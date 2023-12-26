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В России появилась дорожная карта развития видеоигр

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) разработала пятилетний план поддержки и развития российского геймдева. Экономическая цель исполнения дорожной карты — добиться роста отрасли видеоигр до 0,4%–0,5% ВВП России к 2029 г. Об этом CNews сообщили представители РВИ.

Карту составили в соответствии с декабрьским поручением Президента России Владимира Путина разработать меры поддержки отечественной индустрии видеоигр. Стратегия развития поделена на четыре блока: «Системные элементы поддержки», «Экспорт», «Образование» и «Технологии».

Блок элементов поддержки — самый обширный: он касается мер, которые помогут разработчикам выстроить диалог с государством, а также поддержки маленьких инди-студий. Экспортный блок настаивает: российский геймдев не может развиваться в изоляции, только востребованность на мировых рынках может дать индустрии достаточно валютной выручки. Наконец, блоки по образованию и элементам поддержки рассказывают о необходимых изменениях в системе подготовки специалистов и импортозамещении.

«Предлагаем профессиональной общественности уточнить, дополнить и расставить акценты в разработанной Дорожной карте: мы будем периодически дописывать и улучшать ее в соответствии с происходящими изменениями в индустрии и оценками экспертов», — сказал глава РВИ Василий Овчинников.

Дорожная карта стала итогом почти двухлетней работы. Разработчики плана предлагают ориентироваться на опыт Южной Кореи, Японии и Канады, где видеоигровая индустрия стала одним из крупнейших технологических секторов экономики.

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Работа над дорожной картой открыта для публики: РВИ призывает любых участников отрасли, готовых помочь с работой над планом, мероприятиями или конкретными шагами поддержки, присоединяться к разработке — сделать это можно, напрямую связавшись с РВИ в телеграмм-боте t.me/forgamedev_bot через форму обратной связи или по электронной почте. Отдельные пункты плана, требующие, по мнению разработчиков, дополнительных ресурсов и наибольшего внимания, помечены в нем серым цветом.

***

РВИ – это объединение профессионалов индустрии (разработчики, дизайнеры, продюсеры, руководители компаний, собственники, инвесторы и т. д.), основная работа которой направлена на взаимопомощь, защиту и развитие отечественного геймдева и всей видеоигровой индустрии. Цель организации — развитие индустрии видеоигр путем поддержки значимых проектов и полезных инициатив, их продвижения, обсуждения и т. д. РВИ содействует созданию положительного образа геймдева и игровой культуры в обществе, а также координации взаимодействия между инвесторами, паблишерами, научно-образовательными сообществами и корпорациями.

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