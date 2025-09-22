Flant - Express 42 - Экспресс 42

Разделы

22.09.2025 «Экспресс 42» завершил трансформацию DevOps-практик ИТ-компании «Философт» 1
10.09.2024 Опубликованы данные исследования State of DevOps Russia 2024 1
04.07.2024 Генеральным директором компании «Флант» назначен Александр Титов 1
03.04.2024 Deckhouse Kubernetes Platform стала доступна в облаке Softline 1
14.03.2024 «Флант»: к концу 2024 года более 50% российских компаний будут использовать отечественную облачную инфраструктуру 1
29.02.2024 Бизнес фокусируется на DevOps 1
30.06.2023 «Купить или создать свое?»: компания «Флант» озадачила этим вопросом посетителей форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» и рассказала о стратегиях построения контейнерной разработки на базе Kubernetes 1
28.06.2023 «Флант» и «Экспресс 42» объявили об объединении компаний 1
28.06.2023 Исследование State of DevOps Report 2023: 29% российских компаний отмечают, что облака повышают соответствие требованиям в области защиты персональных данных 1
24.04.2023 «Экспресс.платформа» включена в реестр российского ПО   1
15.12.2022 «Экспресс 42» запустила отечественную инфраструктурную платформу для бизнеса 1
18.06.2020 «Эквио» и Express42 приглашают на онлайн-дебаты «Как запустить платформу дистанционного обучения по технологии Kubernetes на своих серверах за 30 мин?» 1
06.03.2014 В Ульяновске пройдет ИТ-конференция «Стачка» 1

Flant - Флант 134 8
Yandex - Яндекс 8138 3
OTUS - Отус Онлайн-Образование - образовательная онлайн-платформа 15 3
Microsoft Corporation 25057 2
1С-Битрикс - Bitrix 607 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 75 1
SimbirSoft - СимбирСофт 102 1
Simtech Development - Симтек Девелопмент 6 1
Эквио - e.Queo 9 1
ScrumTrek - Скрамтрек 9 1
Articul Media Group - Артикул Медиа - Articul Technology - Артикул Продакшн 7 1
Softline - Софтлайн 3126 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1413 1
Avito Tech - Авито Тех 10 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 101 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 396 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 75 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 24 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 171 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 228 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 250 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 315 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1173 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1309 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 367 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70874 11
DevOps - Development и Operations 1009 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55381 7
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1075 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22426 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1709 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16718 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22077 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1144 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12728 3
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 443 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31358 3
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 316 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3896 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30522 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 406 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14417 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2035 2
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 182 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 919 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26665 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6532 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2749 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7333 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 921 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8451 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21591 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 71 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25551 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 146 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5724 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16601 1
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 61 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  711 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 567 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3492 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 191 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6096 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5636 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10901 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 130 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 566 3
Linux OS 10649 2
Flant - Express 42 - Express 42 Delivery Platform 2 2
Red Hat OpenShift 134 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1432 2
Microsoft Windows 2000 8664 2
Flant - Express 42 - Express 42 Kubernetes Distribution 1 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 185 1
Flant Okmeter 11 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 127 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 188 1
Docker - Платформа распределённых приложений 404 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4986 1
Red Hat Ansible 120 1
Ansible 118 1
Swarm 32 1
Docker Swarm 15 1
SUSE Rancher 24 1
Титов Александр 34 5
Баталов Александр 25 3
Хабаров Виталий 2 2
Сидоров Евгений 18 1
Голунцова Мария 1 1
Антонов Алексей 1 1
Егорушков Антон 1 1
Гаевский Дмитрий 1 1
Талабирчук Андрей 1 1
Калуцкий Иван 2 1
Титов Борис 59 1
Шойхет Борис 11 1
Аксенов Константин 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 153359 11
Россия - ПФО - Ульяновская область 643 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 504 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50363 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25436 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9779 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14703 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17095 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5381 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11538 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2489 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2032 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31162 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2885 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8115 1
Аудит - аудиторский услуги 2965 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5181 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6104 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7717 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54004 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3315 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 140 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1420 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5914 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8413 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1493 1
Энергетика - Energy - Energetically 5400 1
Инди - independent 60 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Tagline - Тэглайн 28 1
Brand Mobile 5 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2560 1
