Avito HR Messenger
Avito и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 1
|Кумпель Артем 34 2
|Абдулганиев Руслан 2 2
|Горбунов Сергей 23 1
|Вагин Алексей 6 1
|Махлин Дмитрий 95 1
|Ефимов Михаил 12 1
|Захарян Артур 9 1
|Рахмаилова Ирина 1 1
|Дорофеева Ирина 1 1
|Шаталов Роман 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.