RuStore запустил регистрацию для физических лиц-иностранцев

Зарубежные инди-разработчики теперь могут загрузить свои приложения в RuStore. Для этого нужно зарегистрироваться в консоли разработчика как физическое лицо.

Нерезиденты могут воспользоваться основными возможностями консоли разработчика, инструментами для развития и продвижения приложений: отвечать на отзывы пользователей, отслеживать статистику приложений, использовать инструмент для сбора и анализа ошибок Tracer и сервис удаленного конфигурирования Remote Config.

«RuStore стал универсальной площадкой для всех разработчиков вне зависимости от размера их бизнеса. За последние полгода количество отечественных разработчиков физических лиц в RuStore выросло в 1,5 раза. Теперь к ним добавятся иностранные инди-паблишеры из дальнего зарубежья или СНГ. Все они смогут пользоваться инструментами RuStore наравне с крупными студиями», — сказал Дмитрий Панкрушев, руководитель RuStore.