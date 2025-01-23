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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166511
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Ванд Николай



23.01.2025 Как цифровые коммуникации сокращают дистанцию компаний с покупателями 1
29.11.2024 Для 40% россиян решающим фактором при выборе онлайн-школы является удобная коммуникация 1
22.08.2024 13% потребителей мечтают об автоподборе рассылок по своим потребностям 1
26.04.2024 Почти половина пользователей предпочитают рассылки от компаний в мессенджерах 1
06.12.2022 Цифровизация колл-центра: перевод телефонных обращений клиентов в чат WhatsApp 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ванд Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Edna - ОСК - ранее mfms 28 2
Dell EMC 5028 1
Telegram Group 1988 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2347 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6950 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4099 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1983 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6771 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4699 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30702 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12747 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3846 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4023 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7097 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24467 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10501 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1738 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5037 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 682 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8462 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8197 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10972 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12019 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4677 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 718 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1943 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4752 1
WhatsApp Messenger 1083 3
WhatsApp Business 22 2
Rakuten Viber 627 1
Чернышева Евгения 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29040 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8039 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6170 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9799 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6171 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4996 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13500 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8657 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336207, в очереди разбора - 772702.
Создано именных указателей - 166511.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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