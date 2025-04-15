Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru

Прекратил работу главный торрент-трекер России. Причины неизвестны. Опрос Обновление Около 23:00 15 апреля 2025 г. работа Rutracker восстановилась. Rutracker закончился В России вышел из строя Rutracker

Telegram уничтожил официальный канал легендарного российского торрент-трекера Telegram уничтожил официальный канал RuTracker Как выяснил CNews, Telegram заблокировал официальный канал крупнейшего русскоязычно

США внесли «Авито», «Вконтакте», Rutracker и «Горбушкин двор» в список распространителей контрафакта и пиратской продукции упномасштабным распространением контрафактной или пиратской продукции, угрожая глобальной защите интеллектуальной собственности. «Вконтакте» Власти США рассматривают ИТ-сервисы «Авито», «Вконтакте» и Rutracker как распространителей пиратской продукции Торговый представитель США Кэтрин Тай (Katherine Tai) подчеркнула важность совместного решения этих проблем, заявив: «Контрафакция и пиратств

Российский разработчик разрешил безнаказанно качать его игры с RuTracker. Все равно США не дают ему их продавать нтов. Когда все это закончится неизвестно, поэтому всем желающим в такие тяжелые времена можем только помочь поднять пиратский флаг (вместе с VPN) и поделиться самой популярной раздачей на рутрекере (RuTracker)». Игровой процесс Loop Hero В этой же публикации разработчики прикрепили прямую ссылку на скачивание Loop Hero с RuTracker – трекера, заблокированного в России с начала 2016 г

RuTracker отказывается работать в России Отечественный «Рутрекер» против россиян Российский торрент-трекер RuTracker не будет работать в России, даже если его исключат из списка запрещенных в стране с

Россияне собрали миллионы рублей, чтобы спасти раздачи на Rutracker на сотни терабайт Пользователи популярного и одновременно заблокированного в России торрент-трекера Rutracker собрали для него почти 2 млн руб. для сохранения редких, но от этого не менее востр

RuTracker запустил уникальный сервис обхода блокировок. Опрос Личное зеркало RuTracker Российский торрент-портал RuTracker, ранее известный как Torrents.ru, сообщи

RuTracker выпустил приложение для обхода блокировки Роскомнадзора Борьба с анонсерами Администрация торрент-трекера Rutracker, давно находящегося под санкциями контролирующих органов, разработала и выложила на Github приложение Rutracker Proxy, позволяющее обходить новые ограничения Роскомнадзора. 2 м

Медведев своим iPad прорвал блокировку «Рутрекера» нной кинематографии во ВГИКе, премьер-министр России Дмитрий Медведев подключился к торрент-трекеру RuTracker, несмотря на «вечную блокировку» российскими операторами доступа к этому ресурсу по

RuTracker разорвал отношения с правообладателями. Теперь качать можно всё Правообладателей больше нет Торрент-трекер RuTracker.org лишил правообладателей возможности удалять раздачи, нарушающие законодательство

Россиян навеки лишили доступа к главному торрент-трекеру страны Пожизненная блокировка Rutracker Мосгорсуд вынес решение о пожизненной блокировке торрент-трекера Rutracker.o

Какие сайты воруют рабочее время? Опубликован список главных тайм-киллеров России рности и проводимому времени. Кроме того, сотрудники на рабочем месте часто посещают торрент-трекер Rutracker.org. Он занимает второе место сразу после YouTube среди сайтов с видеоконтентом. Сп

Владелец Rutracker.org закрыт за неуплату налогов Компания, владеющая популярным торрент-трекером Rutracker.org, закрыта властями по месту своей регистрации. Такое заявление сделал Олег Колес

Могильщик пиратских библиотек готовится к схватке с крупнейшим торрентом Рунета нете) готовит судебный процесс против одного из крупнейших и известнейших торрент-трекеров Рунета - Rutracker.org. Об этом сообщил CNews глава ассоциации Олег Колесников. Причиной процесса могу

Роскомнадзор: Главный торрент России заблокирован за пиратство постороннего сайта ины, по которым в Реестр запрещенных сайтов был внесен IP-адрес крупнейшего в России торент-трекера Rutracker.ORG. Официальное заявление регулятора опубликовано 28 декабря 2013 г. Напомним, что

Власти заблокировали главный торрент России В «черный список» Роскомнадзора внесен IP-адрес самого популярного в России торрент-трекера Rutracker.ORG. На момент написания этого материала информация о блокировке IP-адреса 195.82.1

Хакеры взломали и поглумились над крупнейшим торрент-трекером России вгуста 2012 г. около 7 утра по московскому времени был взломан крупнейший российский торрент-трекер RuTracker.org. Посетители сайта, пытавшиеся зайти на страницу, перенаправлялись на страницу с

Крупнейший торрент-трекер России недоступен Крупнейший российский торрент-трекер Rutracker.org недоступен. Как можно прочитать в официальном блоге проекта, blog.rutracker<

Крупнейший торрент-трекер Рунета RuTracker не работает из-за DDoS-атаки февраля, большую часть дня был недоступен для большинства пользователей. Как сообщил представитель RuTracker.org в своем комментарии на ресурсе Habrahabr.ru, проблемы в работе торрент-трекера

Власти закрыли порно-филиал Rutracker.org каза. Напомним, что порнотрекер Pornolab.net является проектом крупнейшего в Рунете торрент-трекера Rutracker.org (бывший Torrents.ru). Представители Rutracker.org сообщили CNews, что са

Киевская милиция закрыла крупнейший порносайт Рунета иева. Напомним, что порнотрекер Pornolab.net является проектом крупнейшего в Рунете торрент-трекера Rutracker.org (бывший Torrents.Ru). Rutracker.org возник в результате смены имени трек

США: «ВКонтакте» и Rutracker - оплоты мирового пиратства До этого года список Notorious Markets являлся частью данного отчета, но сейчас его было решено опубликовать отдельно. Россию в списке крупнейших оплотов онлайн-пиратства представляют торрент-портал Rutracker и социальная сеть «ВКонтакте». По сведениям чиновников США, Rutracker некоторое время назад вошел в список 15 наиболее часто посещаемых веб-сайтов в России и стал одним из 300

Перестал работать крупнейший торрент-трекер Рунета С утра 14 октября 2010 г. прекратился доступ к крупнейшему российскому торрент-трекеру Rutracker.org. Не открывается сайт треккера и не исполняются запросы ping и trace к его домен

Перестал работать крупнейший торрент-трекер Рунета Сегодня, 14 октября, перестал открываться сайт Rutracker.org, крупнейший торрент-трекер Рунета. При попытке обращения к его доменному имени

Милиция объявила войну пользователям торрентов создателями. Об этом сегодня, 24 марта, во время пресс-конференции заявили представители ГУВД Москвы. По их словам, пользователи, скачивающие пиратский контент с таких ресурсов, как недавно закрытый Torrents.ru, сами становятся пиратами, так как они участвуют в распространении контрафактной продукции, сообщает РИА «Новости». Представители правоохранительных органов считают, что им следует

Autodesk: мы не имеем отношения к закрытию Torrents.ru desk опубликовала свой комментарий по поводу информации о том, что крупнейший торрент-трекер Рунета Torrents.ru был закрыт в связи с уголовным делом о распространении пиратской версии программы

Torrents.ru закрыли за пиратское ПО Autodesk и 1С ждения и какого либо уведомления. Сейчас работоспособность ресурса полностью восстановлена на сайте rutracker.org, который является зеркалом Torrents.ru. Согласно последним данным компании J’so