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Rutracker Рутрекер BitTorrent-трекер Torrents.ru
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|15.04.2025
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Прекратил работу главный торрент-трекер России. Причины неизвестны. Опрос
Обновление Около 23:00 15 апреля 2025 г. работа Rutracker восстановилась. Rutracker закончился В России вышел из строя Rutracker
|20.01.2025
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Telegram уничтожил официальный канал легендарного российского торрент-трекера
Telegram уничтожил официальный канал RuTracker Как выяснил CNews, Telegram заблокировал официальный канал крупнейшего русскоязычно
|13.01.2025
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США внесли «Авито», «Вконтакте», Rutracker и «Горбушкин двор» в список распространителей контрафакта и пиратской продукции
упномасштабным распространением контрафактной или пиратской продукции, угрожая глобальной защите интеллектуальной собственности. «Вконтакте» Власти США рассматривают ИТ-сервисы «Авито», «Вконтакте» и Rutracker как распространителей пиратской продукции Торговый представитель США Кэтрин Тай (Katherine Tai) подчеркнула важность совместного решения этих проблем, заявив: «Контрафакция и пиратств
|30.03.2022
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Российский разработчик разрешил безнаказанно качать его игры с RuTracker. Все равно США не дают ему их продавать
нтов. Когда все это закончится неизвестно, поэтому всем желающим в такие тяжелые времена можем только помочь поднять пиратский флаг (вместе с VPN) и поделиться самой популярной раздачей на рутрекере (RuTracker)». Игровой процесс Loop Hero В этой же публикации разработчики прикрепили прямую ссылку на скачивание Loop Hero с RuTracker – трекера, заблокированного в России с начала 2016 г
|18.03.2022
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RuTracker отказывается работать в России
Отечественный «Рутрекер» против россиян Российский торрент-трекер RuTracker не будет работать в России, даже если его исключат из списка запрещенных в стране с
|26.02.2021
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Россияне собрали миллионы рублей, чтобы спасти раздачи на Rutracker
на сотни терабайт Пользователи популярного и одновременно заблокированного в России торрент-трекера Rutracker собрали для него почти 2 млн руб. для сохранения редких, но от этого не менее востр
|28.11.2018
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RuTracker запустил уникальный сервис обхода блокировок. Опрос
Личное зеркало RuTracker Российский торрент-портал RuTracker, ранее известный как Torrents.ru, сообщи
|16.05.2017
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RuTracker выпустил приложение для обхода блокировки Роскомнадзора
Борьба с анонсерами Администрация торрент-трекера Rutracker, давно находящегося под санкциями контролирующих органов, разработала и выложила на Github приложение Rutracker Proxy, позволяющее обходить новые ограничения Роскомнадзора. 2 м
|17.02.2016
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Медведев своим iPad прорвал блокировку «Рутрекера»
нной кинематографии во ВГИКе, премьер-министр России Дмитрий Медведев подключился к торрент-трекеру RuTracker, несмотря на «вечную блокировку» российскими операторами доступа к этому ресурсу по
|26.01.2016
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RuTracker разорвал отношения с правообладателями. Теперь качать можно всё
Правообладателей больше нет Торрент-трекер RuTracker.org лишил правообладателей возможности удалять раздачи, нарушающие законодательство
|09.11.2015
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Россиян навеки лишили доступа к главному торрент-трекеру страны
Пожизненная блокировка Rutracker Мосгорсуд вынес решение о пожизненной блокировке торрент-трекера Rutracker.o
|10.09.2015
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Какие сайты воруют рабочее время? Опубликован список главных тайм-киллеров России
рности и проводимому времени. Кроме того, сотрудники на рабочем месте часто посещают торрент-трекер Rutracker.org. Он занимает второе место сразу после YouTube среди сайтов с видеоконтентом. Сп
|16.05.2014
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Владелец Rutracker.org закрыт за неуплату налогов
Компания, владеющая популярным торрент-трекером Rutracker.org, закрыта властями по месту своей регистрации. Такое заявление сделал Олег Колес
|22.01.2014
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Могильщик пиратских библиотек готовится к схватке с крупнейшим торрентом Рунета
нете) готовит судебный процесс против одного из крупнейших и известнейших торрент-трекеров Рунета - Rutracker.org. Об этом сообщил CNews глава ассоциации Олег Колесников. Причиной процесса могу
|29.12.2013
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Роскомнадзор: Главный торрент России заблокирован за пиратство постороннего сайта
ины, по которым в Реестр запрещенных сайтов был внесен IP-адрес крупнейшего в России торент-трекера Rutracker.ORG. Официальное заявление регулятора опубликовано 28 декабря 2013 г. Напомним, что
|28.12.2013
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Власти заблокировали главный торрент России
В «черный список» Роскомнадзора внесен IP-адрес самого популярного в России торрент-трекера Rutracker.ORG. На момент написания этого материала информация о блокировке IP-адреса 195.82.1
|14.08.2012
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Хакеры взломали и поглумились над крупнейшим торрент-трекером России
вгуста 2012 г. около 7 утра по московскому времени был взломан крупнейший российский торрент-трекер RuTracker.org. Посетители сайта, пытавшиеся зайти на страницу, перенаправлялись на страницу с
|24.04.2012
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Крупнейший торрент-трекер России недоступен
Крупнейший российский торрент-трекер Rutracker.org недоступен. Как можно прочитать в официальном блоге проекта, blog.rutracker<
|07.02.2012
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Крупнейший торрент-трекер Рунета RuTracker не работает из-за DDoS-атаки
февраля, большую часть дня был недоступен для большинства пользователей. Как сообщил представитель RuTracker.org в своем комментарии на ресурсе Habrahabr.ru, проблемы в работе торрент-трекера
|28.04.2011
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Власти закрыли порно-филиал Rutracker.org
каза. Напомним, что порнотрекер Pornolab.net является проектом крупнейшего в Рунете торрент-трекера Rutracker.org (бывший Torrents.ru). Представители Rutracker.org сообщили CNews, что са
|28.04.2011
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Киевская милиция закрыла крупнейший порносайт Рунета
иева. Напомним, что порнотрекер Pornolab.net является проектом крупнейшего в Рунете торрент-трекера Rutracker.org (бывший Torrents.Ru). Rutracker.org возник в результате смены имени трек
|01.03.2011
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США: «ВКонтакте» и Rutracker - оплоты мирового пиратства
До этого года список Notorious Markets являлся частью данного отчета, но сейчас его было решено опубликовать отдельно. Россию в списке крупнейших оплотов онлайн-пиратства представляют торрент-портал Rutracker и социальная сеть «ВКонтакте». По сведениям чиновников США, Rutracker некоторое время назад вошел в список 15 наиболее часто посещаемых веб-сайтов в России и стал одним из 300
|14.10.2010
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Перестал работать крупнейший торрент-трекер Рунета
С утра 14 октября 2010 г. прекратился доступ к крупнейшему российскому торрент-трекеру Rutracker.org. Не открывается сайт треккера и не исполняются запросы ping и trace к его домен
|14.10.2010
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Перестал работать крупнейший торрент-трекер Рунета
Сегодня, 14 октября, перестал открываться сайт Rutracker.org, крупнейший торрент-трекер Рунета. При попытке обращения к его доменному имени
|24.03.2010
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Милиция объявила войну пользователям торрентов
создателями. Об этом сегодня, 24 марта, во время пресс-конференции заявили представители ГУВД Москвы. По их словам, пользователи, скачивающие пиратский контент с таких ресурсов, как недавно закрытый Torrents.ru, сами становятся пиратами, так как они участвуют в распространении контрафактной продукции, сообщает РИА «Новости». Представители правоохранительных органов считают, что им следует
|24.02.2010
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Autodesk: мы не имеем отношения к закрытию Torrents.ru
desk опубликовала свой комментарий по поводу информации о том, что крупнейший торрент-трекер Рунета Torrents.ru был закрыт в связи с уголовным делом о распространении пиратской версии программы
|19.02.2010
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Torrents.ru закрыли за пиратское ПО Autodesk и 1С
ждения и какого либо уведомления. Сейчас работоспособность ресурса полностью восстановлена на сайте rutracker.org, который является зеркалом Torrents.ru. Согласно последним данным компании J’so
|18.02.2010
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Прокуратура закрыла Torrents.ru
rrents.ru сегодня, 18 февраля, перестал работать. Согласно сообщению администрации ресурса на сайте rutracker.org, который является зеркалом Torrents.ru, компания «Ру-Центр» без предупреждения
Rutracker и организации, системы, технологии, персоны:
|Рябыко Максим 11 7
|Донцова Дарья 18 7
|Жаров Александр 182 6
|Волин Алексей 122 5
|Колесников Олег 20 4
|Лукьяненко Сергей 49 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Васильев Павел 18 3
|Волк Ирина 29 3
|Маринин Александр 4 3
|Агронов Леонид 5 3
|Набатов Владимир 4 3
|Арбенина Диана 7 3
|Путин Владимир 3470 3
|Лугов Андрей 33 3
|Дуров Павел 329 3
|Никифоров Николай 1141 3
|Воробьев Андрей 202 2
|Яровая Ирина 72 2
|Казарян Карен 85 2
|Навальный Алексей 63 2
|Козлюк Артем 39 2
|Ампелонский Вадим 31 2
|Дерипаска Олег 42 2
|Лазарев Сергей 10 2
|Паулкин Михаил 7 2
|Warg Gottfrid Svartholm - Варг Готфрид Свартхольм 24 2
|Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 2
|Волобуев Олег 6 2
|Топорнина Алина 2 2
|Sunde Peter - Зунде Петер 26 2
|Neij Hans Fredrik - Нейи Ханс Фредрик 21 2
|Малофеев Константин 118 2
|Мишустин Михаил 794 2
|Липов Андрей 68 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
|Кудрявцев Максим 43 1
|Солдатов Алексей 104 1
|Егорова Ольга 13 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 6
|SimilarWeb 62 2
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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