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Rutracker Рутрекер BitTorrent-трекер Torrents.ru

Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru

СОБЫТИЯ

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15.04.2025 Прекратил работу главный торрент-трекер России. Причины неизвестны. Опрос

Обновление Около 23:00 15 апреля 2025 г. работа Rutracker восстановилась. Rutracker закончился В России вышел из строя Rutracker

20.01.2025 Telegram уничтожил официальный канал легендарного российского торрент-трекера

Telegram уничтожил официальный канал RuTracker Как выяснил CNews, Telegram заблокировал официальный канал крупнейшего русскоязычно
13.01.2025 США внесли «Авито», «Вконтакте», Rutracker и «Горбушкин двор» в список распространителей контрафакта и пиратской продукции

упномасштабным распространением контрафактной или пиратской продукции, угрожая глобальной защите интеллектуальной собственности. «Вконтакте» Власти США рассматривают ИТ-сервисы «Авито», «Вконтакте» и Rutracker как распространителей пиратской продукции Торговый представитель США Кэтрин Тай (Katherine Tai) подчеркнула важность совместного решения этих проблем, заявив: «Контрафакция и пиратств
30.03.2022 Российский разработчик разрешил безнаказанно качать его игры с RuTracker. Все равно США не дают ему их продавать

нтов. Когда все это закончится неизвестно, поэтому всем желающим в такие тяжелые времена можем только помочь поднять пиратский флаг (вместе с VPN) и поделиться самой популярной раздачей на рутрекере (RuTracker)». Игровой процесс Loop Hero В этой же публикации разработчики прикрепили прямую ссылку на скачивание Loop Hero с RuTracker – трекера, заблокированного в России с начала 2016 г
18.03.2022 RuTracker отказывается работать в России

Отечественный «Рутрекер» против россиян Российский торрент-трекер RuTracker не будет работать в России, даже если его исключат из списка запрещенных в стране с
26.02.2021 Россияне собрали миллионы рублей, чтобы спасти раздачи на Rutracker

на сотни терабайт Пользователи популярного и одновременно заблокированного в России торрент-трекера Rutracker собрали для него почти 2 млн руб. для сохранения редких, но от этого не менее востр
28.11.2018 RuTracker запустил уникальный сервис обхода блокировок. Опрос

Личное зеркало RuTracker Российский торрент-портал RuTracker, ранее известный как Torrents.ru, сообщи
16.05.2017 RuTracker выпустил приложение для обхода блокировки Роскомнадзора

Борьба с анонсерами Администрация торрент-трекера Rutracker, давно находящегося под санкциями контролирующих органов, разработала и выложила на Github приложение Rutracker Proxy, позволяющее обходить новые ограничения Роскомнадзора. 2 м
17.02.2016 Медведев своим iPad прорвал блокировку «Рутрекера»

нной кинематографии во ВГИКе, премьер-министр России Дмитрий Медведев подключился к торрент-трекеру RuTracker, несмотря на «вечную блокировку» российскими операторами доступа к этому ресурсу по
26.01.2016 RuTracker разорвал отношения с правообладателями. Теперь качать можно всё

Правообладателей больше нет Торрент-трекер RuTracker.org лишил правообладателей возможности удалять раздачи, нарушающие законодательство
09.11.2015 Россиян навеки лишили доступа к главному торрент-трекеру страны

Пожизненная блокировка Rutracker Мосгорсуд вынес решение о пожизненной блокировке торрент-трекера Rutracker.o
10.09.2015 Какие сайты воруют рабочее время? Опубликован список главных тайм-киллеров России

рности и проводимому времени. Кроме того, сотрудники на рабочем месте часто посещают торрент-трекер Rutracker.org. Он занимает второе место сразу после YouTube среди сайтов с видеоконтентом. Сп
16.05.2014 Владелец Rutracker.org закрыт за неуплату налогов

Компания, владеющая популярным торрент-трекером Rutracker.org, закрыта властями по месту своей регистрации. Такое заявление сделал Олег Колес
22.01.2014 Могильщик пиратских библиотек готовится к схватке с крупнейшим торрентом Рунета

нете) готовит судебный процесс против одного из крупнейших и известнейших торрент-трекеров Рунета - Rutracker.org. Об этом сообщил CNews глава ассоциации Олег Колесников. Причиной процесса могу
29.12.2013 Роскомнадзор: Главный торрент России заблокирован за пиратство постороннего сайта

ины, по которым в Реестр запрещенных сайтов был внесен IP-адрес крупнейшего в России торент-трекера Rutracker.ORG. Официальное заявление регулятора опубликовано 28 декабря 2013 г. Напомним, что
28.12.2013 Власти заблокировали главный торрент России

В «черный список» Роскомнадзора внесен IP-адрес самого популярного в России торрент-трекера Rutracker.ORG. На момент написания этого материала информация о блокировке IP-адреса 195.82.1
14.08.2012 Хакеры взломали и поглумились над крупнейшим торрент-трекером России

вгуста 2012 г. около 7 утра по московскому времени был взломан крупнейший российский торрент-трекер RuTracker.org. Посетители сайта, пытавшиеся зайти на страницу, перенаправлялись на страницу с
24.04.2012 Крупнейший торрент-трекер России недоступен

Крупнейший российский торрент-трекер Rutracker.org недоступен. Как можно прочитать в официальном блоге проекта, blog.rutracker<
07.02.2012 Крупнейший торрент-трекер Рунета RuTracker не работает из-за DDoS-атаки

февраля, большую часть дня был недоступен для большинства пользователей. Как сообщил представитель RuTracker.org в своем комментарии на ресурсе Habrahabr.ru, проблемы в работе торрент-трекера

28.04.2011 Власти закрыли порно-филиал Rutracker.org

каза. Напомним, что порнотрекер Pornolab.net является проектом крупнейшего в Рунете торрент-трекера Rutracker.org (бывший Torrents.ru). Представители Rutracker.org сообщили CNews, что са
28.04.2011 Киевская милиция закрыла крупнейший порносайт Рунета

иева. Напомним, что порнотрекер Pornolab.net является проектом крупнейшего в Рунете торрент-трекера Rutracker.org (бывший Torrents.Ru). Rutracker.org возник в результате смены имени трек
01.03.2011 США: «ВКонтакте» и Rutracker - оплоты мирового пиратства

До этого года список Notorious Markets являлся частью данного отчета, но сейчас его было решено опубликовать отдельно. Россию в списке крупнейших оплотов онлайн-пиратства представляют торрент-портал Rutracker и социальная сеть «ВКонтакте». По сведениям чиновников США, Rutracker некоторое время назад вошел в список 15 наиболее часто посещаемых веб-сайтов в России и стал одним из 300

14.10.2010 Перестал работать крупнейший торрент-трекер Рунета

С утра 14 октября 2010 г. прекратился доступ к крупнейшему российскому торрент-трекеру Rutracker.org. Не открывается сайт треккера и не исполняются запросы ping и trace к его домен
14.10.2010 Перестал работать крупнейший торрент-трекер Рунета

Сегодня, 14 октября, перестал открываться сайт Rutracker.org, крупнейший торрент-трекер Рунета. При попытке обращения к его доменному имени

24.03.2010 Милиция объявила войну пользователям торрентов

создателями. Об этом сегодня, 24 марта, во время пресс-конференции заявили представители ГУВД Москвы. По их словам, пользователи, скачивающие пиратский контент с таких ресурсов, как недавно закрытый Torrents.ru, сами становятся пиратами, так как они участвуют в распространении контрафактной продукции, сообщает РИА «Новости». Представители правоохранительных органов считают, что им следует

24.02.2010 Autodesk: мы не имеем отношения к закрытию Torrents.ru

desk опубликовала свой комментарий по поводу информации о том, что крупнейший торрент-трекер Рунета Torrents.ru был закрыт в связи с уголовным делом о распространении пиратской версии программы
19.02.2010 Torrents.ru закрыли за пиратское ПО Autodesk и 1С

ждения и какого либо уведомления. Сейчас работоспособность ресурса полностью восстановлена на сайте rutracker.org, который является зеркалом Torrents.ru. Согласно последним данным компании J’so
18.02.2010 Прокуратура закрыла Torrents.ru

rrents.ru сегодня, 18 февраля, перестал работать. Согласно сообщению администрации ресурса на сайте rutracker.org, который является зеркалом Torrents.ru, компания «Ру-Центр» без предупреждения


Публикаций - 108, упоминаний - 179

Rutracker и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9369 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5059 16
Cloudflare 177 12
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 521 11
X Corp - Twitter 2942 8
Meta Platforms - Facebook 4633 7
VK - Mail.ru Group 3617 7
Telegram Group 3001 7
Google LLC 12795 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9563 6
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 112 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 454 5
Ростелеком 11035 5
Microsoft Corporation 25867 5
МегаФон 10935 4
9700 4
Microsoft Corporation - GitHub 1098 4
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Монолит-Инфо 138 3
Autodesk 639 3
Sony 6755 3
Zello 25 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 358 2
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 55 2
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Ecatel 6 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5720 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16116 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2154 2
Adobe Systems 1605 2
PayPal 675 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
Snapchat 151 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Nintendo 829 1
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BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
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Эксмо-АСТ - издательство 81 21
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 198 5
Sony Music Entertainment 161 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 338 5
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 4
Microsoft - LinkedIn 708 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 3
WMG - Warner Music Group 210 3
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 3
Люксор дистрибьюшен 9 3
ИКС-Медиа Диджитал - GetMovies 6 3
Visa International 1998 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 539 3
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PornHub 26 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 2
Warner 541 2
Резонанс НПП 407 2
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Газпром ПАО 1498 2
NanduQ - Qiwi 1014 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1769 2
Walt Disney Company 649 2
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Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Elsevier 19 1
Springer Nature Limited 9 1
Storytel - Сторител 9 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 136 1
Азбука-Аттикус 7 1
Добрая книга 1 1
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VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 177 4
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 188 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1056 4
Яндекс.Видео 38 4
LibGen - Library Genesis 18 4
Microsoft Windows 17007 4
Autodesk AutoCAD 378 3
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 573 3
Demonoid - Торрент-трекер 10 3
Google Blogger - Google BlogSpot 130 3
Google Android 15365 3
Linux OS 11653 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3588 3
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 72 2
VK - Яндекс.Новости - Яндекс.Лента 52 2
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent μTorrent - BitTorrent uTorrent 33 2
eDonkey - eD2k - Edonkey2000 31 2
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 300 2
Inventos - Licenzero 4 2
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