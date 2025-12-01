В России появился хаб мирового уровня для разработчиков видеоигр

В «Сколково» заработал уникальный Кластер видеоигр и анимации. Его запуск стал результатом совместной работы отраслевых экспертов, бизнеса и городских властей.

«Мы подключились к созданию кластера еще на раннем этапе, поэтому особенно важно, что площадка оказалась востребованной. Готовимся к переезду, планируем развивать производство, проводить B2B-ивенты и обучающие программы вместе со студентами и вузами — оборудование позволяет делать это прямо на месте. Уже само открытие показало, насколько кластер укрепляет связи между студиями, бизнесом и государством. Это значимый шаг для Москвы и всей индустрии», — сказал Глеб Кадомцев, директор по маркетингу и партнерствам, студия Game Art Pioneers.

По итогам отбора резидентами кластера стали 41 компания, включая 33 студии видеоигр и восемь анимационных производителей, среди них Game Art Pioneers, Watt Studio, Geeky House, Black Caviar Games, Terrabyte Games, «Аэроплан», «Ярко» и Platoshka. Партнерами проекта выступают 24 крупные компании ИТ- и креативной индустрии, включая Сбербанк, РВИ, VK, «МТС» и Институт развития интернета, обеспечивающие технологическую поддержку и экспертизу.

Открытый в ноябре 2025 г. кластер видеоигр и анимации включает три корпуса общей площадью 55 тыс. кв. метров, оснащенные инфраструктурой полного цикла для разработчиков. Это первая очередь Креативного кластера «Сколково».

«Кластер видеоигр и анимации дает нам возможность расширять бизнес за счет льготных помещений и привлекать больше специалистов, чтобы выпускать больше качественных игр. Мы рассчитываем уже через год показать здесь несколько новых проектов. Сильная сторона кластера — плотное общение разработчиков и возможность запускать совместные инициативы. Уверен, что в ближайшие годы эта площадка даст толчок развитию новых крупных компаний», — сказал Виктор Звягинский, генеральный директор Terrabyte Games.

Проект реализует Агентство креативных индустрий Москвы.