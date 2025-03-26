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Индексная книга (каталог) CNews*
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Инди independent


26.03.2025 Нехватка финансирования и кадров, сложности в продвижении: университет Иннополис опросил российских разработчиков игр 1
15.11.2024 МТС выяснила, что югорчане предпочитают слушать софт-панк и инди-рок 1
14.11.2024 МТС: эмо, рок и этно – какую музыку больше всего ценят на Северо-Западе 1
12.11.2024 МТС выяснила, что пермяки предпочитают инди-рок 1
11.11.2024 МТС выяснила, что поп-музыка остается лидером предпочтений среди кировчан 1
04.10.2024 «Ростелеком» и акселератор Indie Go запустили фонд поддержки независимых разработчиков Indie Go Start 1
19.09.2024 «Сколково» и Game Art Pioneers открывают лабораторию видеоигр 1
10.09.2024 Опубликованы данные исследования State of DevOps Russia 2024 1
20.08.2024 Агентство Appbooster запустило бесплатный конструктор графики для App Store и Google Play 1
29.07.2024 RuStore запустил регистрацию для физических лиц-иностранцев 1
26.07.2024 билайн презентовал новую площадку для игровых разработчиков 1
16.07.2024 В RuStore растет игровой сегмент 1
30.05.2024 В России с 2025 г. появится «зеленая» маркировка видеоигр 1
25.04.2024 Два года VK Play: платформа поделилась достижениями и анонсировала запуск раздела «Лаборатория» 1
26.12.2023 Эксперты предложили создать в России систему поддержки разработчиков видеоигр 1
26.12.2023 В России появилась дорожная карта развития видеоигр 1
25.09.2023 «VK музыка» запустила раздел с аудиокнигами 1
15.09.2023 Разработчик популярного игрового движка закрыл свои офисы из-за угроз убийством после того, как ввел дикие поборы с разработчиков 1
04.07.2023 GMNG выпустил в продажу новую игровую мышь GMNG XM003 1
24.05.2023 RuStore анонсировал новые возможности для пользователей и разработчиков 1
25.04.2023 «Моя волна» появилась в поиске «Яндекс музыки» 1
09.02.2023 «Яндекс игры» подвели итоги 2022 г: рост доходов разработчиков в 2,6 раза 1
08.02.2023 RuStore завершил бета-тестирование 1
22.09.2022 «Вконтакте» открывает доступ к собственным технологиям распознавания речи сторонним разработчикам 1
18.08.2022 «Яндекс музыка» обновила поиск: он стал персональным, контекстным и учитывает рекомендации 1
07.06.2022 МТС и «Аптекарский огород» запустили экскурсию с элементами дополненной реальности 1
24.05.2022 Нейросеть написала музыку на основе больших данных о городах России 1
30.03.2022 Российский разработчик разрешил безнаказанно качать его игры с RuTracker. Все равно США не дают ему их продавать 1
13.05.2021 Отечественная аудиостриминговая платформа SoundStream запускает первые интерактивные подкасты 1
08.06.2020 Лучшие эмуляторы консолей для смартфона: ретро-гейминг на Android 1
25.04.2017 «Лаборатория Касперского» поддержит фестиваль науки и технологий Geek Picnic 1
28.03.2017 Как вырастить успешный ИТ-стартап: 5 историй российских разработчиков 1
20.03.2017 «ВКонтакте» запускает денежные переводы сообществам 1
15.03.2017 Новая iOS уничтожит 200 тыс. приложений для iPhone и iPad 1
26.08.2015 Apple выпустила Logic Pro X 10.2 с новым синтезатором Alchemy 1
25.07.2014 Пять самых странных игр-симуляторов современности 1
30.04.2014 TP Vision запустила онлайн-кинотеатр «Аййо» для телевизоров Philips Smart TV 1
05.07.2013 Ветеран Apache возглавил Open Source-фонд Microsoft 1
26.06.2013 Limbo для iOS выйдет 3 июля 1
30.05.2013 Limbo выходит на PS Vita 1

Публикаций - 54, упоминаний - 54

Инди и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24727 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4025 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12951 5
Yandex - Яндекс 7518 4
Nintendo 763 3
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 204 2
Apple Inc 12191 2
Sony 6560 2
Valve Software 211 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 2
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 74 1
Huawei 3975 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4962 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 256 1
Монолит-Инфо 121 1
Red Hat 1318 1
PayPal 656 1
GitHub 844 1
X Corp - Twitter 2872 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 1
SAP SE 5305 1
Philips 2058 1
Oracle Corporation 6730 1
SEGA 395 1
Bandai Namco Entertainment 109 1
Microsoft - Activision Blizzard 480 1
Adobe Systems 1557 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 45 1
Covalent Technologies 7 1
Square Enix 204 1
Atari 154 1
Wargaming 152 1
CD Projekt RED 81 1
EA - Electronic Arts 1288 1
Capcom 281 1
EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 33 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 621 1
Blizzard Entertainment 328 1
Broadcom - VMware - Spring - SpringSource 16 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 39 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 14 4
Visa International 1953 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 2
WMG - Warner Music Group 209 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 926 2
LEGO 246 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 16 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Sony BMG 183 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1391 1
Lego Education 11 1
EMI Group 60 1
Sony Entertainment 10 1
Microsoft - LinkedIn 654 1
МГУ - Аптекарский огород - Ботанический сад биологического факультета Московского университета 6 1
Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) 3 1
Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр 1 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 914 1
Indie Go Start - фонд для инвестирования в разработчиков игр 1 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1202 1
С.Б.А. Мьюзик Паблишинг - СБА Продакшн - С.Б.А. Гала Рекордз 9 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11835 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5025 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2781 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 344 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4577 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6010 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 144 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
ASF - Apache Software Foundation 210 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 12 1
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Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3907 13
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День молодёжи - 27 июня 914 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 322 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 171 1
Kaspersky Geek Picnic 2 1
Geek Picnic 8 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2460 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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