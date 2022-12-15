«Экспресс 42» запустила отечественную инфраструктурную платформу для бизнеса

Команда российских экспертов в области внедрения DevOps-практик «Экспресс 42» запустила отечественную инфраструктурную платформу для бизнеса. Главная цель «Экспресс.платформы» – предоставить технологии, способные закрыть текущие пробелы компаний в контейнерной разработке, снизить время вывода на рынок (time-to-market), сэкономить ресурсы и сократить расходы на управление и поддержку ИТ-инфраструктуры без необходимости выстраивать собственный центр компетенций.

Решение основано на принципах модульности и расширяемости с возможностью развёртывания платформы в прогнозируемое время и последующей кастомизацией под конкретные нужды бизнеса.

Реализация «Экспресс.платформы» доступна в нескольких вариантах. Первый включает в себя базовый продукт – дистрибутив Kubernetes от «Экспресс 42» – альтернативу OpenShift. При этом платформу можно использовать без системы виртуализации, а само решение совместимо с отечественными операционными системами, включая Linux и подобные ОС.

Второй вариант – Express 42 Delivery Platform: расширенная функциональность для разработки цифровых продуктов. Решение реализуется в виде надстройки над базовым монолитным продуктом Express 42 Kubernetes Distribution, охватывающей все стадии разработки и поставки ПО. Упор делается на ключевых практиках, включающих в себя технологический стандарт контейнерной разработки и набор платформенных сервисов. При этом возможна гибкая кастомизация компонентов с учетом запросов и потребностей бизнеса.

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«В процессе создания «Экспресс.платформы» мы четко понимали, что Platfrom Engineering – это новый DevOps-тренд, потребность в котором со стороны компаний постоянно растет. На практике бизнесу порой сложно и дорого наладить связь между разработкой и эксплуатацией. Требуются высококвалифицированные специалисты, способные удерживать весь цикл разработки, – сказал Александр Титов, управляющий партнёр «Экспресс 42». – Мы заметили, что разные компании сталкиваются с одними и теми же вызовами: рост затрат, недостаток компетенций, низкое качество и скорость разработки софта. Растет зависимость от ключевых сотрудников, раздувается штат, ресурсы используются непродуктивно. Так и появилась идея создания инструментальной платформы, которая ускорила бы процесс создания и продвижения цифровых продуктов с возможностью экономить средства. В результате мы разделили весь процесс на кирпичики, чтобы оптимально настраивать технологию под запрос компании».

В ближайшее время платформа будет включена в реестр российского ПО, утверждают в «Экспресс 42». Решение уже применяется компаниями корпоративного сегмента. Решение создавалось на базе опыта, полученного при создании такой платформы для банков из топ-5.