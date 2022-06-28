«Мой офис» начал наем целых команд разработчиков

«Мой офис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о старте программы найма команд разработчиков.

Компания готова нанимать сформированные команды любой численности — из опытных разработчиков, тестировщиков, DevOps-инженеров, менеджеров продукта, аналитиков, дизайнеров и других технических специалистов уровня middle и выше — в департаменты разработки в городах по всей России. Для рассмотрения отклика достаточно на специальной странице в свободной форме описать, какие специалисты есть в вашей команде, опыт на предыдущем месте работы, а также рассказать, над какими задачами вам было бы интересно работать. Опционально можно прикрепить резюме участников и указать другие важные сведения.

На данный момент в «Мой офис» работает более 690 сотрудников. За 2021 г. прирост численности составил более 21%. Согласно проведенному в апреле 2022 г. исследованию вовлеченности, показатели вовлеченности и удовлетворенности сотрудников достигли 91,1% и 94,7% соответственно. Благодаря выстроенным процессам адаптации 98% вышедших в 2021 г. новых сотрудников остались работать в компании.

«У нас масштабные планы — продажи “Мой офис” значительно выросли, наши решения становятся все более востребованными. На данный момент продуктами “Мой офис” пользуются более 3600 клиентов из крупных компаний и госкорпораций, а мобильное приложение установили более 13 млн раз. Поэтому вполне ожидаемо, что нам требуется все больше сотрудников для разработки и сопровождения продуктов. Цели по приросту весьма амбициозные — в 2022 г. “Мой офис” планирует расширить штат не менее чем на 15-20%. Готовы усиливаться не только за счет точечного найма, но и прирастать целыми командами. За девять лет на рынке мы убедились, что от слаженной работы людей зависит очень многое, поэтому особое внимание уделяем нашей главной ценности — сотрудникам. Внедрение уже сформированных команд — это ценный опыт, который помогает компании развиваться быстрее, дает всем участникам рабочего процесса возможность посмотреть на продукт с разных сторон и помогает реализовать потенциал каждого по максимуму», — сказала директор по персоналу «Мой офис» Екатерина Дементьева.

«Мой офис» использует современные подходы к архитектуре продуктов и разнообразный технологический стек. В компании работают с такими языками программирования, как C++, Bash, Groovy, Kotlin, Qt5/QML, React, Webpack, Node.JS, ES. Микросервисная архитектура создается с помощью Golang, Python и PHP 7.4. Для контейнеризации и оркестрации используются технологии Docker Swarm, в том числе обеспечивается управление СУБД различных типов: ArangoDB, PostgreSQL, MariaDB, Redis, RethinkDB и службой каталогов: 389 Directory Server, Keycloak. В «Мой офис» активно применяют и атрибуты высоконагруженных систем: Nginx, RabbitMQ, ETCD, ElasticSearch и другими сервисами. Мобильная разработка «Мой офис» ведется под Android, iOS, KasperskyOS, «Аврора».

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Каждый сотрудник «Мой офис» может влиять на продукт и процесс, изобретать новые подходы и воплощать их в жизнь. Для работников предусмотрен расширенный социальный пакет (ДМС со стоматологией, оплачиваемое питание, завтраки и перекусы в офисе, скидки от партнеров и пр.), а также профильные курсы, корпоративный английский и возможность принять участие в конференциях, в том числе в качестве спикера.

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«Мой офис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мой офис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мой офис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. «Мой офис» создает продукты с 2013 г/. Более 300 крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «Мой офис». В партнерскую сеть компании входит более 1500 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мой офис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.