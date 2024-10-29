Axoft стала дистрибьютором системы управления рабочими местами «Колибри-АРМ»

Axoft начинает дистрибуцию системы управления автоматизированными рабочими местами и серверами «Колибри-АРМ» в России и странах СНГ. Продукт замещает Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM), Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Ivanti Unified Endpoint Management (UEM); позволяет управлять рабочими станциями и серверами с установленными операционными системами семейств в Windows и Linux. Вендор решения – ICL Services – сможет увеличить охват рынка, усилить партнерскую сеть, в перспективе – уменьшить объем загрузки технической команды за счет экспертизы Axoft в области реализации пилотов и проектов внедрения, а также открытия демонстрационного стенда на базе центра экспертизы и дистрибуции цифровых технологий.

«Колибри-АРМ» – система автоматизированного управления рабочими местами и серверами из единого окна. Продукт включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Решение подходит компаниям со сложной ИТ-инфраструктурой, поскольку эффективно поддерживает работу в гетерогенной среде Windows и Linux; позволяет управлять клиентскими устройствами и серверами даже в самых крупных инфраструктурах на основе единого подхода, инвентаризировать ИТ-активы и предлагает инструменты миграции на российские операционные системы.

«Колибри-АРМ» подходит заказчикам из любой отрасли, поскольку является стандартным инфраструктурным блоком в любой ИТ-системе предприятий. Особый фокус – на крупный бизнес и госкомпании, холдинги (от 500 АРМ и до сотен тысяч). Продукт ориентирован на возможность поддержки крупных распределенных инфраструктур, имеет механизмы оптимизации распространения контента и множество тонких настроек для решения большого количества административных задач. Продукт будет интересен и компаниям среднего сегмента бизнеса, в том числе как первое для заказчика решение по управлению АРМ и серверами. Успешными пользователями системы являются компании финансового и фармацевтического сектора, сферы производства, логистики, госорганы.

Axoft расширила портфель продуктом с воронкой продаж более 2,5 млрд/год в мейнстрим-сегменте управления ИТ-инфраструктурой. В приоритете вендора – оказание оперативной поддержки партнерам по всем вопросам, связанным с приобретением, распространением, использованием, внедрением «Колибри-АРМ». Продукт обладает быстро реагирующей командой технической поддержки. Партнеры Axoft будут обеспечены всеми необходимыми маркетинговыми материалами по направлению «Колибри-АРМ». Компании планируют проведение совместных маркетинговых активностей, в том числе вебинаров для партнеров и заказчиков о возможностях решения.

«Колибри-АРМ» с технологической точки зрения – один из ключевых продуктов в данном сегменте на текущий момент: имеет широкий функционал, удобный интерфейс, гибкие возможности интеграции с другими системами. Решение обеспечивает важный функционал для управления ИТ-инфраструктурой, предоставляя независимость от западных вендоров, обеспечивает исполнение Указа Президента РФ от 30.03.2022 N 166 «О мерах по обеспечению технической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ». Это даст партнерам Axoft возможность помочь своим заказчикам решать их задачи, связанные с поиском альтернативы Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) и других подобных систем. Большая воронка продаж демонстрирует высокую заинтересованность рынка к продукту. В наших планах – оказание помощи вендору в повышении интереса ключевых интеграторов к решению, масштабирование партнерской сети, усиление технической экспертизы, предложение партнерам и их заказчикам полного спектра услуг в сфере пилотирования и внедрения продукта», – отметил директор по развитию продуктовых направлений Axoft Сергей Игнатов.

«Внедрение автоматизированной рабочей системы имеет ключевое значение для повышения эффективности ИТ-деятельности любой компании. А обновлённая версия продукта представила доступ к ряду уникальных функций, которые не только значительно упрощают процессы управления инфраструктуры и ПО АРМ компании, но и позволяют компаниям оптимизировать свои расходы, повысить производительность и безопасность, а также максимально эффективно реализовать трансформационные задачи по построению импортонезависимой ИТ-инфраструктуры. Внедренный функционал Колибри-АРМ поможет быстрее адаптироваться к изменениям рынка, принимать обоснованные решения и создавать дополнительные конкурентные преимущества. Уверен, наше плодотворное сотрудничество с Axoft позволит бизнесу наших заказчиков получить максимальный эффект от автоматизации ИТ и вывести работу на качественно новый уровень. Это один из ключевых приоритетов для нашего партнерства», – сказал директор по продукту «Колибри-АРМ» Дмитрий Игнатьев.

С помощью «Колибри-АРМ» можно также устанавливать обновления безопасности, тем самым обеспечивать повышение безопасности ИТ-инфраструктуры. При этом функционал обновления ОС семейства Microsoft Windows реализован в подходе, который останется работоспособным даже в случае прекращения предоставления обновлений через сервера Microsoft для пользователей из России. Продукт вписывается в дорожные карты импортозамещения инфраструктуры заказчика, подходит как решение автоматизации задач миграции на российские клиентские ОС (Astra Linux, «Ред ОС», «Альт»). Функционал «Колибри-АРМ» подходит и для организаций, отделяющихся от международных материнских компаний и оставшихся без системы управления ИТ-инфраструктурой.