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KGK Global повысила стабильность сервисов в три раза с помощью платформы Mail.ru Cloud Solutions

KGK Global повысила надежность баз данных благодаря бесшовной миграции на платформу Mail.ru Cloud Solutions (MCS). Переезд в облако помог инжиниринговой компании полностью избавиться от проблем с доступностью онлайн-сервисов, которые регулярно возникали в старой инфраструктуре.

KGK Global с 2006 г. проектирует оборудование и ПО для транспортных компаний, в частности онлайн-сервисы для спутникового мониторинга транспорта. Со временем стало понятно, что архитектура и инструменты разработки, которые использовались в KGK Global раньше, не подходят для решения актуальных клиентских задач. Нужно было полностью обновить софт, а вместе с ним и серверную поддержку — несколько баз MySQL не справлялись с растущей нагрузкой. Было принято решение мигрировать в облако.

При выборе технологического партнера KGK Global учитывала необходимость соответствия ФЗ-152 и оценивала уровень стабильности облака, пропускную способность каналов связи, возможности масштабирования, ожидаемую стоимость эксплуатации и качество технической поддержки. Архитектура PaaS-сервисов от Mail.ru Cloud Solutions, а также надежные и быстрые каналы связи полностью удовлетворяла стандартам инжиниринговой компании.

В качестве нового хранилища была выбрана аналитическая СУБД ClickHouse как облачный сервис, которая позволяет работать с большими объемами структурированных данных в режиме реального времени. Миграцию осуществили в несколько этапов. На первом в облако был перемещен фронтенд, на втором — бэкенд. Были перенесены в облако GitLab, кластер Docker Swarm, тестовые стенды. На третьем этапе компания перенесла в облако шесть терабайт данных, параллельно меняя архитектуру приложений: переезд хранилища со старой базы MySQL на облачную ClickHouse и базы данных бизнес-логики с MySQL в облачный инстанс с Percona MySQL. Наконец, последним этапом в облако перевели телефонию. Благодаря такому подходу KGK Global смогла мигрировать в облачную инфраструктуру без прерывания работы онлайн-сервисов.

Партнерство с MCS позволило KGK Global повысить надежность и качество услуг для клиентов. Ранее в KGK Global использовали собственные серверы, которые располагались сначала непосредственно в компании, а затем в дата-центре. После миграции в облако надежность работы сервисов компании возросла в три раза, при сохранении стоимости содержания ИТ-инфраструктуры.

«Готовое преднастроенное PaaS-решение от Мail.ru Cloud Solutions покрыло 90% наших требований — даже не потребовалось серьезных доработок в архитектурной части. Процесс переезда был выполнен без даунтайма и занял меньше пяти месяцев силами всего одного сфокусированного на этой задаче сотрудника, несмотря на большой объем данных. За счет повышения надежности наши клиенты могут стабильно получать данные в режиме реально времени. При этом совокупная стоимость владения инфраструктурой осталась прежней», — сказал Александр Цыганков, генеральный директор KGK Global.

«Мы как облачный провайдер взяли на себя поддержку бесперебойной работы облачных сервисов. Все технические вопросы решаются почти мгновенно в рабочем чате с командой KGK Global и нашей службой поддержки. Благодаря этому инжиниринговая компания может не беспокоиться о надежности онлайн-сервисов, которые предлагает клиентам, и сконцентрироваться на разработке качественного ПО», — отметил Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions и Tarantool.

В перспективе KGK Global планирует использовать больше мощностей Mail.ru Cloud Solutions по мере увеличения объема данных, которые передаются с устройств и сервисов в облачную платформу.

Эльяс Касми

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