Опубликованы данные исследования State of DevOps Russia 2024

DevOps-подход все чаще применяется за пределами ИТ-индустрии: в ритейле, промышленности, энергетике, госсекторе, строительстве и других отраслях. Об этом говорится в ежегодном исследовании «Состояние DevOps в России», которое в 2024 г. вышло в четвертый раз. Исследование было проведено компаний «Экспресс 42» при поддержке , Yandex Cloud, HeadHunter, «OTUS онлайн образование», JUG Ru Group, Avito Tech, «Т-Банк». В 2024 г. в нем приняло участие рекордное количество респондентов – более 4 тыс. человек. Благодаря этому удалось выявить ключевые закономерности и самые актуальные тренды развития DevOps в России. Об этом CNews сообщили представители Deckhouse.

Интерес к DevOps растет во всем мире, в том числе в России, охватывая при этом все новые и новые отрасли. В тройке лидеров: информационные технологии (36,2%), финансы (12,4%) и ритейл (7,3%). На этом фоне растет доля новых секторов экономики, что связано с доказанной успешностью DevOps в ИТ. «Тренд связан с успешностью перечисленных отраслей. В ИТ и финтехе подход и методология DevOps (если рассматривать ее именно с широкой стороны, а не как развитие инженерии) — приносят очень большие плоды как в продуктовом смысле (ускорение поставки ценностей), так и в экономическом (снижение затрат, ускорение реакции, улучшение обратной связи)», – отметил руководитель отдела ИТ-инфраструктуры «Купер» Антон Егорушков.

Вместе с тем в совокупности выросла доля других отраслей — строительство, логистика, промышленность, телекоммуникации, государственное управление и так далее. По мнению участников исследования, это связано с тем, что DevOps дает возможность быстро проверять гипотезы и внедрять инновации, что особенно важно в связи с ускорением процессов цифровой трансформации. Выигрывают те компании, которые могут наладить эффективную коммуникацию между командами разработки и операционными специалистами, а именно на это и направлен DevOps.

Рынок труда также отражает растущий интерес к DevOps. По востребованности DevOps-специалисты уступают только разработчикам – 27,6% против 40,6% соответственно. На протяжении 2019–2024 гг. число вакансий для DevOps-специалистов на российском рынке стабильно росло: только в I квартале 2024 г. было размещено на 30% больше вакансий, чем за аналогичный период 2023 г. Чаще всего компании ищут в команду DevOps senior-уровня: в 53% вакансий требуются кандидаты с опытом в индустрии от 3 до 6 лет, тогда как в 2022 г. таких предложений было лишь 48%. В числе самых востребованных навыков специалистов в этой сфере работодатели отмечают Linux (указан в 45% вакансий), Docker (37%) и Kubernetes (35%). Важны также компетенции DevOps (23%), владение Ansible и Phyton (по 22%), CI/СD и Bach (по 20%), PostgreSQL (19), Git (17%).

«Мы видим дефицит senior-специалистов на рынке. Этому тренду уже несколько лет, и он не идёт на спад — искать людей не становится легче. При этом нанимать джунов готовы далеко не все: для этого в компании должны существовать зрелые процессы и инструменты разработки, которые помогают неопытным разработчикам. Найм продолжает оставаться в фокусе всех компаний, как и стремление сокращать TTM или повышать стабильность продукта. В «Авито» есть выработанные процессы поиска и обучения людей, а ещё мы запускаем собственные стажёрские программы и буткемпы, где почти с нуля можно обучиться востребованным на рынке навыкам и смело начинать работать», – сказал директор инфраструктуры «Авито» Иван Калуцкий.

Необходимость знания Docker и Kubernetes аналитики связывают с тем, что в последнее время предприятия активно внедряют решения для контейнеризации и управления контейнерами. При этом классическими оркестраторами компании стали пользоваться меньше: доля Kubernetes упала с 58,3% до 54,4%, Openshift — с 15,1% до 14,1%, Rancher — с 9% до 5,7%. Растет лишь доля отдельных решений – таких, как Docker Swarm, который вырос с 14,7% до 18,6%. «Такая динамика может быть вызвана распространением DevOps на новые отрасли, где работают с обычными виртуальными машинами, где нет потребности в решениях уровня Kubernetes и хватает Docker Swarm», – говорится в исследовании.

В то же время число респондентов, которые пользуются Managed-решением, выросло с 56,2% до 64,7%, российской платформой оркестрации и управления контейнерами Deckhouse — с 9,9% до 12,3%, другими российскими дистрибутивами — с 4,9% до 9,1%. В числе ключевых требований к функционалу платформ оркестрации - возможность установки в закрытый контур (что очевидно связано с более жесткими стандартами по ИБ), централизованное управление множеством кластеров, возможность беспростойных обновлений.

«Исследование состояния DevOps в России — это проводник технологий и практик от крупных технологических компаний ко всей индустрии. Каждый человек, задействованный в DevOps процессах — от инди- программиста с docker-compose до архитектора, работающего с сотнями Kubernetes-кластеров, — может с помощью исследования понять, насколько его практика общая и насколько его навыки востребованы на рынке. Четвертый год мы смотрим, как развиваются DevOps-практики в русскоязычном сообществе, и видим, что это сложный организм, который меняется год от года по своим законам, довольно сильно отличающимся от остального мира», – сказал генеральный директор «Флант» и сооснователь «Экспресс 42» Александр Титов.

В рамках DevOps-подхода компании расширяют практику использования инструментальных платформ. Платформизация сокращает время вывода новых продуктов на рынок (такой ответ выбрали 52,4% участников исследования), уменьшает затраты на поддержку разных технологических решений — (49%), снижает затраты на владение инфраструктурой — 44,2%. При этом аналитики выявили закономерность: чем крупнее компания, тем реже респонденты отвечают «у нас нет платформ». Это связано с тем, что у крупных организаций чаще появляется запрос на стандартизацию подходов. Кроме того, с увеличением размера компаний растет и доля «нескольких взаимодополняющих платформ».

«Сейчас фактически начинается первая фаза затяжного системного кризиса в ИТ, который будет характеризоваться острым дефицитом кадров, фаза долгих и сложных миграций на отечественные решения. Сопровождаться это всё будет значительными инвестициямив ИТ и, соответственно, повышением расходов по всем статьям, связанным как с самими специалистами (стоимость найма, зарплата, обучение), так и с ИТ-инфраструктурой, и с закупкой отечественных решений. С другой стороны, после 2022 г. действительно отмечается рост интереса к отечественным решениям от ИТ-секторов, которые ранее не интересовались ими. Но до полноценного, массового их применения ещё минимум два года», – отметил Technical CPO «Т-Банк» Дмитрий Гаевский.

Еще один популярный инструмент DevOps – облачные решения. В числе ключевых ценностей, которые дают PaaS-продукты, большинство респондентов отметили ускорение создания и масштабирование приложений (40%), возможность использование всех сервисов у одного провайдера (37%), гарантию соблюдения требований SLA (27%). Правда, при этом треть респондентов предпочитает все-таки размещать данные на собственной инфраструктуре (33%), еще треть пользуется гибридной средой (30%). В основном компании используют управляемые сервисы для администрирования виртуальных машин и систем резервного копирования (45%), развертывания серверов (37%), реже сервисы применяются для помощи с процессом миграции (14%).

«Если раньше управляемые сервисы были вопросом выбора, то сейчас все чаще в свою услугу команды «зашивают» готовые решения для упрощения процесса построения и эксплуатации инфраструктуры. Мы видим эту тенденцию в предложениях наших партнеров, в требованиях целых сегментов клиентов. Конечно, это не исключает и другие сценарии. Сами поставщики облачных вычислений стремятся к построению готовых наборов сервисов и платформ, которые покрывают весь жизненный цикл продукта: от разработки до эксплуатации», – сказала партнерский менеджер DevOps-команд в Yandex Cloud Мария Голунцова.

Расширяется также практика использования искусственного интеллекта - 44% респондентов используют ML/ИИ-инструменты для решения DevOps-задач и 47% отмечают их высокую значимость в росте эффективности.

«Мы видим, как ИИ-решения открывают новые возможности для разработчика, позволяют автоматизировать рутинные задачи и сконцентрироваться на проработке нестандартных требований и нетривиальных задач. Также ИИ позволяет реализовывать проверку бизнес-гипотез быстрее, качественнее и с большим функционалом. Вместо классической обработки потребностей клиентов, будут системы, которые самостоятельно собирают данные из различных источников и максимально быстро решают задачи бизнеса», – отметил техлид «Экспресс 42», лидер State of DevOps Russia Виталий Хабаров.

Важный тренд, который удалось зафиксировать в исследовании, – это ухудшение ключевых метрик по всем профилям эффективности DevOps: частота релизов ПО, срок поставки, меньшее время восстановления после инцидентов и так далее. Причиной может быть то, что в этом году о своем интересе к DevOps заявили представили новых отраслей и компаний. У новичков показатели эффективности могут быть довольно низкими. В то же время, среди компаний с развитыми компетенциями в DevOps идет смещение фокуса с ускорения поставки на повышение надежности и стабильности процессов и качества продуктов.

«Вероятно, снижение количества развёртываний может быть связано с требованиями к качеству продукта, а также с усилением регуляторных требований в части ИБ, что в итоге и ведёт к повышению качества ПО. Зачастую практики ИБ внедряются в уже готовые конвейеры, что может привести к замедлению сборки продукта. Однако такой эффект – временный. В среднесрочной перспективе качественное внедрение и автоматизация этапов безопасной разработки приведут к возвращению привычных показателей time-to-market. К примеру, критические уязвимости, которые обнаруживают AppSec-анализаторы, можно автоматически закрывать решением класса WAF», – сказал директор по развитию бизнеса безопасной разработки «Positive Technologies» Алексей Антонов.

В целом по итогам исследования можно сделать вывод о том, что большинство российских компаний уже смогли адаптироваться к существенно изменившимся за последние два года условиям работы. Сейчас фокус смещается с нормализации состояния на развитие. Так, в числе целей, которые компании ставят перед своими ИТ-департаментами - улучшение качества разрабатываемых продуктов, увеличение скорости реагирования на запросы от бизнеса, создание новых технологий для повышения конкурентоспособности на рынке.

«Можно сказать, что индустрия преодолела основной̆ пик проблем, возникших за последние два года, хотя все сложности ещё не исчезли. Сейчас мы действительно переходим в стадию развития. Если продолжать фокусироваться только на стабилизации, конкуренты могут занять те ниши, которые мы не развиваем, поэтому, несмотря на оставшиеся трудности, акцент на развитии становится ключевым для поддержания конкурентоспособности и дальнейшего роста», – сказал начальник управления автоматизация и надежность, «X5 Tech» Андрей Талабирчук.