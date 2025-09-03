Эквио - e.Queo

Компания Эквио развивает одноимённую платформу для обучения, мотивации и управления персоналом. Решениями компании пользуются крупные игроки в сфере ритейла, FMCG, производства, финансов и других отраслей. В 2021 году Эквио запустила отраслевое решение HoReCa School, создала маркетплейс готовых курсов для B2B сегмента и презентовала решение для средних и небольших компаний.