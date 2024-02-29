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Бизнес фокусируется на DevOps

59% компаний намерены развивать бизнес за счет DevOps-инструментов. Как показало исследование «Флант» и «Экспресс-42», основными драйверами роста организаций в части ИТ в ближайшие несколько лет станут повышение качества разрабатываемых продуктов, улучшение Time-to-Market, сокращение затрат, усиление безопасности и привлечение квалифицированных кадров. Об этом CNews сообщили представители «Флант».

Для реализации стратегических ИТ-планов российские компании намерены повышать инженерную культуру и практики разработки, в частности, DevOps, DevSecOps и FinOps (оптимизация затрат). 59% опрошенных компаний сконцентрируются на улучшении качества разрабатываемых продуктов, 48% - на улучшении скорости реагирования в части запросов от бизнеса. При этом более 40% планируют снижение затрат на разработку приложений, их поддержку и инфраструктуру. Для 42% респондентов приоритетным ИТ-направлением станет, прежде всего, усиление безопасности разрабатываемых продуктов.

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