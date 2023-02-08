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RuStore завершил бета-тестирование

Официальный российский магазин приложений для Android объявляет о выходе из режима бета-тестирования, а также открывает доступ к консоли для иностранных разработчиков.

«Мы развиваем RuStore как удобный и полезный инструмент для пользователей, и как платформу для развития бизнеса разработчиков. На текущем этапе уже реализована вся необходимая функциональность: пользователи могут устанавливать и обновлять нужные приложения, оценивать их и совершать покупки. Издатели, в том числе зарубежные, — размещать приложения и получать прибыль. В ближайшее время мы также планируем обновить дизайн магазина и сделать его еще удобнее», — сказал вице-президент VK по развитию почтовых сервисов и магазина приложений RuStore Иван Мыздриков.

В магазине приложений пользователям уже доступны: простая авторизация популярными способами (по номеру телефона, через VK ID, «Cбер ID», «Яндекс ID»); быстрое скачивание и установка приложений и обновлений; редакторские подборки с актуальным контентом, адаптивный поиск и возможность оставлять отзывы и оценки — так можно быстро находить и выбирать лучшие сервисы. В RuStore уже опубликованы около 5000 приложений, в том числе самые скачиваемые сервисы. В них можно совершать встроенные покупки, оплачивать подписки и платные приложения любым удобным способом — банковской картой, через СБП и со счета мобильного телефона.

Иностранные издатели получили доступ к локализованной консолиинтерфейс перевели на английский язык. RuStore предлагает им постоянно растущую аудиторию и трафик, полную функциональность, возможности для монетизации и продвижения. Компании-разработчики, в том числе резиденты зарубежных стран, могут получать платежи, информацию о покупках, их количестве и стоимости. Специально разработанный сервис пуш-уведомлений и возможность отвечать на отзывы позволяет им быть на связи с пользователями и сообщать о новостях. На платформе уже зарегистрированы 3500 издателей, половина — это инди-разработчики.

От отдельных инструментов до суперприложений: как развивался российский рынок коммуникационных сервисов
Цифровизация

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RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков.

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