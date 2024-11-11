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МТС выяснила, что поп-музыка остается лидером предпочтений среди кировчан

Холдинг «МТС Медиа» вместе с агентством Onside исследовал региональные музыкальные жанры. Так, наиболее популярным жанром остается поп-музыка. Рок занимает вторую позицию по популярности. Также растет интерес к хип-хопу и R&B. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В целом, среди слушателей поп-музыка остается лидером предпочтений. На втором месте по популярности — рок, особенно выделяется панк-рок и пост-панк. Также растет интерес к хип-хопу и R&B, что связано с популярностью коротких видеороликов в социальных сетях. Набирает популярность инди-музыка, особенно в сочетании с элементами этно и рок-музыки.

Эксперты предполагают, что в ближайшие годы возрастет популярность гиперпопа, хип-хопа и R&B. Гиперпоп продолжит набирать обороты, привлекая молодежь ярким и энергичным звучанием. Хип-хоп и R&B останутся в топе благодаря своему присутствию в социальных сетях и коротким клипам. Кроме того, музыканты все чаще будут включать в свою музыку фольклорные мотивы. Этнические элементы добавляют музыке глубину и оригинальность. Например, группы, играющие на национальных инструментах, начинают находить свою нишу и привлекать внимание слушателей, которые хотят услышать что-то новое и необычное.

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Современные исполнители экспериментируют со звучанием, сочетая элементы поп-музыки, рока, рэпа, хип-хопа и металла с этническими мотивами и фолком. Уникальные комбинации и игра национальных инструментов находят отклик у молодой аудитории. Музыканты используют национальные мотивы и адаптируют их под современные музыкальные течения.

«Современная российская музыкальная сцена очень разнообразна, но это разнообразие не всегда отражается в медиапространстве. Отсутствие заметных для широкой публики музыкальных медиа ограничивает молодых артистов в продвижении. Все это приводит к тому, что регионы живут своим звуком: развиваются и изменяются локальные жанры, но массовый слушатель об этом узнает только в одном случае — если жанр или его представитель становятся популярным», — сказала генеральный директор «МТС Лейбла» Надежда Бойчевски.

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