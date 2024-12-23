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МТС заместит популярные иностранные сервисы для совместной работы

МТС сообщает о запуске бета-версии No-сode-платформы для командной работы True Tabs. Основной инструмент сервиса – электронные таблицы, также в нем можно создавать дашборды, формы для сбора информации и проведения опросов, диаграммы Ганта, канбан-доски и другие структуры, настраивать оповещения и анализировать данные. Решение интегрируется с CRM, ERP и другими системами по API. Потенциальная прибыль от продаж оценивается в 1 млрд руб. в год. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для того, чтобы бесплатно протестировать True Tabs, необходимо оставить заявку на официальном сайте. После выхода продукта на рынок пользователи смогут выбрать тариф в зависимости от необходимого количества пользователей и объема хранения данных. Крупным компаниям будет доступна покупка безлимитной лицензии с развертыванием решения на их инфраструктуре.

«В условиях технологической трансформации компаниям нужны инструменты для оптимизации без привлечения разработчиков. Будучи экосистемой со множеством разноплановых бизнесов, мы всегда предлагаем рынку решения, которые хорошо зарекомендовали себя внутри. Эффективность и удобство True Tabs уже оценили десятки тысяч сотрудников МТС в рамках более 200 проектов. Индекс удовлетворенности клиента (CSAT) составил почти 90%»-, сказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

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«Например, 25% коллег используют True Tabs как трекер задач, который можно быстро настроить под свои нужды. Популярна функция совместного редактирования таблиц и разграничения прав доступа, что избавляет от необходимости пересылать друг другу файлы и следить за актуальностью версий. Сотрудники из sales-отдела собрали воронку продаж в сложных проектах, HR-специалисты организовали единую отчетность по подбору персонала. Не менее востребованы и формы для регистрации на мероприятия и сбора обратной связи, собранные в единый реестр. Наш продукт универсален, и любая компания может настроить его под свои задачи», — отметил Воронин.

По прогнозам МТС, уже в I квартале 2025 г. функционал сервиса будет интегрирован в платформу для бизнес-коммуникаций «МТС Линк». Также в True Tabs появится ИИ-помощник для решения типовых задач, таких как автоматическое создание чек-листов, генерация данных, автоматическое назначение задач по протоколам встреч и др.

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