«Экспресс.платформа» включена в реестр российского ПО

Вслед за релизом инфраструктурного решения для бизнеса от команды «Экспресс 42», «Экспресс.платформа была включена в реестр отечественного ПО. Главный список российского софта пополнился гибким масштабируемым набором практик и инструментов с новыми возможностями для контейнерной разработки.

Это говорит о том, что отечественная платформенная инженерия как отрасль и как один из важнейших современных DevOps-трендов - продолжает эволюционировать за счет технологических инноваций. Все больше и больше компаний мигрируют в облачные бизнес-модели, чтобы удовлетворить запросы своих потребителей. Успех этих компаний будет напрямую зависеть не только от опыта разработчиков, но и от трендовых экспертных решений, направленных на оптимизацию операционных расходов, повышение производительности и качества продукта.

Реестр отечественного ПО функционирует с 2016 г. В него входит почти 11 тыс. российских компаний-производителей софта и различных ИТ-решений. Начиная с 2021 г., процедура включения в реестр российского ПО претерпела масштабные изменения. Сегодня при рассмотрении заявки экспертная комиссия проверяет не только происхождение софта, документацию, но и права на ПО, его соответствие требованиям реестра.

«Экспресс.платформа» прошла все этапы отбора и была официально включена в список отечественного программного обеспечения.

Что это значит для пользователей платформы?

Чтобы попасть в реестр, ИТ-продукты проходят серьезную проверку на происхождение и права на софт. Эксперты непосредственно разворачивают программное обеспечение и проводят его анализ на соответствие требованиям.

Сам продукт должен обязательно иметь: детальное описание функционала, характеристик и инструкций по интеграции; подробную документацию с данными о том, кто занимается поддержкой ПО, как и кем устраняются возможные неисправности и выпускаются обновления и т.д.

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Для бизнеса это является гарантией надежных и прозрачных взаимоотношений с поставщиком программного обеспечения.

Малый и средний бизнес могут воспользоваться дополнительными льготами в рамках программы компенсации 50% стоимости покупки отечественного ПО для МСП.

Все это вкупе позволяет компаниям эффективно развивать собственную ИТ-инфраструктуру, обеспечивать планомерной технологический рост с четкими целями и прогнозируемыми результатами.

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«Экспресс.платформа» – это конфигурация сервисов и DevOps-практик, собранных в единое решение для контейнерной разработки цифровых продуктов. Оно основано на принципах модульности и расширяемости с возможностью развёртывания в прогнозируемое время и последующей кастомизацией под конкретные нужды бизнеса. Внутри решения технологический стандарт и набор платформенных сервисов, включающих CI/CD Capabilities, DORA-метрики, Security-инструменты, SLDC-мониторинг и др.