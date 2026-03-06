Разделы

Docker Swarm


СОБЫТИЯ

06.03.2026 Команда «Колибри-АРМ» анонсировала новую версию продукта 26.02 1
Андрей Пономарев, Росбанк: За желаниями клиентов банков нельзя успевать без гибкой разработки 1
10.09.2024 Опубликованы данные исследования State of DevOps Russia 2024 1
25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 1
28.11.2022 От чего зависит успех проекта в области ИИ 1
28.06.2022 «Мой офис» начал наем целых команд разработчиков 1
17.03.2022 Kubernetes и другие контейнерные системы: преимущества и недостатки 1
10.12.2021 Гибридные облака и мульти-среды: как обеспечить единство управления и безопасность 1
22.06.2021 KGK Global повысила стабильность сервисов в три раза с помощью платформы Mail.ru Cloud Solutions 1
21.07.2020 Почему растет популярность контейнеризации 1
13.02.2019 В мультиоблаках не выжить с узкой специализацией 1
18.06.2018 Nvidia: Искусственный интеллект учится совсем не так, как человек 1
08.12.2017 Virtuozzo представила новую версию своей платформы с интегрированной системой хранения 1
04.09.2017 Новая версия Virtuozzo 7 Update 5 ускорила время внедрения вдвое 1
25.08.2016 Citrix выпустила бесплатную версию балансировщика нагрузки NetScaler 1
21.06.2016 Virtuozzo выпустила решение для хранениях постоянных данных в Docker-средах 1

Yandex - Яндекс 8681 3
Red Hat 1348 3
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 67 3
Google LLC 12374 3
Amazon Inc - Amazon.com 3176 2
Microsoft Corporation 25373 2
Broadcom - VMware SaltStack 14 1
StackRox 4 1
Oracle Siebel Systems 515 1
Первая Форма - 1Форма 59 1
Технологии скоринга 7 1
Avito Tech - Авито Тех 23 1
Flant - Express 42 - Экспресс 42 14 1
Intelsy - Интелси 2 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 19 1
OTUS - Отус Онлайн-Образование - образовательная онлайн-платформа 16 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Ростелеком 10465 1
Broadcom - VMware 2516 1
МегаФон 10175 1
Apple Inc 12804 1
Meta Platforms - Facebook 4562 1
IBM - International Business Machines Corp 9570 1
9136 1
Oracle Corporation 6914 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 684 1
GitHub 1000 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1566 1
VK - Mail.ru Group 3541 1
Citrix Systems 847 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1233 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 437 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 269 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 354 1
Nginx - Энджайникс 192 1
Salesforce 462 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 262 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1089 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 49 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3036 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1149 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 12 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 18 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 53 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8354 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1118 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1823 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1412 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 161 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 356 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1141 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 286 1
Совкомбанк ПАО 297 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1411 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 213 1
ТрансКонтейнер 40 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 194 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 174 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 265 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 75 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13102 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5369 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5111 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2215 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3294 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 439 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1054 1
Linux Foundation 190 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 48 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74368 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23189 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34268 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32128 9
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1794 9
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1203 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26274 8
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2990 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17296 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12172 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10194 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58035 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6043 6
DevOps - Development и Operations 1118 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19120 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12476 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6752 5
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 680 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1194 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11567 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27280 4
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1076 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8256 4
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 470 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2159 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3093 3
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 326 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23501 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7160 3
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 187 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4277 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13165 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4551 2
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 149 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17900 2
Пропускная способность - Bandwidth 1842 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 965 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1208 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 415 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1753 2
Docker - Платформа распределённых приложений 453 11
Red Hat OpenShift 135 4
Swarm 35 4
Virtuozzo Storage 9 3
Apache Mesos 9 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1579 2
Ansible 125 2
Red Hat Ansible 127 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1178 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 154 2
Intel x86 - архитектура процессора 2002 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 635 2
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 191 2
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 228 2
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 145 2
Google Kubernetes Engine - GKE 14 2
ELMA 365 Low-code BPM 160 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 159 1
Virtuozzo Containers 31 1
Citrix NetScaler 66 1
Технологии скоринга - Rescore 3 1
SUSE NeuVector 8 1
SUSE Rancher 25 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
IBM Cloud Kubernetes Service 1 1
Red Hat WildFly - Keycloak 56 1
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 1
Citrix NetScaler CPX 2 1
Camunda Platfrom - Camunda Enterprise BPM 7 1
Google YouTube - Видеохостинг 2924 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 610 1
Google Android 14870 1
Apple iOS 8352 1
Linux OS 11080 1
Kaspersky OS 149 1
Новые облачные технологии - МойОфис 913 1
Microsoft Office 4019 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3069 1
Microsoft Windows 16480 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 966 1
Karidis George - Каридис Джордж 10 2
Кабаков Ярослав 64 2
Котиков Александр 4 1
Цыганков Александр 2 1
Гурзов Константин 19 1
Галеев Артур 13 1
Михайлов Михаил 11 1
Шуткин Николай 11 1
Минаев Андрей 15 1
Алешкин Сергей 65 1
Буланов Николай 19 1
Chowdappa Ash - Човдаппа Эш 1 1
Селезнев Денис 31 1
Гонтарь Людмила 9 1
Тюльпа Дарья 2 1
Violino Bob - Виолино Боб 1 1
Погорелова Наталья 6 1
Дементьева Екатерина 2 1
Рыбаков Владимир 5 1
Марков Тимур 1 1
Неверов Михаил 5 1
Логушина Валерия 1 1
Кондратьева Елена 10 1
Сухова Елена 5 1
Мачульский Олег 5 1
Нечаева Татьяна 3 1
Ломов Владимир 3 1
Санников Олег 6 1
Осипенко Наталья 12 1
Слученков Антон 18 1
Дубиничева Наталья 5 1
Голунцова Мария 1 1
Антонов Алексей 1 1
Егорушков Антон 1 1
Гаевский Дмитрий 1 1
Талабирчук Андрей 1 1
Shih Philbert - Ших Фильберт 1 1
Lovell Rob - Ловелл Роб 4 1
Коптелов Андрей 120 1
Летунов Илья 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 159276 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46273 2
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 67 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53669 1
Земля - планета Солнечной системы 10715 1
Франция - Французская Республика 8020 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14569 1
США - Техас 1017 1
США - Техас - Остин 178 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51589 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15341 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55362 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32165 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8575 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2345 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1574 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20537 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8423 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6328 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10825 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10601 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2581 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26182 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6285 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1971 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 301 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3288 1
Английский язык 6910 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1304 1
Здравоохранение - Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов - Регенеративная медицина - пересадка органов 73 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2191 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5761 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17519 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2932 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8250 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5996 1
Энергетика - Energy - Energetically 5559 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1841 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1179 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5306 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 97 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1299 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3289 1
Металлы - Серебро - Silver 802 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2202 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1698 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6725 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5838 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7405 1
Gartner - Гартнер 3626 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
IDC - International Data Corporation 4952 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
Mordor Intelligence 33 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 74 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 296 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2152 2
NetApp Directions 6 1
ELMA DAY 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1224 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2602 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423860, в очереди разбора - 727075.
Создано именных указателей - 191303.
