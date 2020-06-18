«Эквио» и Express42 приглашают на онлайн-дебаты «Как запустить платформу дистанционного обучения по технологии Kubernetes на своих серверах за 30 мин?»
30.06 в 12:00 «Эквио» и Express42 приглашают вас на онлайн-дебаты «Как запустить платформу дистанционного обучения по технологии Kubernetes на своих серверах за 30 мин?».
Кому будет интересно:
- IT-руководителям
- IT-специалистам
- Руководителям команд разработки
В ходе мероприятия:
- Покажут, как за считанные минуты (!) развернуть готовое решение для корпоративного обучения на собственных серверах.
- Расскажут, как просто потом поддерживать и эксплуатировать эту систему.
- Ответят на ваши вопросы.
Участие бесплатно. Подробная программа и регистрация.