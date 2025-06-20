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Автоматизация сбора аналитики и повышение прозрачности учета для компании «Айти Бастион» на базе «1С:CRM» силами «Аксиома-Софт»

Компания «Айти Бастион», российский производитель решений информационной безопасности, совместно с официальным партнером «», компанией «Аксиома-Софт», завершила проект по автоматизации сбора ключевой аналитики в системе «1С:CRM».

Компания уже использовала «1С:CRM», и основные бизнес-процессы были автоматизированы. Однако в некоторых процессах не хватало прозрачности, а также требовалось автоматизировать сбор и анализ необходимой информации для партнерского отдела и отдела маркетинга — прежде всего, аналитику по заявкам и проведенным мероприятиям. Об этом CNews сообщили представители «Аксиома-Софт».

В рамках проекта для партнерского отдела были доработаны отчеты и исправлена воронка продаж. Это позволило сотрудникам в режиме реального времени получать точные данные по количеству заявок, созданных на их основе сделкам, результатам их закрытия и источникам привлечения. Время на формирование отчетов для руководства сократилось в разы.

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безопасность

Параллельно для отдела маркетинга был внедрен и адаптирован функционал «Маркетинговое мероприятие» с упрощенной загрузкой контактов (включая указание источника) и «Телемаркетинг» с автоматическим назначением заданий менеджерам и их оповещением. Маркетологи получили инструмент для отслеживания полного цикла: от количества контактов, полученных на мероприятии, и их распределения до числа обработанных контактов и конкретного количества новых сделок, сгенерированных по итогам каждого события. Это критически важно для оценки реальной окупаемости маркетинговых активностей.

Таким образом, проект систематизировал и автоматизировал критически важные процессы сбора аналитики. Оба подразделения теперь получают точные данные, необходимые для принятия управленческих решений. Автоматизация устранила рутинные ручные операции, высвободив ресурсы сотрудников для решения более стратегических задач, и повысила прозрачность и управляемость ключевых бизнес-процессов компании.

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