Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187139
ИКТ 14490
Организации 11239
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26488
Персоны 80843
География 2984
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2744
Мероприятия 878

MarTech Sales management Sales Funnel Воронка продаж marketing funnel маркетинговая воронка повторные продажи вторичные продажи

MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи

Воронка продаж (или маркетинговая воронка) — концепция, принцип распределение клиентов по этапам (стадиям) процесса продажи чего-либо от первого контакта с рекламируемым продуктом до его приобретения.

Воронка продаж — инструмент аналитики, позволяющий понять, как именно потенциальный клиент становится состоявшимся. То есть разобраться, что именно привлекает его в товаре или услуге и как он приходит к решению о приобретении.

Если знать все описанные выше этапы, через которые клиент приходит к покупке, можно контролировать (корректировать) его поведение, побуждая интерес к покупке. «Воронка» не просто метафора, а максимально емкое слово, описывающее процесс, так как при графическом выражении этого явления, оно будет походить на перевернутую пирамиду. Ключевая ценность маркетинговой воронки заключается в том, что огромное количество потенциальных клиентов можно разбить на отдельные сегменты и выделить их схожие интересы, предпочтения, поведение. Такой подход показывает высокую эффективность в любых продажах.

Главная цель воронки продаж — создать условия для максимального контроля над всеми этапами коммуникации и с определенной точностью (в каждом случае разной) дать прогноз относительно событий в продажах.

Среди основных задач маркетинговой воронки — обеспечение:

  • контроля качества коммуникации с потребителем;
  • наглядности свойств каждого этапа на пути к выстраиванию коммуникации;
  • влияния на менеджмент, что позволяет управлять каждым этапом коммуникации;
  • возможности распланировать функционирование менеджмента;
  • возможности планирования маркетинговых взаимодействий с клиентом.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


10.12.2025 E-commerce займет 63% российского рынка рекламы по итогам 2025 года 1
27.11.2025 Группа компаний «Б1» перешла на CRM компании BPMSoft 1
17.11.2025 «Битрикс24» представил BitrixGPT 5 — новую версию своей ИИ-модели 1
12.11.2025 Исследование Morizo: 93% брендов собирают данные клиентов, только 7% используют их для роста лояльности и выручки 1
12.11.2025 «Магнит» запустил CPO-платформу для продвижения 1
12.11.2025 В портфель решений ГК Softline вошла SimpleOne B2B CRM 1
07.11.2025 Новинки «Битрикс24 Космос»: ИИ-агенты, BitrixGPT 5, «Аудио Задачи AI» и распознавание эмоций 1
30.10.2025 Цифровая зрелость: 85% компаний используют различные ИТ-решения 1
23.10.2025 VK Tech представил личный кабинет партнера 1
21.10.2025 «Т-Банк» выходит на рынок аналитического консалтинга для бизнеса 1
08.10.2025 Клиенты «Телфин» улучшают клиентский опыт с помощью приоритетов звонков 1
06.10.2025 «Систематика»‎ пополнила продуктовый портфель российской CRM-системой SimpleOne 1
03.10.2025 Ozon создал собственный счетчик трафика и сертифицировал его в Роскомнадзоре, чтобы держать свои данные при себе 1
30.09.2025 58% управленцев предсказывают полную автоматизацию административных процессов к 2030 году 1
23.09.2025 Каждый второй россиянин выбирает товары в интернете по изображениям – исследование «Поиска Яндекса» 1
17.09.2025 «Битрикс24»: ИИ для повторных продаж показал первые результаты – конверсия 23% 1
События и коллаборации: зачем ИТ-компаниям креативный маркетинг 1
Татьяна Капланова, Neovox: «Искусственный интеллект в контакт-центрах может автоматизировать половину запросов» 1
05.09.2025 В сервисе YouGile появилась CRM для малого бизнеса 1
26.08.2025 Быстрый запуск и гибкая настройка: Kuharen&Co внедрила CRM на ELMA365 за полтора месяца 1
29.07.2025 CRM-система от «Диасофт» облегчит компаниям работу с лидами 1
23.07.2025 «Битрикс24» автоматизирует повторные сделки с ИИ 1
16.07.2025 «МТС Web Services» выпустила облачную версию сервиса для командной работы MWS Tables 1
16.07.2025 ГК «Призвание» перестроила работу с клиентами при помощи цифровых инструментов Profitbase 1
15.07.2025 «Норбит» запустила мобильное приложение для нового игрока на рынке цифровизации риэлторского бизнеса 1
14.07.2025 Какая CRM подойдет вашей компании? Тест 1
02.07.2025 Wildberries сделала бесплатным сервис подменных артикулов для всех продавцов 1
27.06.2025 Timetta выпустила CRM, которая помогает управлять проектами уже на этапе продаж 1
25.06.2025 BusinessPad на конференции «ERP-системы 2025» представит новый взгляд на управление бизнесом 1
20.06.2025 Автоматизация сбора аналитики и повышение прозрачности учета для компании «Айти Бастион» на базе «1С:CRM» силами «Аксиома-Софт» 1
19.05.2025 «Битрикс24» выпустил релиз Невесомость с новым интерфейсом, персональным помощником «Марта AI» и защищенным мессенджером 1
13.05.2025 Сервисы «Телфин» позволили повысить лояльность новых клиентов компании «Антитренинги» на 60% 1
06.05.2025 МТС AdTech и KonnektU запустили таргетинг в Telegram Ads на данных КХЛ 1
28.04.2025 Анастасия Шагун, Flip — о стратегическом подходе к дизайну и роли бизнес-аналитика 1
28.04.2025 Kokoc Group: 94% блогеров зарабатывают до 100 тыс. за размещение 1
24.04.2025 Треть заявок на бронь у застройщика уходит к конкурентам из-за позднего ответа: исследование Profitbase 1
21.04.2025 «Стилфорт» в два раза увеличил число постоянных клиентов с помощью автоматизации 1
08.04.2025 Positive Technologies финализирует итоги 2024 г.: объем отгрузок клиентам компании составил 24,1 млрд руб 1
02.04.2025 Process и Task Mining в эпоху AI – лучшие кейсы, инсайты и тренды лидеров рынка на конференции ProcessTech 1
02.04.2025 Рост конверсии: как облачная речевая аналитика помогает ретейлу 1

Публикаций - 348, упоминаний - 369

MarTech и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25238 37
8987 35
Yandex - Яндекс 8437 18
SAP SE 5429 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14232 16
Oracle Corporation 6868 16
IBM - International Business Machines Corp 9551 15
Корус Консалтинг ГК 1336 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4527 12
Google LLC 12258 11
Ланит - Норбит - Norbit 406 10
Terrasoft - Террасофт 202 10
1С-Битрикс - Bitrix 620 10
Ростелеком 10310 9
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 268 9
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 904 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 8
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 193 8
Cisco Systems 5222 7
Meta Platforms - Facebook 4532 7
Amazon Inc - Amazon.com 3132 6
Apple Inc 12628 6
АйТи 1439 6
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 6
Samsung Electronics 10625 6
Dell EMC 5092 5
Huawei 4221 5
Intel Corporation 12541 5
SAP CIS - САП СНГ 863 5
Salesforce 456 5
SAS Institute 1033 5
Telegram Group 2574 5
McKinsey & Company Int 270 5
HP Inc. 5761 4
ЛайфТелеком - Телфин 254 4
МегаФон 9898 4
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 4
1С-Рарус 935 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8175 13
Лента - Сеть розничной торговли 2269 9
Альфа-Банк 1868 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1641 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 5
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 330 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 4
Спортмастер - Sportmaster 191 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1462 3
РЖД - Российские железные дороги 2002 3
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 63 3
Visa International 1973 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 525 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 972 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 3
Почта России ПАО 2246 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 132 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Комус 104 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 3
eBay Inc 1631 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 188 3
ВТБ - Почта Банк 503 3
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 51 2
Boeing Launch Services - BLS 10 2
Татспиртпром - Алкоторг 14 2
ЛК Лизинг 3 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 2
Связной ГК 1384 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1373 2
Ингосстрах СПАО 451 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 319 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12847 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4897 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 3
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2162 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3365 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы - Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы 13 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 393 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 14 1
VR-Консорциум 2 1
АБИТ - Ассоциация брокеров инноваций и технологий 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7615 170
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34033 122
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73260 108
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8136 95
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57384 87
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11464 81
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23048 58
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5662 53
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17161 50
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 49
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18157 47
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13007 46
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5598 43
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5264 38
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11318 37
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12270 37
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13342 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23183 34
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4288 34
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8466 33
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4903 32
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5148 32
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7283 31
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4477 30
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5643 30
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11564 29
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 804 26
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8936 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31756 26
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3412 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31979 25
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 23
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7414 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 23
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4037 23
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25549 22
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 22
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6911 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25706 21
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 623 27
Microsoft Dynamics 1186 25
Microsoft Dynamics CRM 545 23
Microsoft Office 3953 16
Mango Cloud Systems - Mango Office 242 12
Microsoft Windows 2000 8662 10
Google Android 14682 9
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 9
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 40 7
Apple iOS 8243 7
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 70 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 7
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 470 7
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1213 6
Qsoft - amoCRM 128 6
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 6
1С:CRM 73 6
Terrasoft Creatio - bpm’online 107 6
Яндекс.Директ - Yandex Direct 325 6
Microsoft Windows 16329 6
Linux OS 10901 6
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 6
Microsoft Outlook 1421 5
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 5
Terrasoft Creatio 98 5
Microsoft Azure 1460 5
Microsoft Dynamics 365 137 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1416 5
OpenAI - ChatGPT 522 4
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 190 4
Oracle Java - язык программирования 3329 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 4
1С:ERP Управление предприятием 713 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 4
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 217 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5185 4
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 30 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 4
Ansoft Avarda CRM 3 3
Бар-Бирюкова Мария 101 7
Кулешов Сергей 36 6
Чуканов Сергей 104 6
Чехонин Антон 66 4
Тарасенко Владимир 36 4
Белоусов Сергей 247 4
Чегодаев Станислав 20 3
Востриков Юрий 80 3
Дырмовский Дмитрий 142 3
Савков Леонид 32 3
Максимова Марина 11 3
Богачев Игорь 182 3
Пуликов Артем 28 3
Воронин Павел 179 3
Тулубьев Павел 25 3
Беляков Олег 3 2
Саркисян Артур 5 2
Легченко Михаил 28 2
Тесленко Ксения 3 2
Павлов Иван 88 2
Миронович Филипп 11 2
Инютин Артем 89 2
Павлов Александр 114 2
Николаев Александр 41 2
Садовенко Илья 65 2
Клочков Алексей 34 2
Щуров Алексей 10 2
Бессарабский Алексей 29 2
Авдеев Алексей 10 2
Филимонов Сергей 46 2
Трифонов Андрей 10 2
Добжинский Виталий 3 2
Яппаров Тагир 105 2
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 2
Аитов Тимур 197 2
Свириденко Андрей 99 2
Стародубцев Александр 9 2
Бочкин Александр 48 2
Казаков Александр 61 2
Спиридонов Александр 46 2
Россия - РФ - Российская федерация 156888 187
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45715 45
Европа 24637 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14488 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53461 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18216 15
Беларусь - Белоруссия 6026 14
Казахстан - Республика 5793 13
Европа Восточная 3121 10
Азия - Азиатский регион 5748 9
Германия - Федеративная Республика 12937 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 8
Украина 7794 7
Россия - СФО - Новосибирск 4650 7
Ближний Восток 3030 7
Япония 13548 6
Италия - Итальянская Республика 4429 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 6
Франция - Французская Республика 7976 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1706 5
Нидерланды 3633 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2666 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4271 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 5
Америка Латинская 1881 5
Африка - Африканский регион 3571 5
Китай - Тайвань 4136 5
Израиль 2784 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1354 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1568 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1013 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3197 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2947 4
Ирландия - Республика 1025 4
Индия - Bharat 5697 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51304 93
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 55
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11766 46
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55045 41
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 39
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1549 32
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 328 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15126 31
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31935 26
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7357 24
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8134 21
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3225 20
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 18
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 17
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3382 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20394 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5285 15
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 15
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6240 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10307 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6108 13
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7276 13
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 13
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2961 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10749 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6671 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8380 12
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2957 12
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9677 11
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3727 11
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3187 11
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 11
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2790 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 11
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6253 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6016 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 4
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
23ABC News 173 1
Sputnik 59 1
ZDnet 662 1
The Register - The Register Hardware 1697 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Mercury Center 309 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Bloomberg 1417 1
Vogue 23 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
Gartner - Гартнер 3609 11
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 10
IDC - International Data Corporation 4943 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 6
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
Aberdeen Group 48 2
Smart Ranking - Смарт Ридинг 32 1
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 10 1
Pegasus Research International 5 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 1
Gartner CIO Agenda Survey 2 1
Strategy Analytics 284 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
ABI Research 235 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 5
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 4
London Metropolitan University - Лондонский столичный университет 6 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 3
РШУ - Русская школа управления 43 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 2
МЭИ - Московский энергетический институт 157 2
НИУ ВШЭ - НОЦ Технологий Управления Информацией 2 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
ГАУГН - Государственный академический университет гуманитарных наук 3 1
Seattle University - Сиэтлский университет - Университет Сиэтла 2 1
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский университет естественных наук и технологии 10 1
ТГУ - Томский государственный университет 209 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 84 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 53 1
ВМИРЭ - Военно-морской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова 2 1
University of California - Калифорнийский университет 100 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
Universal University 6 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 12 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 29 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
CNews AWARDS - награда 549 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Kazan Digital Week 19 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
Oracle OpenWorld 65 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Microsoft Build - конференция 37 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
ED2 EdTech Accelerator 8 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Future Tech 5 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Docflow 147 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
VeeamON Forum 10 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406420, в очереди разбора - 733103.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще