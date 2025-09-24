Получите все материалы CNews по ключевому слову
Волошин Станислав
УПОМИНАНИЯ
Волошин Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 977 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 371 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153462 2
|Индия - Bharat 5611 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45072 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385660, в очереди разбора - 730058.
Создано именных указателей - 183558.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.