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Инди independent
Инди и организации, системы, технологии, персоны:
|ASF - Apache Software Foundation 210 1
|РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 12 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5937 3
|CNews - ZOOM.CNews 1849 1
|Mashable 370 1
|За рулем 1 1
|Bloomberg 1304 1
|NYT - The New York Times 1059 1
|Microsoft Research 139 1
|Sensor Tower 13 1
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