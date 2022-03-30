Российский разработчик разрешил безнаказанно качать его игры с RuTracker. Все равно США не дают ему их продавать
Независимый российский разработчик видеоигр Four Quarters позволил пользователям скачивать свои творения с торрента RuTracker. Никаких санкций с его стороны за это не последует. Four Quarters, как и другие российские студии, лишились возможности получать деньги за продажу своих игр в Steam и других иностранных магазинах на фоне международных антироссийских санкций. Выбор трекера весьма неочевиден – в марте 2022 г. RuTracker отказался работать в России, хотя позже он изменил свое решение.
Официальное разрешение на пиратство
Российский разработчик видеоигр, инди-студия Four Quarters, официально разрешила россиянам скачивать пиратскую версию своей игры Loop Hero. Из-за многочисленных антироссийских санкций российские геймеры утратили возможность покупать ее, что и побудило разработчиков закрыть глаза на пиратство.
На своей странице в соцсети «Вконтакте», переживающей резкий всплеск популярности после того, как в России запретили использование популярнейших американских соцсетей, разработчики Loop Hero разместили официальное заявление. «В связи с последними событиями нас часто спрашивают как купить Loop Hero на switch (портативная игровая приставка Nintendo Switch – прим CNews) или в стиме (интернет-магазин видеоигр Steam), поэтому решили ответить сразу всем постом. Если со стимом пока что работает способ через Qiwi и пополнение кошелька тенге, то с eShop'ом (магазин для Switch) нет вообще никаких вариантов. Когда все это закончится неизвестно, поэтому всем желающим в такие тяжелые времена можем только помочь поднять пиратский флаг (вместе с VPN) и поделиться самой популярной раздачей на рутрекере (RuTracker)».
В этой же публикации разработчики прикрепили прямую ссылку на скачивание Loop Hero с RuTracker – трекера, заблокированного в России с начала 2016 г. Раздача, ссылку на которую указали разработчики, ведется на трекере с июня 2021 г. За это время игра была скачана почти 8000 раз.
Что мешает россиянам покупать игры, а разработчикам получать за это деньги
С конца февраля 2022 г. Россия находится под международными санкциями. В стране не работают американские платежные системы Visa и MasterCard, карты российских банков не принимают к оплате в иностранных сервисах. Nintendo вовсе запрещает россиянам покупать игры на свои платформы через собственные сервисы. Также игры нельзя купить через PayPal – американская платежная система открестилась от своих российских пользователей.
Steam, самый крупный магазин видеоигр, через различные схемы еще может принимать оплату из России, но так как проект американский, то направлять выплаты разработчикам из России и Белоруссии он пока не в состоянии. Та же Four Quarters больше не может получать деньги от игроков из других стран мира – они остаются в Steam.
Пиратство пока под запретом
На 30 марта 2022 г. за пользование пиратским программным обеспечением в России действовала административная, а также уголовная ответственность. Она распространяется как на юрлиц, так и на обычных пользователей.
Однако в будущем, притом скором, ситуация может кардинально измениться. На фоне санкций Россию покинули многие иностранные ИТ-компании, в том числе и разработчики популярного в России ПО. В первую очередь это корпорация Microsoft – создатель Windows и Office. Вместе с ней бизнес в России остановили Oracle, SAP, Adobe и многие другие.
В начале марта 2022 г. российские власти рассматривали возможность полной отмены наказания за пользование пиратскими версиями программ иностранных компаний, ушедших из России из-за санкций или по собственной воле. В середине марта 2022 г. государство решило повременить с такими послаблениями, но пока что вероятность их введения сохраняется. Они позволят россиянам безбоязненно скачивать и пользоваться иностранным пиратским софтом при условии, что в России нет его полноценного «суверенного аналога».
Непатриотичный трекер
Разработчики никак не объясняют, почему в вопросе, на какой трекер предоставить ссылку в своей публикации, их выбор пал именно RuTracker. Несмотря на то, что это российский торрент-трекер, в последнее время он ведет себя непатриотично по отношению к россиянам.
В марте 2022 г. RuTracker отказался работать в России, даже если его исключат из «черного списка» Роскомнадзора. Его представители заявили, что не поддерживают действия российских властей, имея в виду спецоперацию.
При этом годом ранее, в феврале 2021 г., владельцы RuTracker провели краудфандинговую кампанию, в ходе которой собрал более 1,8 млн руб. На них сервис собирался закупить жесткие диски емкостью в сумме от 600 до 800 ТБ, для хранения редких и старых раздач. Сбор средств проводился, в основном, в России.
Позже RuTracker изменил свое решение в отношении работы на территории России. НА момент публикации материала трекер был доступен через VPN. Однако редакция CNews убедилась, что раздачи игры Loop Hero есть и на ряде других популярных среди россиян торрентах.