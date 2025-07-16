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ГК «Призвание» перестроила работу с клиентами при помощи цифровых инструментов Profitbase

Курганский девелопер «Призвание», ранее — «Кургансельстрой», перешел на другой уровень работы с клиентами и заявками. Девелопер автоматизировал продажи и клиентский путь при помощи инструментов Profitbase. Об этом CNews сообщили представители Profitbase.

Раньше работа с клиентами проходила в таблицах Excel. Со временем компания внедрила CRM, но система перестала справляться с поставленными задачами. В итоге данные о клиентах терялись, сделки затягивались.

Проблемы возникали и в работе с каталогом на сайте и классифайдах. Обновлять цены на сайте приходилось вручную и с помощью разработчика, на классифайдах — силами менеджеров. Полуавтоматический процесс и подключение дорогостоящих специалистов не оправдывало себя.

«Мы понимали, что без подходящего инструмента для управления клиентами нам не обойтись. amoCRM уже была нам знакома, но требовалась доработка и интеграция с отраслевыми решениями», — сказала Елена Вавилова, руководитель отдела продаж ГК «Призвание».

Раньше компания уже работала с amoCRM, но не до конца раскрыла ее потенциал. Решили вернуться к этой же системе, но в этот раз с дополнительными отраслевыми инструментами. За месяц застройщик самостоятельно внедрил CRM-систему, автоматизировал обновления объявлений на классифайдах и внедрил интерактивный каталог.

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Цифровизация

Все сделки теперь фиксируются в CRM, а значит, каждая заявка под контролем. Менеджеры видят всю историю общения с клиентом, сроки бронирования, воронку продаж. Исключены потери контактов, дублирование заявок и ручной пересчет данных. Каталог на сайте теперь обновляется автоматически по данным из CRM. Клиенты и менеджеры видят, какие лоты есть в продаже.

«Сейчас на рынке сложное, но интересное время. Девелоперам нужно быстро адаптироваться к изменениям, чтобы поддерживать и увеличивать темпы продаж. Для этого необходимо внедрять новые инструменты, которые помогут цифровизовать путь клиента. Да, такая трансформация требует вложений, но в перспективе она приведет к росту конверсии на всех этапах, повышению лояльности клиентов и увеличению количества рекомендаций и повторных покупок», — сказала Ксения Тесленко, коммерческий директор Profitbase.

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