», а остальные доли — руководителям Internest Антону Воскресенскому и Роману Филиппову, а также главе AdRiver Никите Невенчанному.

АdRiver достиг отметки в два млрд по суточному количеству показов, обрабатываемых ее системой онлайн-рекламы, в 2009 г. Однако, как сказал изданию руководитель спецпроектов «Руцентр» Алексей Замесов, в последние годы бизнес АdRiver и Soloway «не демонстрировали значимого роста».

Эксперт считает, что сумма сделки была привязана к финансовым показателям и могла составить от 0,5 до 1 млрд руб. Глава «INFOLine Аналитики» Михаил Бурмистров оценил ее выше — в 2-2,5 млрд руб.

Рекламный рынок растет

Рекламный рынок в России за первые три квартала 2024 г. вырос на 25% год к году до примерно 620 млрд руб. Такие данные приводит Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) на своем сайте и отмечает, что рост продолжается уже два года подряд. На долю интернет сервисов приходится 331-333 млрд при росте 23% по сравнению с 2023 г.

«Сейчас все крупнейшие онлайн-платформы активно двигаются в направлении развития рекламных возможностей. Здесь и Ozon, который является лидером по величине рекламных доходов, и слияние Wildberries и Russ. Покупка AdRiver и Soloway дает «Авито» развивать новые направления бизнеса, связанные с интеграцией с внешними онлайн-ресурсами», — полагает Бурмистров.

У AdRiver есть «огромная экспертиза в рекламных технологиях», благодаря чему «Авито» сможет «значительно усилиться», подчеркнул Замесов.

В декабре 2024 г. Госдума ввела сбор с доходов от интернет-рекламы. Согласно поправкам в Закон «О рекламе», рекламораспространители и операторы рекламных систем в сети интернет, размещающие ориентированную на жителей России рекламу, должны отчислять 3% от сумма дохода, полученного за квартал от реализации услуг в интернете, в федеральный бюджет.