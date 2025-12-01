В «Сколково» начал работать Московский кластер видеоигр и анимации

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первую очередь нового Креативного кластера «Сколково» — «Московский кластер видеоигр и анимации». Это уникальное пространство с полным циклом разработки игрового и анимационного контента и поддержкой на всех этапах создания и выхода на отечественный и международный рынки. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Площадка расположилась на пяти этажах здания на улице Николы Теслы, общая площадь — более 55 тыс. кв. м. В кластере созданы все условия для создания видеоигровых и анимационных продуктов: студия захвата движения для создания реалистичной графики, студия звукозаписи для озвучивания героев, записи фоновых звуков и саундтреков, а также кинозал, лекторий, конференц-зал, переговорные комнаты и выставочная зона. Открывшийся «Кластер видеоигр и анимации» — это первая очередь креативного кластера в «Сколково». Вторую очередь креативного кластера планируется открыть в 2026 г. В результате его совокупная площадь достигнет 129 тыс. кв. м.

41 компания уже получила статус резидента кластера — это 33 видеоигровые и восемь анимационных студий. Им также доступны сколковские льготы, в числе которых: нулевая ставка налогов на прибыль и имущество, освобождение от уплаты НДС, 100% возмещение таможенных пошлин на товары для исследовательской деятельности.

Своими впечатлениями об открытии «Кластера видеоигр и анимации» поделились его резиденты.

«Мы подключились к созданию кластера еще на раннем этапе, поэтому особенно важно, что площадка оказалась востребованной. Готовимся к переезду, планируем развивать производство, проводить B2B-ивенты и обучающие программы вместе со студентами и вузами — оборудование позволяет делать это прямо на месте. Уже само открытие показало, насколько кластер укрепляет связи между студиями, бизнесом и государством. Это значимый шаг для Москвы и всей индустрии», — сказали в компании Game Art Pioneers.

«Мы давно ждали открытия кластера, и здорово, что запуск сразу сопровождался крупным событием. В одном пространстве собраны студии разного масштаба, что усиливает обмен экспертизой и запускает коллаборации, особенно благодаря макап-зонам, экспертным сервисам и регулярным мероприятиям. Уже сейчас заметно, что взаимодействие между компаниями становится активнее, а Москва укрепляет статус центра геймдева», — сказали в Black Caviar Games.

Кластер поддерживает развитие российских студий на всех этапах — от обучения начинающих специалистов до экспортной поддержки. Компании смогут участвовать в международных выставках и форумах, представлять продукцию и заключать контракты, укрепляя позиции России на глобальном рынке интерактивных развлечений. Инфраструктура позволяет создавать видеоигры и 3D-анимацию любого типа и сложности, а также служит площадкой для общения представителей индустрии.

В числе партнеров кластера 24 компании — лидеры российской видеоигровой и ИТ-индустрии. Среди них Сбербанк, VK, МТС, Институт развития интернета и другие крупные холдинги, которые обеспечивают технологическую поддержку и экспертизу инновационных проектов резидентов.