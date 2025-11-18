Разделы

Game Art Pioneers Пионеры игрового искусства


СОБЫТИЯ

18.11.2025 Московские видеоигровые студии договорились о партнерстве с мировыми гигантами в Южной Корее 1
19.09.2024 «Сколково» и Game Art Pioneers открывают лабораторию видеоигр 1

Game Art Pioneers и организации, системы, технологии, персоны:

ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1004 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3231 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 380 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 83 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17770 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33736 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3088 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22844 1
Большаков Артем 3 1
Волошин Станислав 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45521 1
Россия - РФ - Российская федерация 155834 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54723 1
Инди - independent 60 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2934 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3172 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 914 1
