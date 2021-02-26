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Rutracker Рутрекер BitTorrent-трекер Torrents.ru

Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru


26.02.2021 Россияне собрали миллионы рублей, чтобы спасти раздачи на Rutracker
28.11.2018 RuTracker запустил уникальный сервис обхода блокировок. Опрос
16.05.2017 RuTracker выпустил приложение для обхода блокировки Роскомнадзора
17.02.2016 Медведев своим iPad прорвал блокировку «Рутрекера»
26.01.2016 RuTracker разорвал отношения с правообладателями. Теперь качать можно всё
09.11.2015 Россиян навеки лишили доступа к главному торрент-трекеру страны
16.05.2014 Владелец Rutracker.org закрыт за неуплату налогов
22.01.2014 Могильщик пиратских библиотек готовится к схватке с крупнейшим торрентом Рунета
29.12.2013 Роскомнадзор: Главный торрент России заблокирован за пиратство постороннего сайта
28.12.2013 Власти заблокировали главный торрент России
14.08.2012 Хакеры взломали и поглумились над крупнейшим торрент-трекером России
24.04.2012 Крупнейший торрент-трекер России недоступен
07.02.2012 Крупнейший торрент-трекер Рунета RuTracker не работает из-за DDoS-атаки
28.04.2011 Власти закрыли порно-филиал Rutracker.org
01.03.2011 США: «ВКонтакте» и Rutracker - оплоты мирового пиратства
14.10.2010 Перестал работать крупнейший торрент-трекер Рунета
14.10.2010 Перестал работать крупнейший торрент-трекер Рунета

Публикаций - 84, упоминаний - 198

Rutracker упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4897 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1951 11
Meta Platforms - Facebook 4202 7
Telegram Group 734 6
Cloudflare 61 5
Google LLC 10032 5
АСТ - AST - Advanced System Technologies 67 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6418 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7641 4
VK - Mail.ru Group 2988 4
Twitter 2382 4
GitHub 475 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8220 4
Газпром ГПМ RuTube - Рутьюб - видеохостинг 138 3
Rambler Group - Рамблер ГК 804 3
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 386 3
Монолит-Инфо 62 3
Zello 20 2
Microsoft Corporation 22253 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8696 2
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 26 2
Синтерра - Synterra 783 1
Avtomatizatsiya Business Consulting 1 1
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 304 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 69 1
ДейтаВебГлобал Групп 1 1
СайТЭК НПО 6 1
Digital Revolution - хакерская группировка 5 1
Softkey - Софткей 199 1
Irdeto 27 1
Imhonet - Имхонет - Рекомендата 17 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 1
Alawar - Алавар 57 1
Anonymous - Хакерская группировка 62 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1524 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 725 1
1С-Битрикс - Bitrix 421 1
1С-ИжТиСи 22 1
Webmoney 512 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 752 1
Флибуста 28 19
Эксмо-АСТ - издательство 56 17
LinkedIn 554 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 117 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 153 4
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 3
РУСАЛ - Объединённая компания 33 2
Sony Music Entertainment 140 2
Аудиокнига 28 2
UMG - Universal Music Group 253 2
WMG - Warner Music Group 200 2
Коловрат 5 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 2 1
Синема Галэкси 2 1
Альпина Digital - Альпина Диджитал 2 1
Добрая книга 1 1
Мароснет ТК 2 1
Азбука-Аттикус 4 1
Газпром ГПМ Central Partnership - Централ Партнершип 31 1
Bookmate 22 1
Storytel - Сторител 6 1
Springer Nature Limited 4 1
Elsevier 10 1
Warner Bros. International Television Distribution 263 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1664 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 80 1
Qiwi 862 1
Visa International 1716 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 240 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 384 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2195 39
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 571 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7801 12
Правительство РФ 7552 10
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2665 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2397 7
Президент Российской Федерации 3341 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 835 4
Администрация Президента РФ 884 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2116 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2434 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 305 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 504 2
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 13 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 146 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9892 2
Верховная рада Украины - парламент Украины 51 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 64 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль 92 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 214 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2311 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 289 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3118 1
Верховный суд Российской Федерации 670 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 162 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 18 8
РосКомСвобода - Общественная организация 82 7
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 201 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 587 1
Единая Россия - Политическая партия 243 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1993 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 36646 13
Website - Вебсайт 5809 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 1253 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9244 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1733 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1894 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 6456 4
Социальные сети - Соцсети 2088 3
BitTorrent - протокол для обмена файлами 265 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 8487 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14128 3
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 48 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1877 2
ping - скорость отклика сети 55 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10360 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 2892 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 2624 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 363 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 345 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 216 1
Зеркалирование - Port mirroring - технология дублирования пакетов одного порта сетевого коммутатора 63 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 582 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8826 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5168 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1765 1
Сервер - Серверные платформы 6333 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 1792 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 697 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 496 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4605 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 182 1
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 277 18
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 17
NoName-club - Торрент-трекер 10 10
Rutor - BitTorrent-трекер 14 9
Google YouTube - Видеохостинг 2215 7
Pornolab - BitTorrent-трекер 11 6
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 220 5
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 146 4
Google Blogger - Google BlogSpot 98 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1164 3
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 35 3
Яндекс.Видео 32 3
Microsoft Windows 10 11323 3
Linux OS 7547 3
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 521 3
BitTorrent uTorrent 25 2
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 106 2
eDonkey - eD2k 28 2
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 49 2
Яндекс.Новости 33 2
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 28 2
Demonoid - Торрент-трекер 8 2
Apple iPad 3596 2
Google Android 11793 2
Google Play - Google Store - Android Market 2688 2
Apple macOS 1406 2
WeChat - Мессенджер 102 2
Snapchat 94 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 213 2
Opera Browser - Браузер 911 2
BlackBerry Messenger - Мессенджер 52 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 237 1
ЭОС Дело СЭД 2675 1
1С:Консолидация 38 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 964 1
Rakuten Viber 480 1
Apple - App Store 2400 1
AWS - Amazon Web Services 634 1
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 6 1
WhatsApp Messenger 725 1
Жаров Александр 171 6
Рябыко Максим 9 6
Волин Алексей 114 5
Дарбинян Саркис 35 4
Лукьяненко Сергей 42 4
Щеголев Игорь 685 4
Донцова Дарья 7 4
Колесников Олег 16 4
Медведев Дмитрий 1601 3
Никифоров Николай 1151 3
Волк Ирина 11 3
Маринин Александр 4 3
Лугов Андрей 32 3
Путин Владимир 2509 3
Паулкин Михаил 3 2
Васильев Павел 11 2
Глуховский Дмитрий 22 2
Ходорковский Михаил 40 2
Дерипаска Олег 35 2
Козлюк Артем 39 2
Навальный Алексей 60 2
Малофеев Константин 105 2
Мишустин Михаил 360 2
Липов Андрей 51 2
Дуров Павел 229 2
Чернышенко Дмитрий 299 2
Казарян Карен 34 2
Яровая Ирина 68 2
Прилепин Захар 3 1
Orwell George - Оруэлл Джордж 24 1
Анурьев Сергей 16 1
Whited Stephanie - Уайтед Стефани 1 1
Егорова Ольга 11 1
Pouwelse Johan - Пувелсе Йохан 1 1
Бояков Эдуард 1 1
Скворцов Алексей 7 1
Калугин Алексей 2 1
Бокова Людмила 80 1
Тамоников Александр 1 1
Маринина Александра 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 104554 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32747 10
Украина 6021 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44987 8
Таиланд - Королевство 671 5
Украина - Киев 914 4
Германия - Федеративная Республика 8492 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12886 3
Индия - Республика 4204 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11275 3
Индонезия - Республика 779 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 579 2
Филиппины - Республика 455 2
Израиль 1732 2
Аргентина - Аргентинская Республика 481 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13064 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12394 2
Беларусь - Белоруссия 3426 2
Нидерланды 2148 2
Панама - Республика 97 2
Россия - ЦФО - Костромская область 311 1
Бруней - Государство Бруней-Даруссалам 11 1
Гватемала - Республика 55 1
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 3 1
Египет - Арабская Республика 677 1
Греция - Греческая Республика 723 1
Чили - Республика 433 1
Литва - Литовская Республика 538 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 197 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2723 1
Эквадор - Республика 83 1
Доминикана - Доминиканская Республика 35 1
Россия - ДФО - Магаданская область 308 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 387 1
Перу - Республика 222 1
Ливан - Ливанская Республика 155 1
Туркмения - Туркменистан 393 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 65 1
Коста-Рика - Республика 62 1
Кувейт 128 1
Пиратство - Авторское право 412 32
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2390 19
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2216 9
Федеральное законодательство 1484 7
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 271 3
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 234 3
Смешарики - анимационный сериал для детей 22 3
Мошенничество - Махинации 1279 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 196 2
Антитеррор 161 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 24 2
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 27 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 341 2
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 22 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 18 1
Донат - онлайн-вознаграждение - Donations 16 1
Игра престолов - телевизионный сериал 5 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 11111 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1756 1
Мертвые души 32 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1015 1
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 162 1
Blacklist - Чёрный список 64 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 569 5
РИА Новости 760 3
LibGen 3 2
PornHub 23 2
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 2
Ведомости 333 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10427 2
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 119 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 723 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 264 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2250 2
Wikipedia - Википедия 410 2
Газпром ГПМ ТНТ4 - телеканал 6 1
Газпром ГПМ Авторадио - радиостанция 15 1
Mashable 364 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 1
Roem.ru - Роем.ру 35 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 69 1
Детское радио 9 1
Газпром ГПМ Матч! Страна - телеканал 4 1
РОИ - Российская общественная инициатива 71 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 43 1
TorrentFreak (TF) 91 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 98 1
Медуза - Meduza 24 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 49 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 348 1
Коммерсантъ - Издательский дом 849 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 301 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 234 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 2 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 9 1
ФГБОУ ВО ЮУГМУ - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 6 1
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 88 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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