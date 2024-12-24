МТС True Tabs
ПАО «МТС» в декабре 2024 года сообщило о запуске бета-версии No-сode-платформы для командной работы True Tabs. Основной инструмент сервиса – электронные таблицы, также в нем можно создавать дашборды, формы для сбора информации и проведения опросов, диаграммы Ганта, канбан-доски и другие структуры, настраивать оповещения и анализировать данные. Решение интегрируется с CRM, ERP и другими системами по API.
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