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МТС True Tabs


ПАО «МТС» в декабре 2024 года сообщило о запуске бета-версии No-сode-платформы для командной работы True Tabs. Основной инструмент сервиса – электронные таблицы, также в нем можно создавать дашборды, формы для сбора информации и проведения опросов, диаграммы Ганта, канбан-доски и другие структуры, настраивать оповещения и анализировать данные. Решение  интегрируется с CRM, ERP и другими системами по API.


24.12.2024 МТС заместит иностранные ИТ-сервисы для командной работы. Бета-версия российской no-сode платформы уже работает 1
23.12.2024 МТС заместит популярные иностранные сервисы для совместной работы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

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