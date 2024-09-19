«Сколково» и Game Art Pioneers открывают лабораторию видеоигр

Фонд «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ») и студия Game Art Pioneers запускают совместный проект — открытую лабораторию для разработки видеоигр. Уже до конца 2024 г. лаборатория начнет работу на территории «Сколково», где будут проводиться технологические и продуктовые исследования в области GameDev. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Главная цель — создание инструментов, которые ускоряют процесс разработки игр. Среди таких решений — технологические надстройки для игровых движков, снижающие количество ошибок и ускоряющие процесс разработки в два-три раза, а также инструменты для автоматизации маркетинга и анализа рыночного потенциала игр.

«Российская игровая индустрия прошла через сложные времена, но сумела сохранить свои позиции и продукты. Сейчас она выходит из “режима выживания” и готовится к новому витку роста. Однако привычные процессы разработки и финансирования серьёзно нарушены. Восстановить их смогут только ключевые игроки рынка и государственные институты развития. Мы видим огромные перспективы для создания ААА-игр и технологий для всего GameDev, поддержки инди-студий и продвижения киберспорта. Особый вызов — это дистрибуция: нам нужно искать альтернативные пути как внутри страны, так и за её пределами, особенно на рынках БРИКС, где для российских проектов открываются новые возможности», — сказал Станислав Волошин, заместитель председателя правления по международной кооперации и специальным проектам фонда «Сколково».

Одним из приоритетных направлений партнерства станет поддержка начинающих игровых студий. Молодые разработчики получат возможность стать резидентами «Сколково» и воспользоваться существующими программами поддержки и сервисами.

«Игры — это уникальный симбиоз искусства и технологий, который постоянно требует инноваций. Мы рады, что вместе со “Сколково”, ключевым игроком в сфере инноваций, можем создать экосистему для развития всей игровой индустрии. Это партнерство позволит не только повысить качество и иммерсивность игр, но и оптимизировать затраты на их разработку и продвижение. В долгосрочной перспективе наше партнёрство поможет укрепить имидж российской игровой индустрии и создать реальную технологическую базу, на которой вырастет множество значимых игровых проектов: от инди-студий до мировых хитов», — сказал Артемий Большаков, генеральный директор Game Art Pioneers.

В рамках сотрудничества особое внимание будет уделено играм, популяризирующим культурное наследие России. Партнеры также планируют поддерживать интеграцию знаковых российских локаций, таких как Москва и «Сколково», в игровые миры, что будет способствовать развитию внутреннего туризма, при условии нативности и логичности интеграций.

Кроме того, планируется активное участие в специализированных форумах и бизнес-миссиях для выхода на новые рынки, а также поддержка выпуска игр на отечественных платформах.