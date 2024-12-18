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Невенчанный Никита



18.12.2024 «Авито» купил рекламные сервисы, чтобы запустить собственную рекламную сеть 1
10.11.2009 AdRiver обрабатывает 2 млрд показов в сутки 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Невенчанный Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Avito - Internest - Интернест 9 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 269 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 800 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 648 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4750 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10968 1
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 72 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3844 1
Avito - Internest - ADRiver 25 2
Avito - Internest - Soloway 4 1
Avito - Авито услуги 51 1
Avito - Авито Реклама 14 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 102 1
Gismeteo - Гисметео 30 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 1
Кумпель Артем 34 1
Бурмистров Михаил 29 1
Замесов Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 245 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2900 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4476 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335946, в очереди разбора - 773412.
Создано именных указателей - 166263.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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