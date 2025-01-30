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Индексная книга (каталог) CNews*
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Avito HR Messenger

Avito - HR Messenger


30.01.2025 Как Cofix снизил нагрузку на HR с помощью популярного мессенджера 1
27.08.2024 «Билайн» автоматизировал наем сотрудников при помощи сервиса «Поток Рекрутмент» 1
11.04.2024 Yandex Cloud начинает предоставлять облачные сервисы на базе дата-центра в Казахстане 1
10.04.2024 Рекрутмент 2.0: как Skillaz автоматизировали процессы масс- и профподбора в «Ренессанс Банке» 1
31.01.2024 От маленьких стартапов до экосистем: российский рынок HR Tech переживает трансформацию 1
01.12.2022 «Авито работа» приобретает контрольную долю в казахстанском сервисе чат-ботов HR Messenger 1
30.08.2022 Четверть российской молодежи использует чат-боты для общения с работодателем 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Avito и организации, системы, технологии, персоны:

8231 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 308 1
Ростелеком 9712 1
SAP SE 5279 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3917 1
Verme - Верме - Инвент консалтинг 17 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 61 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 60 1
Тензор 98 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 1
Эквио - e.Queo 8 1
1С Mirapolis - Мираполис 22 1
Мегакампус - Megacampus 7 1
VK - Учи.ру - Тетрика 12 1
ServiceGuru - Сервис Гуру 2 1
Prodamus - Продамус 1 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 1
МегаФон 8853 1
Yandex - Яндекс 7364 1
Telegram Group 2002 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 1
Nord Clan - Норд Клан 4 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 818 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 80 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 969 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Сибагро - Сибирская аграрная группа 10 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 156 1
VK Skillbox - КЭСПА 1 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30757 5
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1061 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6974 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4119 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2800 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50571 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1953 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13454 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15913 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12544 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19371 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 698 1
XOR - алгоритм шифрования 18 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 812 1
MBO - Management by Objectives - Управление по целям - целеполагание 40 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27497 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15741 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5013 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11066 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5359 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21168 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2973 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10206 1
Оцифровка - Digitization 4549 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3862 1
Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 284 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6676 1
Оповещение и уведомление - Notification 4624 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6243 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24164 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 196 4
WhatsApp Messenger 1084 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 470 1
Тензор - СБИС HR-портал - Тензор СБИС КЭДО 5 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 58 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Кумпель Артем 34 2
Абдулганиев Руслан 2 2
Горбунов Сергей 23 1
Вагин Алексей 6 1
Махлин Дмитрий 95 1
Ефимов Михаил 12 1
Захарян Артур 9 1
Рахмаилова Ирина 1 1
Дорофеева Ирина 1 1
Шаталов Роман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 4
Казахстан - Республика 5534 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43232 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2457 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3949 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2945 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3098 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1009 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1375 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2670 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 369 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17406 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1957 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 706 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 210 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 479 1
Азия - Азиатский регион 5537 1
Узбекистан - Республика 1727 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10952 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2813 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2305 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13532 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5086 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4806 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7847 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16317 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14358 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8431 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5007 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1368 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24124 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4670 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5663 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48080 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8049 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1086 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 223 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 686 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 131 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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