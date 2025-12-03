Резидентам Московского кластера видеоигр помогут с продвижением за рубежом

Резиденты Кластера видеоигр и анимации – первой очереди Креативного кластера «Сколково», который открыл мэр Москвы Сергей Собянин в ноябре 2025 г., получат помощь в продвижении своих продуктов. В 2026 г. запланированы бизнес-миссии в Китай, Индонезию и другие страны. Проект реализует Агентство креативных индустрий Москвы. Ознакомиться с требованиями и подать заявку на резидентство в кластер можно на сайте. Об этом CNews сообщили представители Агентства креативных индустрий Москвы.

«За прошедший год мы организовали восемь зарубежных бизнес-миссий, и достигнутые договорённости уже открыли московским видеоигровым компаниям доступ на международные рынки. Такой результат обеспечен комплексными мерами поддержки в рамках Московского кластера видеоигр и анимации, где резиденты получают не просто инфраструктуру, а целостную экосистему для развития игровых проектов — от начальной идеи до презентации на крупнейших мировых площадках. В следующем году работа продолжится: запланированы бизнес-миссии в Китай, Индонезию и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказала генеральный директор Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова.

Резиденты кластера получат доступ к передовой инфраструктуре, льготной аренде, программам акселерации и международного продвижения.

«Открытие кластера стало для нас значимым событием: мы познакомились с большим числом коллег и уже получили предложения по международному распространению игры. Это место, где можно встретить единомышленников, обсудить проекты и понять дальнейшие направления развития. С социальной и культурной точки зрения кластер усиливает роль Москвы как одного из центров игровой индустрии», — сказал Никита Проскурин, исполнительный директор Geeky House.

В числе других механизмов поддержки — возможность претендовать на льготы от фонда «Сколково». Они подразумевают нулевую ставку налогов на прибыль и имущество, освобождение от НДС, а также возмещение таможенных пошлин и другое.

По итогам конкурсного отбора в новый Московский кластер видеоигр и анимации вошла 41 компания: 33 игровые студии и восемь анимационных проектов. Среди резидентов — крупные российские производители, включая Game Art Pioneers, Watt Studio, Geeky House, Black Caviar Games, Terrabyte Games, а также «Аэроплан», «Ярко», Platoshka и другие.

Кластер видеоигр и анимации стал первой очередью большого проекта: вторую очередь креативного кластера в «Сколково» планируется открыть в 2026 г. Объект общей площадью 74 тыс. кв. м будет включать специализированную инфраструктуру для компаний — разработчиков технологических решений в сфере медиа и анимации (например, центр обработки данных, зону тестирования оборудования, студию виртуального продакшена). Еще там появятся офисы для размещения стартапов и профильных компаний. В результате совокупная площадь креативного кластера достигнет 129 тыс. кв. м.