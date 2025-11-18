Разделы

Московские видеоигровые студии договорились о партнерстве с мировыми гигантами в Южной Корее

Столичные видеоигровые студии договорились о подписании соглашений с крупнейшими международными игровыми компаниями в Южной Корее. Московские разработчики получат прямой доступ к мировой дистрибуции, международной аудитории азиатских рынков и маркетинговой поддержке международных платформ. Об этом CNews сообщили представители Агентства креативных индустрий Москвы.

Так, компания Antelus Games договорились о подписании контракта с международным сервисом игровых платежей Xsolla, который планирует разместить на своей платформе четыре проекта студии. Платформа обеспечит играм студии международное продвижение, а также предоставит доступ к южнокорейскому рынку: пользователи смогут оплачивать продукты через нее. Московская компания Voltep, специализирующаяся на создании метавселенных и виртуальных миров, провела переговоры с Roblox — одной из крупнейших онлайн-платформ мира с аудиторией более 600 млн пользователей. Стороны обсудили возможность интеграции российского продукта в экосистему Roblox, что откроет доступ к глобальной аудитории и позволит монетизировать продукт по всему миру. Помимо подписанных соглашений, московские студии достигли предварительных договоренностей с пятью крупными корейскими издателями, которые планируют запустить российские игры на корейском рынке уже в 2026 г.

«За последний год мы провели восемь международных бизнес-миссий, и уже заключены соглашения, которые в следующем году обеспечат московским видеоигровым компаниям выход на зарубежные рынки. Все это стало возможно благодаря комплексной поддержке, которая действует в рамках Московского кластера видеоигр и анимации. Кластер — это не только инфраструктура, но и полная экосистема поддержки, от идеи проекта до выхода на международные выставки, такие как G-Star и Tokyo Game Show», — сказала генеральный директор Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова.

Особый интерес корейской аудитории и представителей индустрии вызвали проекты, основанные на славянском фольклоре и русской культуре, в том числе балетный слэшер «Царевна» (WATT) по мотивам сказок Пушкина, «Bylina» (BUKA), Slavania (Game Art Pioneers), «Сердце Алтая» и другие.

Для южнокорейских разработчиков и инвесторов была проведена презентация Московского кластера видеоигр и анимации, который откроется в 2025 г. Он станет первой в мире экосистемой поддержки полного цикла: от создания прототипа игры до её запуска на международные рынки. Инфраструктура хаба включает студии звукозаписи и захвата движения, киберспортивные площадки, выставочные помещения и образовательные программы. Резидентам доступны льготная аренда, налоговые преференции и кадровая поддержка. Иностранные компании также могут войти в кластер, открыть представительство в России и получить полный доступ к его ресурсам.

