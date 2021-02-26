Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Rutracker Рутрекер BitTorrent-трекер Torrents.ru
Публикаций - 84, упоминаний - 198
Rutracker упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Жаров Александр 171 6
|Рябыко Максим 9 6
|Волин Алексей 114 5
|Дарбинян Саркис 35 4
|Лукьяненко Сергей 42 4
|Щеголев Игорь 685 4
|Донцова Дарья 7 4
|Колесников Олег 16 4
|Медведев Дмитрий 1601 3
|Никифоров Николай 1151 3
|Волк Ирина 11 3
|Маринин Александр 4 3
|Лугов Андрей 32 3
|Путин Владимир 2509 3
|Паулкин Михаил 3 2
|Васильев Павел 11 2
|Глуховский Дмитрий 22 2
|Ходорковский Михаил 40 2
|Дерипаска Олег 35 2
|Козлюк Артем 39 2
|Навальный Алексей 60 2
|Малофеев Константин 105 2
|Мишустин Михаил 360 2
|Липов Андрей 51 2
|Дуров Павел 229 2
|Чернышенко Дмитрий 299 2
|Казарян Карен 34 2
|Яровая Ирина 68 2
|Прилепин Захар 3 1
|Orwell George - Оруэлл Джордж 24 1
|Анурьев Сергей 16 1
|Whited Stephanie - Уайтед Стефани 1 1
|Егорова Ольга 11 1
|Pouwelse Johan - Пувелсе Йохан 1 1
|Бояков Эдуард 1 1
|Скворцов Алексей 7 1
|Калугин Алексей 2 1
|Бокова Людмила 80 1
|Тамоников Александр 1 1
|Маринина Александра 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru